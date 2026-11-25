كثيرون لا يدركون قدرة كابلات الألياف الضوئية على رصد الموجات الصوتية، مشيرًا إلى أن هذه الخاصية قد تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية في مجالات استخدام الألياف المختلفة...

حذّر باحثون من مخاطر محتملة على الخصوصية مرتبطة باستخدام كابلات الألياف الضوئية، بعدما أظهرت تجارب ميدانية قدرتها على التقاط الاهتزازات الناتجة عن الأصوات البشرية، وتحويلها إلى نصوص مفهومة بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وعرض الباحثون نتائج دراستهم خلال الاجتماع العام للاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض، في مايو/ أيار الماضي، مشيرين إلى إمكانية استغلال تقنية تُستخدم في رصد الزلازل لالتقاط المحادثات البشرية القريبة من كابلات الألياف الضوئية.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "ساينس" العلمية، توصل الباحثون إلى هذه النتائج خلال اختبار ميداني لتقنية تُعرف باسم "الاستشعار الصوتي الموزع"، في إطار أبحاث مخصصة لدراسة تآكل السواحل.

وتعتمد التقنية على رصد التغيرات التي تطرأ على الضوء داخل الألياف الضوئية نتيجة تعرضها للاهتزازات الخارجية، ما يسمح باستخدام الكابلات لرصد مجموعة واسعة من الظواهر الطبيعية والأنشطة البشرية.

وتتيح هذه التقنية تحويل كابل الألياف الضوئية إلى سلسلة من أجهزة الاستشعار القادرة على رصد الهزات الأرضية والنشاط البركاني وحركة المركبات، فضلًا عن التقاط الاهتزازات الناتجة عن الموسيقى والكلام البشري.

وأظهرت التجارب إمكانية معالجة الإشارات الصوتية المستخلصة من الألياف الضوئية باستخدام برمجيات ذكاء اصطناعي متاحة للجمهور، والحصول على نصوص دقيقة للكلام بصورة فورية.

وقال الباحث في علم الجيوفيزياء بجامعة إدنبرة، جاك لي سميث، لمجلة "ساينس"، إن كثيرين لا يدركون قدرة كابلات الألياف الضوئية على رصد الموجات الصوتية، مشيرًا إلى أن هذه الخاصية قد تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية في مجالات استخدام الألياف المختلفة.

غير أن نتائج التجارب أظهرت تفاوتًا كبيرًا في قدرة الكابلات على التقاط الأصوات، تبعًا لطريقة تركيبها ومدى تعرضها للاهتزازات الخارجية.

ففي حين أمكن الحصول على كلام مفهوم في ظروف تجريبية محددة، أدى دفن الكابلات تحت التربة إلى تراجع وضوح الأصوات الملتقطة، كما أظهرت بعض أشكال تمديد الألياف الضوئية فاعلية محدودة في تسجيل الكلام.

وتسلط النتائج الضوء على مخاطر محتملة تتعلق بالخصوصية في البنية التحتية للاتصالات، خصوصًا مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على معالجة الإشارات الصوتية وتحويلها إلى نصوص، دون أن تعني إمكانية التنصت عبر جميع كابلات الإنترنت في ظروف استخدامها الاعتيادية.