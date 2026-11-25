يأتي قرار "تايدال" في وقت تسعى فيه منصات بث موسيقي منافسة، بينها "سبوتيفاي" و"آبل ميوزك"، إلى تطوير آليات للحد من انتشار المحتوى الموسيقي المولّد بالذكاء الاصطناعي، والتصدي للأعمال التي تصنفها ضمن المحتوى...

أعلنت منصة البث الموسيقي "تايدال"، اعتزامها حظر المقاطع الموسيقية التي تحدد أنها مولّدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، في خطوة يُتوقع أن تؤدي إلى حذف نحو 29 مليون مقطع موسيقي من مكتبتها.

ويأتي القرار بعد نحو خمسة أشهر من اعتماد المنصة إجراءات للحد من انتشار الموسيقى المولّدة بالذكاء الاصطناعي، شملت وقف تحقيق العائدات المالية من هذه الأعمال، وإلزام أصحابها بالإفصاح عن استخدام التقنية في إنتاجها.

كما شملت الإجراءات السابقة حظر المقاطع المرتبطة بأنشطة احتيالية، بما فيها الأعمال التي تنتحل أصوات فنانين معروفين أو تسعى إلى تضليل المستمعين.

وقال المسؤول عن منصة "تايدال" في الشركة الأم "بلوك"، روبرت أندرسن، في منشورات عبر منصة "إكس"، إن الإجراءات السابقة لم تعد كافية، بعدما تبين أن 43% من المقاطع الموسيقية التي تلقتها المنصة خلال الأيام التسعين الماضية مولّدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح أندرسن أن 96% من المقاطع المولّدة بالذكاء الاصطناعي لا تحظى بأي استماع، مشيرًا إلى أن المنصة ستنتهي من إزالة هذه الأعمال من مكتبتها بحلول مطلع عام 2027.

وتوقع أن يؤدي تطبيق السياسة الجديدة إلى رفض استقبال ما بين 80 ألفًا و85 ألف مقطع موسيقي يوميًا، داعيًا المنصات المنافسة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وأعرب أندرسن عن اعتقاده بأن القرار سيحظى بترحيب الفنانين والمستمعين على حد سواء.

ويأتي قرار "تايدال" في وقت تسعى فيه منصات بث موسيقي منافسة، بينها "سبوتيفاي" و"آبل ميوزك"، إلى تطوير آليات للحد من انتشار المحتوى الموسيقي المولّد بالذكاء الاصطناعي، والتصدي للأعمال التي تصنفها ضمن المحتوى الرديء أو المزعج.

وكانت "آبل ميوزك" قد أعلنت اعتزامها وضع علامات تعريفية على المقاطع الموسيقية المولّدة بالذكاء الاصطناعي أو المنتجة بمساعدته، فيما أعلنت "سبوتيفاي" أنها ستضع تصنيفًا خاصًا للفنانين الذين تحدد أنهم شخصيات مولّدة بهذه التقنية.

وكشفت "سبوتيفاي"، في تدوينة نشرتها خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها استبعدت 50 مليون مقطع موسيقي رديء أو مزعج من قوائم التوصيات المقدمة للمستخدمين خلال العام الجاري، بعدما كانت قد حذفت 75 مليون مقطع من هذا النوع من مكتبتها الموسيقية.

وجاء الإعلان ضمن مجموعة من التحديثات الرامية إلى مكافحة انتشار المحتوى الموسيقي المزعج المولّد بالذكاء الاصطناعي على المنصة.

وأكدت "سبوتيفاي" أن تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي يواكبه تطور أساليب إساءة استخدامها، مشيرة إلى أنها تتوقع تزايد تقدير المستمعين للإبداع البشري مع تنامي حجم الإنتاج الموسيقي المعتمد على هذه التكنولوجيا.

