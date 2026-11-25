يحمل التصور اسم "قناتي"، ويتيح إنتاج محتوى ترفيهي متجدد بصورة تلقائية، استنادًا إلى البيانات التي يجمعها النظام عن المستخدم وتفضيلاته...

قدّمت شركة "غوغل" طلب براءة اختراع لنظام يتيح إنشاء قناة تلفزيونية شخصية لكل مستخدم، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى يتوافق مع اهتماماته وسجل مشاهداته، مع إمكانية تحويله إلى الشخصية الرئيسية في الأعمال التي يتابعها، وإدراج إعلانات داخل الفيديوهات المخصصة له.

وبحسب تقرير نشره موقع "404 ميديا"، الثلاثاء، يحمل التصور اسم "قناتي"، ويتيح إنتاج محتوى ترفيهي متجدد بصورة تلقائية، استنادًا إلى البيانات التي يجمعها النظام عن المستخدم وتفضيلاته.

وتحمل وثيقة طلب براءة الاختراع عنوان "إنشاء قناة لتجارب فيديو مصممة خصيصًا للمستخدم"، وتصف آلية لإنتاج محتوى يتناسب مع اهتمامات كل مشاهد، بدلًا من الاكتفاء بتقديم توصيات لمشاهدة أعمال موجودة بالفعل.

وتعتمد الآلية المقترحة على جمع معلومات بشأن تفضيلات المشاهدة، إلى جانب بيانات سياقية من جهاز المستخدم، تشمل اللغة والموقع الجغرافي وعنوان بروتوكول الإنترنت، فضلًا عن بيانات ديموغرافية مثل الفئة العمرية.

ويستخدم النظام هذه المعلومات لصياغة تعليمات نصية تُرسل إلى نموذج الذكاء الاصطناعي لتوليد مقاطع فيديو مخصصة، تُحفظ في مستودع رقمي قبل بثها إلى جهاز المشاهد.

ويمكن إنتاج المحتوى بناءً على طلب المستخدم أو وفق جدول زمني دوري، كما يتضمن التصور إمكانية توليد مقاطع جديدة تلقائيًا، بالاستعانة بالأخبار والموضوعات الرائجة والنتائج الرياضية، دون الحاجة إلى تدخل مباشر من المشاهد.

المشاهد بطل الأعمال التلفزيونية

ويتضمن الطلب تصورًا لواجهة تلفزيونية تحمل اسم المستخدم، وتعرض مجموعة من الأعمال المصممة وفق اهتماماته، مع عناوين وأوصاف خاصة بكل عمل.

كما يتيح النظام المقترح إنشاء شخصية رقمية استنادًا إلى صور المستخدم، ومحاكاة صوته لأداء الحوارات، بما يسمح له بالظهور بطلًا في القصص والأعمال التي يشاهدها.

وتشمل الأمثلة الواردة في الوثيقة أعمالًا تجمع بين الجريمة والكوميديا، وأخرى رومانسية، إلى جانب مغامرات الخيال العلمي والإثارة.

وفي أحد الأمثلة المتعلقة بالرياضة، يمكن للنظام إنتاج مقطع يظهر فيه أحد مشجعي الكريكيت وهو يشجع المنتخب الهندي من المدرجات، أو يتفاعل مع لاعب سبق أن تابع ملخصات مبارياته.

تخصيص المحتوى والإعلانات

ويتضمن التصور ربط القناة الشخصية بخادم إعلاني يتيح إدراج إعلان واحد على الأقل داخل كل مقطع فيديو مخصص، بما يجمع بين إنتاج المحتوى الترفيهي وفق اهتمامات المشاهد وعرض رسائل إعلانية موجهة إليه.

ويأتي ذلك في ظل توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلانات الرقمية، سواء لتوليد المواد الإعلانية أو تحسين آليات استهداف الجمهور.

وكانت شركة "ميتا" قد أوضحت، مطلع العام الجاري، أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد إعلانية وتحسين اختيار الإعلانات المناسبة للمستخدمين، استنادًا إلى فهم تفاعلاتهم.

وفي حين تُستخدم بيانات المستخدمين في تحديد الإعلانات التي يشاهدونها، يطرح طلب "غوغل" تصورًا لتوسيع نطاق التخصيص ليشمل إنتاج المحتوى الترفيهي نفسه.

وتتضمن الوثيقة خيارات تتيح للمستخدمين التحكم في البيانات التي يجري جمعها، مشيرة إلى أن تقليص حجم المعلومات المتاحة قد يدفع النظام إلى الاعتماد على إعدادات عامة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى تخصيص المحتوى.

ويظل المشروع في إطار تصور تقني ورد في طلب براءة اختراع، ولا يعني تقديم الطلب أن الشركة تعتزم بالضرورة إطلاق الخدمة للمستخدمين.

