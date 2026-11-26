جاءت تصريحات أمودي بعد نحو أسبوع من طرح أسهم "أنثروبيك" في البورصة، في إدراج قياسي، وفي ظل تزايد المخاوف بشأن قدرة البشر على الاحتفاظ بالسيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي مع تسارع تطورها...

نفى الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" الأميركية، داريو أمودي، الأربعاء، دعوته إلى تخلي البشرية عن إرادتها الحرة لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي، في خضم جدل متصاعد بين قادة شركات التكنولوجيا بشأن حدود الصلاحيات التي ينبغي منحها لهذه الأنظمة.

وجاءت تصريحات أمودي ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تناول خلافات بين قادة قطاع الذكاء الاصطناعي بشأن مستقبل السيطرة البشرية على الأنظمة فائقة الذكاء.

وقال أمودي، في منشور مطول عبر منصة "إكس": "لا، أنا لا أعتقد أننا ينبغي أن نتخلى عن إرادتنا الحرة لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي"، واصفًا نسب هذا الموقف إليه بأنه "سخيف".

وشدد على ضرورة عدم التضحية بالشرعية وحق تقرير المصير من أجل تحقيق مزيد من الكفاءة أو الأمن.

وجاءت تصريحات أمودي بعد نحو أسبوع من طرح أسهم "أنثروبيك" في البورصة، في إدراج قياسي، وفي ظل تزايد المخاوف بشأن قدرة البشر على الاحتفاظ بالسيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي مع تسارع تطورها.

وانتقد أمودي، دون تسمية أشخاص بعينهم، رؤساء تنفيذيين لشركات ذكاء اصطناعي يرددون شعارات تدعو إلى إبقاء هذه التقنية مجرد أداة، معتبرًا أن ممارساتهم المتعلقة بتطوير منتجاتهم لا تعكس اختلافًا فعليًا عن تلك التي يتحدثون عنها.

وكان كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في شركة "ميتا"، ألكسندر وانغ، قد شدد، الأحد، على ضرورة رفض تسليم إدارة المجتمع إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، خلال مقابلة على هامش مؤتمر "وادي السيليكون والعالم"، أن فقدان البشر قدرتهم على اتخاذ القرارات والتحكم في مستقبلهم مقابل تحقيق إنجازات طبية، مثل علاج السرطان، يمثل صفقة سيئة للغاية.

وتصاعدت المخاوف في وادي السيليكون بشأن استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي، عقب سلسلة من الحوادث خلال الصيف الماضي، بينها اختراق منصة "هاغينغ فيس" على يد وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين طورتهم شركة "أوبن إيه آي".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حذر المسؤول عن السلامة في "أنثروبيك"، إيفان هوبينغر، من أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في القضاء على البشرية، مؤكدًا أن الشركة تأخذ هذا الاحتمال على محمل الجد.

تصريحات سابقة بشأن سلطة الذكاء الاصطناعي

ورغم نفي أمودي دعوته إلى التخلي عن الإرادة البشرية، فإنه لم يتطرق في منشوره الأخير إلى تصريحات سابقة أدلى بها بشأن إسناد بعض القرارات إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وكان أمودي قد أشار، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" خلال فبراير/ شباط الماضي، إلى إمكانية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الحالات التي تكون فيها حياة البشر وسلامتهم على المحك.

وفي أواخر عام 2024، توقع أن تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي أدوارًا قيادية، وأن تصدر تعليمات للبشر أو لأنظمة ذكية أخرى بشأن المهام التي يتعين تنفيذها.

حدود التطوير الذاتي للذكاء الاصطناعي

وأقر أمودي بإمكانية فرض قيود على ما يُعرف بالتحسين الذاتي التكراري، وهي عملية تتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي المساهمة بصورة مستقلة في تطوير نسخ جديدة وأكثر تقدمًا منها.

وأوضح أن شركته لا تتوقع أن يكون من الآمن السماح لنموذجها "كلود" بتطوير أجيال متعاقبة من نماذج الذكاء الاصطناعي بصورة مستقلة تمامًا، دون أن يحدد طبيعة القيود التي ينبغي فرضها على هذه العملية.

غير أن "أنثروبيك" ذكرت، في وثائق طرح أسهمها العام الأولي، أن كل إصدار جديد من نموذج "كلود" يسهم مباشرة في تسريع تطوير الإصدار التالي.

وكشفت الشركة أن النموذج تولى كتابة أكثر من 90% من الإسهامات البرمجية في قاعدة شيفرتها خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

من جانبه، أعاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك نشر تصريحات أمودي، مكتفيًا بالتعليق عليها بكلمة "مثير للاهتمام".

وكان ماسك قد حذر سابقًا من أن ظهور ذكاء اصطناعي يفوق القدرات البشرية قد يجعل البشر في موقع أشبه بالحيوانات الأليفة بالنسبة إلى هذه الأنظمة.