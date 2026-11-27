يتيح النظام للمستخدمين تقليل الاعتماد على خدمات الشركة، والحد من وصول التطبيقات إلى المعلومات الشخصية، ما يجعله بديلًا يركز على حماية الخصوصية بدلًا من دمج المستخدمين بصورة واسعة في منظومة الخدمات الإعلانية...

اتهم مطورو نظام التشغيل "غرافين أو إس"، المتخصص في حماية الخصوصية وأمن البيانات، شركة "غوغل" بممارسة ضغوط على مصنعي الهواتف الذكية لمنعهم من التعاون مع المشروع أو دعم نظامه، في خطوة وصفوها بأنها محاولة لتقييد المنافسة والسيطرة على البدائل المستندة إلى نظام "أندرويد" مفتوح المصدر.

وبحسب تقرير نشره موقع "غيزمودو" التقني الأميركي، جاءت الاتهامات في سلسلة منشورات نشرها القائمون على المشروع عبر منصة "إكس"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، زعموا فيها أن "غوغل" تتواصل بصورة متكررة مع شركات تصنيع الهواتف للاستفسار عن تعاونها مع "غرافين أو إس"، وتهددها بالاستناد إلى شروط ترخيص خدماتها المحمولة.

وقال المطورون إن الشركة تحاول منع المشروع من دعم أجهزة أخرى غير هواتف "بيكسل" التابعة لها، متهمين إياها بتقويض قدرة شركائها على المنافسة عبر تخصيص مزيد من الميزات والتحديثات لأجهزتها الخاصة.

ولم يقدم مطورو النظام أدلة علنية تثبت هذه الاتهامات، كما لم يكشفوا عن أسماء الشركات التي تعرضت للضغوط المزعومة أو تفاصيل المراسلات معها. ولم يصدر عن "غوغل" رد علني على الاتهامات، وفق التقرير.

خلاف بين المصالح التجارية والتطوير التقني

وحمّل مطورو "غرافين أو إس" الجانب التجاري في "غوغل" مسؤولية ما وصفوه بمحاولات إقصاء المشروع، مؤكدين أن الخلاف لا يشمل مهندسي الشركة الذين قدم بعضهم دعمًا تقنيًا لتطوير النظام.

وأوضحوا أن مهندسين في "غوغل" ساعدوا على توفير التوافق بين بعض خدمات الشركة ومتصفح "فاناديوم" التابع للمشروع، بما يشمل ميزات تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور.

في المقابل، اتهم المطورون الإدارة التجارية للشركة بمحاولة القضاء على البدائل المنافسة، مستندين إلى شروط ترخيص خدمات "غوغل" المحمولة التي يقولون إن محاكم عدة قضت بعدم قانونية بعض بنودها.

وأشاروا أيضًا إلى أن المشروع حصل سابقًا على صلاحيات وصول أمنية من "غوغل"، قبل أن تلغيها الشركة لاحقًا، ما اضطرهم إلى الاستعانة بشركة أخرى مصنعة للهواتف لاستعادة تلك الصلاحيات، قبل إبرام شراكتهم مع "موتورولا".

وتوقع القائمون على المشروع أن تتخذ "غوغل" إجراءات إضافية قد تشمل تقييد إمكانية فتح محمّل الإقلاع في هواتف "بيكسل"، وهي خاصية تسمح للمستخدمين بتثبيت أنظمة تشغيل بديلة. غير أن الشركة لم تعلن عن خطط لتنفيذ مثل هذا الإجراء.

شراكة مع "موتورولا" توسع نطاق المنافسة

وتأتي هذه الاتهامات في مرحلة مهمة بالنسبة إلى "غرافين أو إس"، الذي يسعى إلى تقليل اعتماده على هواتف "بيكسل" عبر التوسع إلى أجهزة تنتجها شركات أخرى.

ووفقًا لموقع "تيك سبوت" التقني الأميركي، أبرم المشروع شراكة مع شركة "موتورولا" لتوفير نظامه على هاتف "سيغنتشر 27"، ليصبح أول جهاز من خارج سلسلة "بيكسل" يحظى بدعم رسمي من النظام.

ويمثل التعاون مع "موتورولا" تحولًا في مسار المشروع، الذي ظل يعتمد على أجهزة "غوغل" لتشغيل نظامه، إذ يتيح له الوصول إلى مستخدمين جدد وتقليل ارتباطه بالأجهزة التي تنتجها الشركة التي يتهمها بمحاولة عرقلة نشاطه.

وبحسب "غيزمودو"، فإن المستخدمين الراغبين في تشغيل النظام على هاتف "سيغنتشر 27" سيحتاجون إلى تنزيله وتثبيته بأنفسهم، رغم التعاون التقني بين المشروع و"موتورولا".

ويقول مطورو "غرافين أو إس" إن شروط ترخيص خدمات "غوغل" تحول دون تمكين "موتورولا" من بيع الهواتف المثبت عليها النظام مباشرة على نطاق واسع.

كيف يعمل نظام "غرافين أو إس"؟

يعتمد "غرافين أو إس" على الشفرة البرمجية المفتوحة المصدر لنظام "أندرويد"، لكنه يركز على تعزيز إجراءات الحماية وتقليل جمع بيانات المستخدمين وتتبع أنشطتهم.

وعلى الرغم من أن "غوغل" تتولى تطوير "أندرويد" والإشراف عليه، فإن الشفرة الأساسية للنظام متاحة ضمن مشروع "أندرويد" مفتوح المصدر، ما يسمح للشركات والمطورين باستخدامها وتعديلها وإنشاء أنظمة تشغيل مستقلة تستند إليها.

لكن هذا الانفتاح لا يشمل جميع التطبيقات والخدمات التجارية التابعة لـ"غوغل"، ومنها متجر "غوغل بلاي" والخرائط والبريد الإلكتروني والتخزين السحابي وخدمات الدفع الإلكتروني، إذ تخضع هذه المنتجات لاتفاقيات ترخيص منفصلة.

وتتيح هذه البنية للشركات تطوير نسخ خاصة من "أندرويد" دون الاعتماد الكامل على خدمات "غوغل"، كما فعلت شركة "هواوي" الصينية من خلال تطوير منظومتها الخاصة، التي تضم نظام "هارموني أو إس" ومتجر التطبيقات "آب غالاري".

ويقدم "غرافين أو إس" نموذجًا آخر للأنظمة البديلة، من خلال التركيز على الخصوصية والأمان، والحد من قدرة التطبيقات على الوصول إلى بيانات المستخدمين أو تتبعهم.

جدل قضائي بشأن ميزات حماية البيانات

وكان نظام "غرافين أو إس" قد أثار جدلًا قانونيًا في وقت سابق، على خلفية ملاحقة قضائية فدرالية لناشط من مدينة أتلانتا الأميركية يدعى صامويل تونيك.

وبحسب "غيزمودو"، اتُّهم تونيك باستخدام ميزة أمنية في النظام تعرف باسم "رمز الإكراه"، تتيح محو بيانات الهاتف عند إدخال رمز مخصص، وذلك أثناء تفتيش جهازه عقب توقيفه من جانب إدارة الجمارك وحماية الحدود في أحد المطارات.

وتسلط القضية الضوء على طبيعة أدوات الحماية التي يوفرها النظام، والتي تهدف إلى تعزيز سيطرة المستخدمين على بياناتهم ومنع الوصول غير المصرح به إليها.

خلاف يتقاطع مع قضايا الاحتكار

وتأتي الاتهامات الجديدة في وقت تواجه فيه "غوغل" تداعيات قضايا احتكار تتعلق بنظام "أندرويد" وخدمات البحث والتطبيقات والإعلانات الرقمية.

وسبق أن واجهت الشركة دعاوى وإجراءات قضائية بشأن اتفاقياتها مع مصنعي الهواتف، ولا سيما الشروط التي حدّت من قدرة بعض الشركات على تسويق أجهزة تعمل بأنظمة معدلة من "أندرويد".

كما يتقاطع توجه "غرافين أو إس" نحو الحد من تتبع المستخدمين مع نموذج أعمال "غوغل"، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الإعلانات الرقمية وجمع البيانات المستخدمة في تخصيصها.

ويتيح النظام للمستخدمين تقليل الاعتماد على خدمات الشركة، والحد من وصول التطبيقات إلى المعلومات الشخصية، ما يجعله بديلًا يركز على حماية الخصوصية بدلًا من دمج المستخدمين بصورة واسعة في منظومة الخدمات الإعلانية.

وفي ظل استمرار الخلاف، يسعى مطورو "غرافين أو إس" إلى توسيع نطاق الأجهزة المتوافقة مع نظامهم، بينما تظل اتهاماتهم بشأن الضغوط التي تمارسها "غوغل" على مصنعي الهواتف غير مثبتة علنًا.