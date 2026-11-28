باتت المجموعتان، اللتان تجمعهما شراكة منذ دمج "تشات جي بي تي" في منتجات "آبل" عام 2024، متنافستين، في حين تستعد "أوبن إيه آي" لإطلاق أول أجهزتها المتصلة المصممة خصيصا لبرنامجها الذي يستخدمه 1,2 مليار شخص أسبوعيا...

رفعت شركة "أوبن إيه آي"، الجمعة، دعوى قضائية مضادة ضد شركة "آبل"، متهمة إياها بسرقة أسرار تجارية والضغط على موردين مشتركين، بهدف عرقلة دخولها سوق الأجهزة المتصلة بالإنترنت الذي يشهد منافسة محتدمة.

وجاءت الدعوى المضادة في وثيقة رُفعت، الجمعة، إلى محكمة فدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، ردّت فيها "أوبن إيه آي" على الدعوى التي رفعتها "آبل" ضدها في 10 تموز/يوليو، وتتهمها فيها بالقيام مع اثنين من موظفيها السابقين بسرقة أسرار تجارية.

وقالت "آبل" لوكالة فرانس برس إنّ خطوة "أوبن إيه آي" هي "محاولة واضحة لصرف الانتباه عن جوهر الدعوى" التي رفعتها هي نفسها، مؤكدة أن الوثائق التي تم الحصول عليها خلال الإجراءات القضائية أظهرت أنّ موظفيها السابقين اللذين وظفتهما "أوبن إيه آي" استخدما مئات الملفات السرية عند انتقالهما إلى الشركة المبتكرة لبرنامج "تشات جي بي تي".

وباتت المجموعتان، اللتان تجمعهما شراكة منذ دمج "تشات جي بي تي" في منتجات "آبل" عام 2024، متنافستين، في حين تستعد "أوبن إيه آي" لإطلاق أول أجهزتها المتصلة المصممة خصيصا لبرنامجها الذي يستخدمه 1,2 مليار شخص أسبوعيا، وذلك بالتعاون مع استوديو جوني آيف، وهو مسؤول تصميم سابق شهير في شركة "آبل".

ولن يُطرح أول جهاز من "أوبن إيه آي"، وهو مكبّر صوت صغير من دون شاشة، قبل نهاية شباط/فبراير 2027، بحسب وثيقة قضائية. وسيصل إلى سوق تتنافس فيه الشركات التكنولوجية أصلا، إذ وسّعت "أمازون" نطاق إتاحة مساعدها للذكاء الاصطناعي "أليكسا+" ليشمل جميع مستخدمي مكبّرات الصوت المنزلية التابعة لها في الولايات المتحدة، فيما تعتزم "ميتا"، الحاضرة أصلا في سوق النظارات الذكية، إطلاق جهازها الصغير "ميوز تشارم" في كانون الأول/ديسمبر، بينما تبيع "آبل"، منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أول شاشة لها مخصصة للمنازل الذكية.

"منافسة غير عادلة"

قال محامو "أوبن إيه آي" إن "آبل" تسعى إلى "ممارسة منافسة غير عادلة بشتى الوسائل".

وأضافوا أنها تطلب من الموردين الكشف عن مشاريعهم المتعلقة بشركة "أوبن إيه آي"، وتحديد الموظفين المخصصين لهذه المشاريع. وأعرب البعض عن "خشيتهم من فقدان عقودهم مع آبل"، وقاموا بنقل أو تأجيل اجتماعاتهم مع شركة الذكاء الاصطناعي، "لتجنب أن تكتشف آبل أمرهم".

وقالوا إن أحد الموردين أوكل أعمال الإنتاج الخاصة بشركة "أوبن إيه آي" إلى فريق يعمل ليلا، بينما تراجع آخر عن تنفيذ مهام كانت مقررة "بسبب تهديدات من شركة آبل"، وفق ما ورد في الدعوى التي لم تذكر اسم أي من الموردين.

وأكدت "آبل"، من جهتها، أن مورّديها أحرار في العمل مع الشركات المنافسة لها، شرط الحفاظ على سرية معلوماتها والمنتجات التي ابتكرتها بالتعاون معهم. وتتهم الشركة "أوبن إيه آي" بأنها طلبت من أحد هؤلاء المورّدين تنفيذ تقنية سرية لمعالجة الأسطح المعدنية، موهمة إياه بأن "آبل" وافقت على ذلك.

كما تتهم "أوبن إيه آي" موظفا في "آبل"، انضم إليها لمدة ستة أشهر حتى حزيران/يونيو قبل أن يعود إلى الشركة المصنعة لهواتف "آي فون"، بإرسال "عشرات" الوثائق المتعلقة بنموذج أولي إلى أرقامه الشخصية، ثم عرض مشاريع الشركة، في تموز/يوليو، على مسؤولين تنفيذيين في "آبل"، وذلك "بناء على طلب" المجموعة.

وقالت "آبل" إنها أجرت تحقيقا استنادا إلى معلومات محدودة قدمتها "أوبن إيه آي"، لكنها لم تتوصل إلى أي أدلة تثبت هذه الاتهامات.

كما اعترض المحامون على بند يمنع الموظفين السابقين في "آبل"، الذين انتقلوا للعمل لدى "أوبن إيه آي"، من محاولة استقطاب زملائهم السابقين طوال مدة عام، واتهموها بدفع الموظفين إلى دمج ملفات العمل مع حساباتهم الشخصية على خدمة التخزين السحابي "آي كلاود"، بهدف التمكن لاحقا من اتهام من يغادرون الشركة بالسرقة.

وأكدت "آبل" أنها تدرب موظفيها على الفصل بين الملفات المهنية والشخصية، من خلال تخصيص حساب "آي كلاود" للعمل، مشددة على أن شروط التعاقد معها لا تمنع أي موظف من الانتقال للعمل لدى شركة منافسة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، تعهّدت "أوبن إيه آي" بعدم استخدام المعلومات التي تقول "آبل" إنها تشكّل أسرارا تجارية، بعدما قال القاضي إنه "من المرجح جدا" أن يصدر أمرا يمنعها من استخدام هذه المعلومات حتى المحاكمة.