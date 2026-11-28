قال نيكولا ييرنو، المتحدث باسم سلطات إقليم والونيا، لوكالة فرانس برس "رصدنا مخالفة جسيمة، وهي إنشاء مبنى بمساحة ثلاثة هكتارات بشكل غير قانوني".

أمرت السلطات البلجيكية بوقف أعمال البناء في مركز بيانات تابع لشركة غوغل في جنوب البلاد، وذلك بسبب غياب تصاريح التخطيط اللازمة، وفق ما أفاد مسؤول إقليمي الجمعة.

وقال نيكولا ييرنو، المتحدث باسم سلطات إقليم والونيا، لوكالة فرانس برس "رصدنا مخالفة جسيمة، وهي إنشاء مبنى بمساحة ثلاثة هكتارات بشكل غير قانوني".

ويأتي قرار "وقف الأعمال" في الموقع، الذي كان في السابق منطقة تعدين وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 50 هكتارا، بعد أن اتهمت منظمة غرينبيس شركة غوغل بمواصلة أعمال البناء رغم افتقارها للتصاريح الصحيحة.

وذكرت السلطات الإقليمية أن مفتشين زاروا الموقع الخميس لإبلاغ ممثلي غوغل بضرورة وقف أعمال البناء.

ويشهد هذا المشروع الضخم نزاعا قانونيا منذ اشهر، بعد أن تقدمت غوغل بطلب لتعديل تصريح التخطيط الخاص بها.

ووفقا لوسائل إعلام بلجيكية، كان التعديل يهدف إلى السماح باستخدام نظام تبريد لمنشآت مركز البيانات يعتمد على سحب المياه من نهر سامبر المجاور، في حين أن التصميم الأصلي للمشروع يعتمد على التبريد بالهواء.

وأثار هذا المقترح معارضة محلية، لا سيما في ظل موجات الحر الحادة، ما زاد من المخاوف بشأن استنزاف مياه النهر، وهو ما دفع بالمسؤولين الإقليميين إلى رفض طلب التعديل.

وطعنت غوغل في هذا القرار أمام القضاء، ومن المقرر عقد جلسة استماع في شهر كانون الثاني المقبل/يناير.

لكن تقريرا أصدرته منظمة غرينبيس في بلجيكا هذا الأسبوع أفاد بأن لقطات لطائرات مسيرة أظهرت أن أعمال البناء لا تزال مستمرة.

وقالت المنظمة البيئية "يواصل عملاق التكنولوجيا أعماله حاليا، على الرغم من إلغاء أحدث نسخة من تصريح التخطيط الخاص بإنشاء مركز البيانات هذا في شهر آب/أغسطس".

وأضافت "أزمة المناخ في منطقتنا ستزداد حدة، وفي ظل هذا الواقع، لا يمكن السماح ببناء منشآت ضخمة تستهلك كميات هائلة من الطاقة دون رقابة".

ولم تستجب غوغل على الفور لطلب من وكالة فرانس برس للتعليق.

ويُعد هذا النزاع القانوني حول مركز البيانات في بلجيكا أحدث حلقة في سلسلة التحديات التي تواجهها غوغل في أوروبا، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لبناء مراكز بيانات لدعم الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمرت السلطات الفنلندية بوقف العمل في مركزي بيانات تابعين لشركة غوغل، لحين استكمال تقييمات الأثر البيئي الإلزامية.