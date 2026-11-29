"أنثروبيك" فقدت ثقة أوساط تعمل في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مشيرًا إلى إقرار الشركة باتخاذ إجراءات في نموذج "فايبل 5.2" للحد من تطور قدرات بحثية محددة، من شأنها تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة مباشرة...

نفت شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي، على لسان عضو فريق الاتصالات فيها، إدوين أربوس، تعمّد روبوت الدردشة "كلود" تخريب أعمال المستخدمين، عقب تصاعد شكاوى بشأن أدائه في مهام بحثية وبرمجية، من بينها أبحاث تطوير الذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، جاءت تصريحات أربوس خلال عطلة نهاية الأسبوع، ردًا على اتهامات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعمّد النموذج عرقلة بعض الأعمال التي يُكلّف بتنفيذها.

وقال أربوس إن "كلود لم يُدرَّب على تخريب الأعمال"، موضحًا أن النموذج يرتكب أخطاء في بعض الأحيان، وقد تتمكن أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى من اكتشافها، لكن ذلك لا يعني أنه يتعمّد التخريب.

وكان مؤسس شركة ناشئة، بيترو سكيرانو، الذي يشير ملفه الشخصي على منصة "لينكد إن" إلى عمله بعقود مع "أنثروبيك"، قد اتهم نماذج "كلود" بمحاولة عرقلة أبحاث الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحلها.

وزعم سكيرانو أن النموذج يعترف بارتكاب الأخطاء عند مواجهته بها، من دون تقديم تفسيرات، مشيرًا إلى أنه طوّر أداة أطلق عليها اسم "دو نوت سابوتاج"، لمنع إسناد المهام إلى "كلود".

كما اتهم مستخدم على منصة "ريديت" الشركة بتصميم النموذج على نحو يدفعه إلى رفض تطوير منتجات أو تقنيات قد تنافسه.

وردّ أربوس على هذه الاتهامات بالقول إن الشركة لا تتعمّد خفض جودة الإجابات المتعلقة بأبحاث الذكاء الاصطناعي عند تقديم الخدمة للمستخدمين، لكنه أقرّ بأنها اتبعت هذا الإجراء خلال اليومين الأولين من إطلاق نموذج "فايبل 5"، واصفًا ذلك بأنه خطأ سارعت الشركة إلى تصحيحه.

وطلب أربوس من سكيرانو تقديم مزيد من التفاصيل بشأن تجربته، ودعاه إلى التواصل معه مباشرة.

وامتدت الشكاوى إلى استخدامات أخرى لا تتعلق بأبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بينها تطوير تطبيقات للتوفيق بين الأشخاص.

واتهم مؤسس شركة "كيبر إيه آي" الناشئة، جيك كوزلوسكي، نموذج "كلود" بإضافة قواعد برمجية من دون علم فريقه، لتجاهل تفضيلات المستخدمين المتعلقة بلون البشرة، فضلًا عن تعمّد إفساد نموذج مخصص لتقدير معدل الذكاء.

ونشر كوزلوسكي مقتطفات من سجلات المحادثات بين "كلود" وفريق شركته عبر منصة "سلاك"، تضمنت نقاشات بشأن تطوير آليات تتيح للمستخدمين العثور على شركاء وفق تفضيلات مرتبطة بالعرق ولون البشرة.

واعتبر كوزلوسكي أن السجلات تدعم اتهامه للنموذج بوضع قواعد أخلاقية خاصة به وتطبيقها عبر أنظمته الفرعية، فيما أثارت منشوراته انتقادات ساخرة من مستخدمين على منصة "بلوسكاي".

في المقابل، حذّر مؤسس شركة "كمبوند"، درو بروينيغ، من الاعتماد على إجابات نماذج الذكاء الاصطناعي بشأن سلوكها بوصفها دليلًا على تعمّد التخريب.

وأوضح بروينيغ أن هذه النماذج تميل إلى الاعتذار عند مواجهتها بأخطاء مفترضة، خصوصًا بعد جلسات عمل طويلة، حتى في الحالات التي تكون فيها القرارات التي اتخذتها صائبة.

غير أنه رأى أن "أنثروبيك" فقدت ثقة أوساط تعمل في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مشيرًا إلى إقرار الشركة باتخاذ إجراءات في نموذج "فايبل 5.2" للحد من تطور قدرات بحثية محددة، من شأنها تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة مباشرة.

وفي ردّ آخر على الانتقادات، قال أربوس إن بعض الاتهامات استندت إلى وثيقة تقنية قديمة خاصة بنموذج "فايبل 5"، مؤكدًا أن القيود المفروضة على القدرات البحثية لنموذج "فايبل 5.2" لا تعني تعمّده تخريب أعمال المستخدمين بصورة خفية.

وعزا أربوس بعض السلوكيات التي أبلغ عنها المستخدمون إلى ما وصفه بـ"الحذر المفرط"، والمتمثل في تشبّث النموذج بالقواعد التي يضعها لنفسه أثناء تنفيذ المهام الطويلة.

وأشار إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على أبحاث التعلم الآلي، وتظهر أيضًا في نماذج لم تخضع للتعديلات التدريبية ذاتها، بينها "أوبوس 5.5"، فضلًا عن رصدها خلال الأعمال الداخلية للشركة.

وشدّد أربوس على أن الشركة لا تتعمّد تعطيل أعمال المستخدمين.