أداة يابانية تكشف دور "الأنهار الجوية" في ثلوج القطب الجنوبي

لا يزال تأثير الاحترار العالمي في نشاط الأنهار الجوية، ومن ثم في كميات الثلوج التي تصل إلى القارة، غير محسوم، وهو ما يجعل الأداة الجديدة وسيلة محتملة لتحسين الدراسات المناخية المستقبلية المتعلقة بالجليد ومستوى سطح البحر.لا يزال تأثير الاحترار العالمي

طور باحثون يابانيون طريقة ثلاثية الأبعاد لرصد ما يعرف بـ"الأنهار الجوية" فوق القارة القطبية الجنوبية، ما أتاح كشف تأثير أكبر لهذه الممرات المحملة ببخار الماء في تساقط الثلوج وتوازن الكتلة الجليدية مقارنة بما أظهرته أساليب الرصد التقليدية.

وجاءت النتائج في دراسة نُشرت في دورية "جيوفيزيكال ريسيرش ليترز"، أعدها فريق يضم باحثين من المعهد الوطني الياباني لأبحاث القطب وجامعة الدراسات المتقدمة "سوكينداي".

والأنهار الجوية عبارة عن ممرات طويلة وضيقة تنقل كميات كبيرة من بخار الماء من المناطق الاستوائية وخطوط العرض المتوسطة نحو المناطق القطبية. وعندما تصل الرطوبة إلى القارة القطبية الجنوبية، يمكن أن تتكثف وتشكل السحب والثلوج، ما يجعل هذه الظواهر مصدرًا مهمًا للهطول هناك.

وبحسب الدراسة، تسهم الأنهار الجوية بنحو 30% إلى 60% من إجمالي الهطول السنوي في المناطق الداخلية من القارة القطبية الجنوبية، بينما قد تصل مساهمتها إلى نحو 90% في بعض المناطق الساحلية غربي القارة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، كازو تاكاهاشي، إن الهضبة القطبية الجنوبية شديدة الجفاف في الظروف العادية، إلا أن حدثًا واحدًا من الأنهار الجوية قد يجلب كميات من الثلوج تفوق المعدلات المعتادة بأضعاف.

وتعتمد الطريقة الجديدة على تحليل الغلاف الجوي طبقة تلو الأخرى، بدل جمع حركة بخار الماء عبر كامل العمود الجوي في صورة ثنائية الأبعاد واحدة، وهي الطريقة التي كان يعتمد عليها الباحثون سابقًا.

وأوضح تاكاهاشي أن الفارق بين الأسلوبين يشبه الفرق بين صورة الأشعة السينية والتصوير المقطعي، إذ تسمح الطريقة ثلاثية الأبعاد برصد تيارات جوية قد تختفي إشاراتها عند دمج جميع طبقات الغلاف الجوي في صورة واحدة.

واختبر الباحثون الخوارزمية الجديدة باستخدام بيانات تساقط الثلوج من محطة "دوم فوجي" في شرق القارة القطبية الجنوبية، قبل تطبيقها على بيانات إعادة تحليل المناخ "إيرا 5" الممتدة 45 عامًا، بين عامي 1979 و2023.

وأظهرت النتائج أن الطريقة التقليدية لم ترصد أيًا من 16 حدثًا مهمًا للهطول في موقع "دوم فوجي"، فيما تمكنت الطريقة ثلاثية الأبعاد من رصد 10 منها.

وحددت الخوارزمية الجديدة 17 يومًا من نشاط الأنهار الجوية تزامنت مع 10 حالات كثيفة لتساقط الثلوج، وأسهمت هذه الحالات بنحو 40% من إجمالي الهطول المسجل في الموقع.

وعلى امتداد الفترة من 1979 إلى 2023، كانت الأنهار الجوية حاضرة في نحو 10% من الوقت فقط، إلا أنها أسهمت بنسبة تتراوح بين 30% و60% من إجمالي الهطول في المناطق الداخلية من القارة.

كما أظهرت الدراسة أن التغيرات طويلة الأمد في تساقط الثلوج ترتبط بصورة وثيقة بالتبدلات في نشاط الأنهار الجوية، خصوصًا في شرق القارة القطبية الجنوبية، حيث لم تكن هذه العلاقة واضحة بالقدر نفسه في الأبحاث السابقة.

ويرى الباحثون أن تحسين القدرة على رصد هذه الظواهر يمكن أن يساعد في تفسير الاختلافات الإقليمية في تساقط الثلوج، وفهم الكيفية التي قد يستجيب بها الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية لتغير المناخ.

ومع ذلك، لا يزال تأثير الاحترار العالمي في نشاط الأنهار الجوية، ومن ثم في كميات الثلوج التي تصل إلى القارة، غير محسوم، وهو ما يجعل الأداة الجديدة وسيلة محتملة لتحسين الدراسات المناخية المستقبلية المتعلقة بالجليد ومستوى سطح البحر.