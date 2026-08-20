كيف يرفع الذكاء الاصطناعي إنتاج النفط والانبعاثات الكربونية عالميًا؟

رفع كفاءة إنتاج النفط والغاز وخفض تكلفته قد يحمل تداعيات مناخية معاكسة، إذ يمكن أن يجعل تطوير احتياطيات إضافية من الوقود الأحفوري أكثر جدوى اقتصاديًا، ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج بدلًا من الاكتفاء بخفض الانبعاثات المرتبطة بالعمليات القائمة.

يتسع استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز، مع اعتماد شركات الطاقة على الخوارزميات لتحليل البيانات الجيولوجية والزلزالية، وتحديد مواقع الآبار وتحسين الحفر والإنتاج، في توجه يحذر باحثون من أنه قد يؤدي إلى زيادة استخراج الوقود الأحفوري والانبعاثات، رغم قدرة التقنية نفسها على دعم الطاقة النظيفة وخفض التلوث.

وتتيح أنظمة الذكاء الاصطناعي معالجة كميات ضخمة من بيانات باطن الأرض ومحاكاة المكامن النفطية، إلى جانب تحسين عمليات الحفر والتنبؤ بأعطال المعدات، بما يمكن شركات الطاقة من خفض التكاليف ورفع كفاءة عمليات الاستكشاف والاستخراج.

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن قطاع النفط والغاز كان من أوائل القطاعات التي تبنت الحوسبة المتقدمة.

وارتفع عدد الحواسيب العملاقة التابعة لشركات القطاع والمدرجة على قائمة أسرع 500 حاسوب عالميًا من 11 حاسوبًا عام 2000 إلى 24 في عام 2024.

وتستخدم "أرامكو السعودية" الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الزلزالية ونمذجة باطن الأرض وتحديد مواقع الآبار وتحسين عمليات الحفر.

وفي أيار/مايو 2024، أعلنت الشركة مشروعًا بقيمة 372.5 مليون دولار لنشر حاسوب فائق لمعالجة البيانات الزلزالية ونمذجة المكامن، بهدف دعم اكتشاف الهيدروكربونات واستخراجها.

وفي الولايات المتحدة، تستخدم "إكسون موبيل" نظامًا استشاريًا للحفر يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملياتها البحرية في غيانا للمساعدة في تحديد معايير الحفر المثلى، كما توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين عملياتها في حوض برميان.

غير أن رفع كفاءة إنتاج النفط والغاز وخفض تكلفته قد يحمل تداعيات مناخية معاكسة، إذ يمكن أن يجعل تطوير احتياطيات إضافية من الوقود الأحفوري أكثر جدوى اقتصاديًا، ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج بدلًا من الاكتفاء بخفض الانبعاثات المرتبطة بالعمليات القائمة.

وخلصت دراسة نشرتها دورية "npj Climate Action" في آب/أغسطس 2024، بعد نمذجة سيناريوهات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعي الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، إلى أن مكاسب الإنتاجية في صناعة الوقود الأحفوري قد تتجاوز التخفيضات التي يمكن تحقيقها عبر توظيف التقنية في الطاقة النظيفة.

وبحسب الدراسة، قد تؤدي السيناريوهات التي يتوسع فيها استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعين إلى زيادة الانبعاثات العالمية بما يتراوح بين 0.47 و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بما يعادل نحو 1.2% إلى 4.8% من انبعاثات قطاع الطاقة عالميًا في عام 2024.

ولا تمثل هذه التقديرات توقعات حتمية، إذ تستند إلى افتراضات بشأن انتشار الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الإنتاجية. وتشير الدراسة إلى إمكان تحقيق نتيجة مناخية إيجابية إذا كانت مكاسب الإنتاجية التي تحققها التقنية في الطاقة المتجددة أكبر بنحو أربعة إلى خمسة أضعاف من مكاسبها في قطاع الوقود الأحفوري.

وفي المقابل، يمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة في خفض الانبعاثات عبر تحسين كفاءة أنظمة الطاقة والتنبؤ بإنتاج مصادر الطاقة المتجددة وتسريع أعمال الصيانة.

كما تستطيع الخوارزميات تحليل بيانات الأقمار الصناعية لرصد تسربات الميثان في منشآت النفط والغاز، ما يتيح اكتشافها وإصلاحها بسرعة أكبر.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى إمكان خفض كميات كبيرة من انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة بتكاليف منخفضة، أو من دون تكلفة صافية في بعض الحالات، ما يجعل استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التسربات أحد المجالات التي يمكن أن تحقق فوائد مناخية.

وبالتوازي مع اتساع استخدام التقنية، تتزايد احتياجات البنية التحتية الحاسوبية إلى الطاقة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل استهلاك مراكز البيانات للكهرباء إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، أي ما يقارب ضعف مستواه، مع نمو سنوي بنحو 15% بين عامي 2024 و2030.