"ناسا" تطوّر مركبة صغيرة لمسح موارد القمر والكويكبات المحيطة

تعتمد الفكرة على تقنية مطياف "رامان"، التي تستخدم أشعة الليزر لتحليل التركيب الجزيئي للمواد. ويُوجَّه شعاع إلى سطح الهدف، ثم تُحلل كمية ضئيلة من الضوء المتشتت لتحديد خصائص المعادن والمياه...

تدرس وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" فكرة تطوير مركبة فضائية صغيرة قادرة على مسح الموارد المعدنية في القمر، وكويكب قريب من الأرض، وقمر المريخ "فوبوس"، وربما زيارة أكثر من هدف خلال مهمة واحدة، ضمن مشروع حصل على تمويل أولي من برنامج المفاهيم المبتكرة المتقدمة التابع للوكالة.

ويحمل المشروع اسم "مسوحات الموارد بين العوالم بتقنية المقلاع"، ويهدف في مرحلته الأولى إلى اختبار إمكان استخدام مركبة واحدة وأداة استشعار موحدة لفحص الموارد على أجرام مختلفة من مسافات بعيدة، بدل تخصيص مهمة مستقلة لكل هدف.

ويقود المشروع الباحث بابلو سوبرون، من معهد "سيتي"، الذي يرى أن أحد أكبر تحديات التعدين الفضائي يتمثل في ارتفاع تكلفة التحقق مسبقًا من وجود موارد تستحق الاستغلال. ويشير إلى أن الهبوط في موقع غير مناسب قد يتسبب بخسائر كبيرة، خصوصًا في ظل كلفة إرسال مركبات متكررة للبحث عن المعادن أو المياه.

وحصل المشروع على تمويل يصل إلى 175 ألف دولار لدراسة تستمر تسعة أشهر، تشمل تقييم استخدام الليزر وأجهزة الاستشعار وأنظمة التوجيه والدفع والمسارات المدارية. وإذا أثبتت المرحلة الأولى جدوى الفكرة، فقد ينتقل المشروع إلى مرحلة ثانية توفر تمويلًا أكبر وتمتد لعامين.

وتعتمد الفكرة على تقنية مطياف "رامان"، التي تستخدم أشعة الليزر لتحليل التركيب الجزيئي للمواد. ويُوجَّه شعاع إلى سطح الهدف، ثم تُحلل كمية ضئيلة من الضوء المتشتت لتحديد خصائص المعادن والمياه.

وتُستخدم التقنية حاليًا في مهمات تعمل قرب الأسطح، ومنها مركبة "بيرسيفيرانس" على المريخ، إلا أن تطبيقها من مسافات بعيدة يمثل تحديًا كبيرًا بسبب ضعف إشارة تشتت "رامان"، إذ لا ينتج عنها سوى نحو فوتون واحد من كل 10 تريليونات فوتون.

وكان فريق سوبرون قد نجح سابقًا في إجراء قياسات من مسافة تقارب 120 مترًا، فيما ستبحث الدراسة الجديدة إمكان الحصول على بيانات مفيدة من مسافات تتراوح بين 30 و50 كيلومترًا. وإذا أمكن تحقيق ذلك، فقد يصبح من الممكن مسح مساحات واسعة من المدار أو أثناء التحليق قرب الأجرام من دون الحاجة إلى الهبوط عليها.

وقد تساعد هذه التقنية مستقبلًا في اختيار مواقع الهبوط أو إنشاء القواعد البشرية على القمر، من خلال تحديد أماكن المياه والمعادن مسبقًا، بما يقلل المخاطر والكلفة ويحسن فرص نجاح المهمات الاستكشافية.

ولا يزال المشروع في مرحلة بحثية مبكرة، ولا يعني التمويل الحالي أن مركبة جاهزة ستُطلق قريبًا. غير أن نجاح الدراسة قد يفتح الباب أمام إدماج الفكرة مستقبلًا في مهمات أكبر، بينها بعثات من فئة "ديسكفري".

ويأتي المشروع امتدادًا لفكرة الاستشعار عن بعد التي استخدمتها أقمار "لاندسات" على مدى أكثر من 50 عامًا لرصد الأرض ورسم خرائط مواردها، مع محاولة نقل المبدأ نفسه إلى القمر والكويكبات وأقمار الكواكب.