"جيمس ويب" يرصد تغيرات غير متوقعة في الفضاء

يرجح الفريق أن يكون ما رُصد ناتجًا عن تغير فعلي في بنية الحلقتين بمرور الزمن، أو عن اختلاف المرشحات المستخدمة في عمليات الرصد، أو عن مزيج من العاملين...

كشف رصد أجراه تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي أن الحلقتين المحيطتين بالجرم الصغير "شاريكلو" تشهدان تغيرات متعاكسة بمرور الوقت، في مؤشر إلى أن نظام حلقاته أكثر ديناميكية مما كان يُعتقد سابقًا.

وتوصل فريق دولي بقيادة معهد الفيزياء الفلكية التابع للمجلس الوطني للبحوث في إسبانيا، إلى أن الحلقة الداخلية أصبحت أكثر عتامة خلال السنوات الأخيرة، فيما انخفضت عتامة الحلقة الخارجية.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في دورية "Science Advances"، على رصد أجراه "جيمس ويب" في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2022 باستخدام تقنية "الاحتجاب النجمي"، التي تتيح قياس الانخفاض المؤقت في ضوء نجم بعيد عندما يمر جرم سماوي أو حلقاته أمامه.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، بابلو سانتوس-سانز، إن مقارنة بيانات "جيمس ويب" بعمليات احتجاب أخرى سُجلت خلال العقد الماضي أظهرت أن الحلقتين تطورتا في اتجاهين مختلفين، إذ ازدادت قدرة الحلقة الداخلية على حجب الضوء، بينما تراجعت هذه القدرة في الحلقة الخارجية.

وقد تعكس هذه التغيرات اختلافًا في كمية الجسيمات المكونة للحلقات أو في طريقة توزيعها، إلا أن الباحثين لم يحسموا بعد سبب الظاهرة.

ويرجح الفريق أن يكون ما رُصد ناتجًا عن تغير فعلي في بنية الحلقتين بمرور الزمن، أو عن اختلاف المرشحات المستخدمة في عمليات الرصد، أو عن مزيج من العاملين.

ويُعرف "شاريكلو" فلكيًا أيضًا باسم "10199 شاريكلو"، وهو أكبر جرم معروف من فئة القناطير، وهي أجرام تدور بين الكواكب الخارجية وتجمع خصائص من الكويكبات والمذنبات. ويدور بين زحل وأورانوس على مسافة تعادل نحو 17 مرة المسافة بين الأرض والشمس، ويبلغ قطره قرابة 250 كيلومترًا.

وظل الاعتقاد السائد حتى عام 2013 أن أنظمة الحلقات تقتصر على الكواكب العملاقة، مثل المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، قبل أن يؤدي اكتشاف حلقتين حول "شاريكلو" إلى إثبات إمكان وجودها حول أجرام أصغر بكثير.

وتمثل عملية الرصد أيضًا إنجازًا تقنيًا، إذ كانت أول عملية احتجاب نجمي يجري التنبؤ بها والتخطيط خصيصًا لرصدها بواسطة "جيمس ويب" وينجح التلسكوب في تسجيلها.

وتطلب تنفيذ الرصد حساب مدار "شاريكلو" وموقع النجم البعيد بدقة عالية، بالاعتماد على بيانات مهمة "جايا" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، إلى جانب تحديد موقع "جيمس ويب" أثناء الحدث.

ويعمل التلسكوب بالقرب من نقطة لاجرانج الثانية "L2"، على مسافة نحو 1.5 مليون كيلومتر من الأرض في الاتجاه المقابل للشمس، ما جعل تحديد مساره بدقة عنصرًا أساسيًا لإنجاح الرصد.

وقال الباحث المشارك يوسيل كيليتش إن العملية استلزمت معرفة دقيقة ومتزامنة بمسارات "شاريكلو" والنجم و"جيمس ويب".

وكان "شاريكلو" يتحرك بالنسبة إلى التلسكوب خلال الاحتجاب بسرعة تقارب 2.5 كيلومتر في الثانية، وهي سرعة أتاحت للباحثين الحصول على قياسات مكانية دقيقة لحلقاته.

ولا يمكن تصوير الحلقتين مباشرة حتى باستخدام "جيمس ويب" أو أكبر المراصد الأرضية، بسبب ضيقهما الشديد وبعد الجرم عن الأرض، لذلك يعتمد العلماء على الانخفاض القصير في ضوء النجوم عند مرور كل حلقة أمامها لاستنتاج خصائصها.

ويرى الباحثون أن النتائج قد تفرض إعادة النظر في التصورات المتعلقة بتشكل حلقات الأجرام الصغيرة وتطورها والآليات التي تحافظ على استقرارها، كما قد تساعد عمليات الرصد المستقبلية في تفسير كيفية تغير أنظمة حلقية أخرى داخل النظام الشمسي.