بحث جديد يتوقّع أنّ كوكب عطارد ربما انكمش أكثر مما يعتقد العلماء

توصل الباحثون إلى أن مقدار الانكماش الإجمالي قد يكون أكبر بنحو 10% إلى 30% مما كان معروفًا سابقًا، وهي نتيجة يمكن أن تساعد في إعادة تقييم النماذج المتعلقة ببنية باطن عطارد وتاريخه الحراري...

أظهرت دراسة حديثة أن كوكب عطارد ربما تقلص خلال تاريخه بدرجة أكبر مما أشارت إليه التقديرات السابقة، بعدما أخفت آثار اصطدامات نيزكية قديمة جزءًا من التشوهات الجيولوجية التي يستخدمها العلماء لقياس مقدار انكماشه.

ووفق الدراسة، قد يكون قطر عطارد تقلص بنحو 23 كيلومترًا منذ تشكل الكوكب قبل نحو 4.5 مليار عام، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى تقلص يتراوح بين 4 و16 كيلومترًا.

وتوصل الباحثون إلى أن مقدار الانكماش الإجمالي قد يكون أكبر بنحو 10% إلى 30% مما كان معروفًا سابقًا، وهي نتيجة يمكن أن تساعد في إعادة تقييم النماذج المتعلقة ببنية باطن عطارد وتاريخه الحراري.

ونُشرت الدراسة في دورية "جيوفيزيكال ريسيرش ليترز" التابعة للاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي، واعتمدت على تحليل خرائط للتراكيب التكتونية وخشونة سطح الكوكب.

وتشكل عطارد، شأنه شأن الكواكب الصخرية الأخرى، في المراحل الأولى من تاريخ النظام الشمسي وسط سلسلة من الاصطدامات العنيفة التي ولدت كميات كبيرة من الحرارة. ومع مرور الوقت، أخذ باطن الكوكب يبرد وينكمش، ما أدى إلى تجعد قشرته وتصدعها وتكوّن حواف ومنحدرات وتراكيب جيولوجية تكشف مقدار تقلصه.

وكان العلماء يفترضون أن آثار هذا الانكماش ينبغي أن تتوزع بصورة متقاربة على أنحاء سطح عطارد، إلا أن الخرائط أظهرت تفاوتًا واضحًا في كثافة التراكيب المرتبطة بالتقلص.

وقارن فريق الدراسة بين خرائط سابقة للحواف والمنحدرات الناتجة عن الانكماش وخرائط لخشونة سطح الكوكب، وهي مؤشر يعكس كثافة الفوهات والنتوءات الناتجة عن الاصطدامات.

وأظهرت النتائج أن المناطق الأكثر خشونة وتعرضًا للاصطدامات تضم عددًا أقل من علامات الانكماش المرئية. ويرجح الباحثون أن السبب لا يعود إلى تقلص تلك المناطق بدرجة أقل، بل إلى أن الفوهات والحطام الناتج عن الاصطدامات غطيا أجزاء من التراكيب التكتونية الأقدم.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، جاكو نيشياما، عالم الكواكب في معهد أبحاث الفضاء التابع لمركز الطيران والفضاء الألماني، إن هذه النتيجة تشبه تغطية أخاديد قديمة بطبقة جديدة من الحصى، فتظل آثارها موجودة تحت السطح رغم اختفائها عن الأنظار.

واعتمد الفريق على مقدار الانكماش المرصود في المناطق الأقل تعرضًا للاضطراب لتقدير عدد التراكيب التي ربما طُمرت تحت المناطق الخشنة، وخلص إلى أن تقديرات العلماء السابقة ربما أغفلت ما يعادل زيادة تتراوح بين 10% و30% من إجمالي تقلص عطارد.

وأشار نيشياما إلى أن بلوغ النسبة 30% كان مفاجئًا نسبيًا، إلا أن التقدير الجديد يجعل مقدار الانكماش المرصود أكثر توافقًا مع النماذج الفيزيائية التي تحاكي تبريد الكوكب عبر مليارات السنين.

وقد تحمل النتائج دلالات على تركيب عطارد الداخلي، إذ يمكن أن تعني أن للكوكب نواة معدنية أكبر مما كان مقدرًا، أو أن نواته تحتوي على نسبة أقل من العناصر الخفيفة مثل السيليكون، أو أن درجة حرارته في المراحل الأولى من تشكله كانت أعلى مما افترضته بعض النماذج.

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن دقة التقديرات الحالية ما تزال مقيدة بنوعية الخرائط المتاحة، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على بيانات مهمة "ماسنجر" التابعة لوكالة "ناسا"، التي انتهت عام 2015، ولا تسمح بقياس عدد كبير من التراكيب التي يقل عرضها عن نحو 5 كيلومترات بصورة موثوقة.

وقد تتيح مهمة "بيبي كولومبو" الأوروبية اليابانية تحسين هذه الحسابات عندما تبدأ عمليات الرصد التفصيلية لعطارد، بفضل الصور والقياسات الأعلى دقة للمنحدرات والحواف والفوهات المنتشرة على سطحه.

ويرجح الباحثون أن تكشف البيانات المقبلة عن مزيد من آثار الانكماش المدفونة، ما قد يعني أن عطارد تقلص عبر تاريخه بدرجة أكبر حتى من التقديرات الجديدة.