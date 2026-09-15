فيديو على "تيك توك" يقود إلى اكتشاف جنس جديد من الأسماك

وبدأت القصة عام 2024، عندما شاهد الباحثون مقطعًا منشورًا على "تيك توك" يظهر سمكة صغيرة شبه شفافة خرجت من بئر جوفية في المنطقة الحدودية بين الهند ونيبال...

قاد مقطع قصير ظهر على منصة "تيك توك" إلى اكتشاف جنس ونوع جديدين من الأسماك التي تعيش في المياه الجوفية أسفل السهل الهندي الغانغي، بعدما أثار كائن صغير شاحب خرج من بئر قرب الحدود بين الهند ونيبال فضول مجموعة من علماء الأحياء.

ونشر باحثون من الهند والصين وصف الاكتشاف في دورية "ZooKeys"، وأطلقوا على السمكة الاسم العلمي "Gangaichthys indonepalicus"، وهي أول ممثل معروف لفصيلة "Chaudhuriidae" يتكيف بالكامل مع الحياة الجوفية، وأول سمكة جوفية موثقة من طبقات المياه الغرينية في حوض الغانج والسهل الهندي الغانغي.

وبدأت القصة عام 2024، عندما شاهد الباحثون مقطعًا منشورًا على "تيك توك" يظهر سمكة صغيرة شبه شفافة خرجت من بئر جوفية في المنطقة الحدودية بين الهند ونيبال.

ولفتت السمكة انتباه العلماء بسبب افتقار جسمها شبه الكامل إلى الصبغة، وصغر عينيها وتغطيتهما بالجلد، وهي صفات ترتبط عادة بكائنات تقضي حياتها في بيئات تحت الأرض لا يصل إليها الضوء.

ودفع التسجيل الفريق إلى إطلاق عمليات بحث ميدانية في ولاية بيهار شمالي الهند خلال عامي 2024 و2025، شملت أكثر من 15 بئرًا جوفية جرى ضخ مياهها يدويًا على مدى نحو أسبوع.

ولم تكن المهمة سهلة، إذ لم يعثر الباحثون إلا على ثلاث عينات من بئرين. وظهرت إحدى العينات بعد ضخ نحو 2000 لتر من المياه، فيما عُثر على العينة الكاملة التي استخدمت أساسًا لوصف النوع بعد ضخ كميات إضافية من البئر نفسها.

وجمع الباحثون لاحقًا عينة ثالثة من بئر أخرى تبعد نحو كيلومتر واحد عن الموقع الأول، لكنها كانت متضررة أيضًا.

وبلغ طول العينة المرجعية الكاملة 40.6 مليمترًا، أي نحو أربعة سنتيمترات، وتتميز بجسم طويل ونحيل يكاد يخلو من اللون، وبعينين صغيرتين مختزلتين تغطيهما أنسجة جلدية.

كما أظهر التصوير المقطعي الدقيق أن السمكة تبدو بلا أضلاع، إلى جانب مجموعة من الخصائص الهيكلية التي تميزها عن جميع الأجناس المعروفة داخل فصيلتها.

وتضم السمكة 64 فقرة، بينها 28 فقرة بطنية و36 ذيلية، إلى جانب اختلافات في عدد أشعة الزعانف وتركيب الهيكل العظمي، وهي صفات ساعدت الباحثين على إثبات أنها لا تنتمي إلى أي جنس معروف سابقًا.

وأكدت الاختبارات الجينية موقعها ضمن فصيلة "Chaudhuriidae"، التي تضم أسماكًا صغيرة طويلة الجسم تعرف أحيانًا باسم "أنقليس ديدان الأرض"، رغم أنها ليست من الأنقليس الحقيقي بالمعنى التصنيفي.

وأظهر تحليل الحمض النووي الميتوكوندري أن السمكة تختلف وراثيًا بأكثر من 20% عن جنسين من الفصيلة تتوافر عنهما بيانات جينية قابلة للمقارنة، ما دعم تصنيفها ضمن جنس مستقل.

ويعرف النوع حاليًا من موقعين متقاربين في منطقة غرب تشامباران بولاية بيهار، إضافة إلى سجل مصور من منطقة تريفيني في نيبال، وتقع جميع المواقع ضمن نطاق يبلغ نحو 11 كيلومترًا.