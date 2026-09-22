"أنثروبيك" تنقل الذكاء الاصطناعي إلى "التجارب البيولوجيّة"

يأتي إنشاء المختبر ضمن توسع أوسع للشركة في هذا القطاع. ففي حزيران/يونيو الماضي، أطلقت "أنثروبيك" منصة "كلود ساينس"، وهي بيئة عمل للباحثين تجمع الأدوات والمصادر العلمية والحوسبة، وتتيح التعامل مع قواعد البيانات والبرامج المستخدمة في البحث العلمي...

وسّعت شركة "أنثروبيك" نشاطها في علوم الحياة، عبر إنشاء مختبر للبيولوجيا الرطبة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، في خطوة تنقل استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي من تحليل البيانات والمحاكاة الحاسوبية إلى المشاركة في تجارب بيولوجية فعلية مرتبطة بالمراحل المبكرة لاكتشاف الأدوية.

وأكد رئيس علوم الحياة في الشركة، إريك كاودرر-أبرامز، أن "أنثروبيك" تنفذ جزءًا من أعمالها التجريبية داخل منشآتها، فيما تعتمد على شركاء خارجيين لتنفيذ أعمال أخرى، مشددًا على أن اختبار الفرضيات داخل المختبر يبقى المعيار الحاسم للتحقق من صحتها بيولوجيًا.

ويأتي إنشاء المختبر ضمن توسع أوسع للشركة في هذا القطاع. ففي حزيران/يونيو الماضي، أطلقت "أنثروبيك" منصة "كلود ساينس"، وهي بيئة عمل للباحثين تجمع الأدوات والمصادر العلمية والحوسبة، وتتيح التعامل مع قواعد البيانات والبرامج المستخدمة في البحث العلمي.

وفي أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت الشركة برنامجًا للتحقق من علوم الحياة، يتيح للمتخصصين استخدام نماذجها ضمن ضوابط حماية معدلة تلائم التطبيقات البيولوجية، ومنها اكتشاف الأدوية والبحث البيولوجي والتطوير السريري والتصنيع.

وتسعى "أنثروبيك" من خلال هذه الأدوات إلى بناء مسار بحثي متكامل يبدأ بمراجعة الأدبيات والبيانات العلمية، ثم اقتراح الفرضيات وتصميم التجارب، وصولًا إلى اختبار النتائج داخل المختبر، بدل حصر دور الذكاء الاصطناعي في المحاكاة والتحليل الحاسوبي.

وتركز الشركة، وفق خططها المعلنة، على استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة مشكلات في تطوير الأدوية تحظى باهتمام تجاري محدود، وخصوصًا الأمراض النادرة والأهداف البيولوجية التي يصعب التعامل معها بالأدوية التقليدية. ولا تجري "أنثروبيك" حاليًا تجارب سريرية، كما لم تكشف عن أمراض أو جزيئات دوائية محددة تعمل عليها.

ويقتصر دور الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة على دعم أجزاء مبكرة من عملية اكتشاف الدواء، مثل تحليل البيانات، واختيار أهداف بيولوجية محتملة، وتصميم جزيئات أو بروتينات مرشحة. أما تحويل هذه النتائج إلى علاج، فيتطلب مراحل إضافية وطويلة من الاختبارات قبل السريرية والسريرية للتحقق من الجودة والسلامة والفعالية.

وتؤكد الهيئات التنظيمية، وبينها إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية، أن إدخال الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية لا يلغي المتطلبات التنظيمية الأساسية، وأن مخرجات هذه الأنظمة تحتاج إلى التحقق والإدارة الملائمين.

وكانت "أنثروبيك" قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، نتائج تجارب قالت إن نماذج "كلود" صممت خلالها روابط بروتينية من الصفر تستهدف 15 هدفًا بيولوجيًا، وأنتجت روابط فعالة لـ14 هدفًا منها.

وبحسب الشركة، أظهرت بين 22% و35% من التصميمات ارتباطًا ناجحًا وفق إعداد التجربة، مقارنة بمعدلات قالت إنها تتراوح عادة بين 10% و15% في حملات تصميم البروتينات. إلا أن هذه النتائج تظل في نطاق البحث المبكر، ولا تعني التوصل إلى علاج أثبت فعاليته لدى البشر.

وتعمل الشركة كذلك على إدخال أنظمة روبوتية في تنفيذ بعض المهام المخبرية، مع إمكانية توجيهها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي، فيما لا تزال هذه الجهود في مراحلها الأولى وتخضع لإشراف بشري.

وفي آب/أغسطس، أعلنت "أنثروبيك" أيضًا معيارًا لعتاد النماذج، يهدف إلى تسهيل تفاعل نماذج الذكاء الاصطناعي مع الأجهزة والمعدات، ضمن مساعي أوسع لأتمتة بعض مراحل العمل العلمي.

ورغم التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، لا تزال الأدلة على تأثيره السريري المباشر محدودة. وأشارت مراجعة نشرتها دورية "نيتشر ريفيوز درغ ديسكفري" في آب/أغسطس إلى أن معظم المشروعات التي تقودها شركات متخصصة في هذا المجال ما زالت في مراحل ما قبل التجارب السريرية، في حين وصل عدد أقل إلى مراحل سريرية متقدمة.

ولفتت المراجعة إلى أن البيانات البيولوجية شديدة التعقيد وتتأثر، من بين عوامل أخرى، بظروف التجارب والتنوع الجيني والعوامل البيئية، ما يجعل نقل النتائج الحاسوبية الناجحة إلى الواقع البيولوجي أكثر صعوبة.

وبالتوازي مع تطوير قدراتها الداخلية، تتعاون "أنثروبيك" مع شركات أدوية. وفي أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت شركة "نوفو نورديسك" شراكة معها لاختبار نماذج "كلود" ومنصة "كلود ساينس" في أنشطة البحث والتطوير، بهدف تسريع عمليات اكتشاف الأدوية وتطويرها.

ولا تزال جهود "أنثروبيك" في هذا المجال ضمن مرحلة البحث والتطوير، من دون إعلان دواء ناجح أو تجربة سريرية نتجت مباشرة عن مختبرها. ويعكس المشروع توجهًا نحو ربط نماذج الذكاء الاصطناعي بالبيانات والبرمجيات والمعدات المخبرية، بحيث تقترح النماذج الفرضيات وتحلل النتائج، فيما تتولى التجارب العملية والباحثون التحقق منها.

ويبقى الاختبار الأساسي لهذا النهج في قدرته على تحويل النتائج الحاسوبية إلى نتائج بيولوجية قابلة للتكرار، ثم إثبات سلامتها وفعاليتها في الدراسات السريرية على البشر.