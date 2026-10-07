جائزة نوبل في الكيمياء للفرنسي هنري كاغان والياباني كينسو سواي

فاز الكيميائيان الفرنسي هنري كاغان والياباني كينسو سواي بجائزة نوبل للكيمياء 2026 لتطويرهما "التحفيز غير المتماثل" الخادم للصناعات الصيدلانية، وذلك غداة منح نوبل الفيزياء للبلجيكي فرانسيس هالزن لأبحاث الجسيمات دون الذرية بالقطب الجنوبي.

بعيد الإعلان عن فوز العالمين الفرنسي والياباني بالجائزة، الأربعاء

مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء، اليوم الأربعاء، للفرنسي هنري كاغان والياباني كينسو سواي عن أبحاثهما في ما يُعرَف بالتحفيز غير المتماثل.

وعلّلت لجنة نوبل إعطاء الباحثَين هذه الجائزة بكون "اكتشافاتهما أدت دورا حاسما بالنسبة إلى الكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصّصة لصناعة المنتجات الصيدلانية".

وسبق لجزء من هذا القطاع أن نال جائزة عام 2001، لكنها لم تُمنح لكاغان الذي يُعدّ في فرنسا والعالم "أب" هذه التقنية، ما أثار في حينه احتجاج وزارة البحث العلمي الفرنسية.

ولا يزال كاغان البالغ من العمر 95 عاما أستاذا في جامعة باريس-ساكلي. أما كينسو سواي (76 عاما) فهو أستاذ في جامعة العلوم الطبيعية في طوكيو.

العالمان الفائزان بالجائزة

وقال الفائز الياباني عندما اتصلت به مؤسسة نوبل هاتفيا "إنه اليوم الأروع في حياتي".

وكانت الجائزة مُنحَت عام 2025 لثلاثة باحثين ابتكروا ما يُسمى بالهياكل الفلزية العضوية، وهي هياكل جزيئية ذات مساحات واسعة تسمح بمرور الغازات والمواد الكيميائية الأخرى.

وتفاوتت توقعات الخبراء قبل إعلان الأسماء في شأن الأبحاث المرجّح فوزها، ومنها ما يتناول العلاج الجيني، أو هرمونات النوم، أو تشكّل الطبقات الأحادية الذاتية التنظيم.

ويأتي إعلان اليوم، غداة منح جائزة نوبل في الفيزياء، للبلجيكي فرانسيس هالزن عن اكتشافاته في علم الفيزياء الفلكية، والذي أعلنت لجنة الجائزة أنه نالها تقديرا لأعماله المتعلقة بالجسيمات دون الذرية في القطب الجنوبي.

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من هم الفائزون بجائزة نوبل للكيمياء في الأعوام العشرة الماضية؟

وفي ما يأتي لائحة بأسماء الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء خلال الأعوام العشرة الماضية:

2026: هنري كاغان (فرنسا) وكينسو سواي (اليابان).

2025: سوسومو كيتاغاوا (اليابان) وعمر ياغي (الأردن/الولايات المتحدة) وريتشارد روبسون (مولود في المملكة المتحدة).

2024: ديفيد بيكر (الولايات المتحدة) مناصفة مع ديميس هاسابيس (بريطانيا) وجون جامبر (الولايات المتحدة).

2023: منجي الباوندي (فرنسا/تونس/الولايات المتحدة) وأليكسي إكيموف (مولود في روسيا/مقيم في الولايات المتحدة) ولويس بروس (الولايات المتحدة).

2022: كارولين بيرتوتزي (الولايات المتحدة) ومورتن ميلدال (الدنمارك) وباري شاربلس (الولايات المتحدة).

2021: بنيامين ليست (ألمانيا) وديفيد ماكميلان (الولايات المتحدة).

2020: إيمانويل شاربانتييه (فرنسا) وجنيفر داودنا (الولايات المتحدة).

2019: جون غوديناف (الولايات المتحدة) وستانلي ويتينغهام (بريطانيا) وأكيرا يوشينو (اليابان).

2018: فرانسيس اتش. أرنولد وجورج ب. سميث (الولايات المتحدة) وغريغوري ب. وينتر (بريطانيا).

2017: جاك دوبوشيه (سويسرا) وجواكيم فرانك (الولايات المتحدة) وريتشارد هندرسون (بريطانيا).

وذكرت اللجنة أمس، أن تكريم هالزن جاء "لمساهماته الحاسمة في مرصد آيس كيوب للنيوترينو Neutrino واكتشاف نيوترينوات عالية الطاقة ذات أصل فيزيائي فلكي"؛ كما أشارت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إلى أن "رؤية هالزن وقيادته العلمية" كانتا ركيزة أساسية للمرصد الذي وصفته بأنه "مكعب من الجليد بحجم كيلومتر مكعب، ومزود بأجهزة استشعار للضوء".

وستلي جائزة الكيمياء الأربعاء، جائزة الآداب غداالخميس، وسط توقعات من بعض المراقبين بأن الأكاديمية السويدية قد تختار كاتبة هذه المرة، ربما من أميركا اللاتينية، لتخلف الفائز في العام الماضي، المجري لازلو كراسناهوركاي.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” pic.twitter.com/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

ومن المقرر الإعلان، الجمعة، عن الجائزة الأكثر ترقّبا، وهي جائزة نوبل للسلام.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كثّف مساعيه العام الماضي لنيل هذه الجائزة، حتى أن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو انتهى بها المطاف بمنحه ميدالية نوبل الخاصة بها. وتدرك اللجنة أن ترامب سيتابع الجائزة عن كثب هذه السنة أيضا.

وتُختتم سلسلة جوائز نوبل بالإعلان عن جائزة الاقتصاد في 12 تشرين الأول/أكتوبر.

وتتألف جائزة نوبل من شهادة وميدالية ذهبية ومبلغ مالي قدره 12 مليون كرونة وهو ما يعادل 1,2 مليون دولار، يتم تقاسمه في حال وجود أكثر من فائز في التخصص الواحد.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم في حفل رسمي يقام في 10 كانون الأول/ ديسمبر، في الذكرى السنوية لوفاة العالم ألفريد نوبل عام 1896، والذي أسس هذه الجوائز بموجب وصيته.