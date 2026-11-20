تكتسب الدراسة أهمية خاصة في ضوء برنامج "أرتميس" الذي تنفذه "ناسا"، بهدف إعادة البشر إلى سطح القمر وتطوير وجود بشري مستدام، وهو ما يتطلب توفير وسائل لإنتاج الغذاء محليًا، بدلًا من الاعتماد الكامل على رحلات الإمداد المكلفة من الأرض...

نجح باحثون في جامعة ولاية أوريغون الأميركية في زراعة البطاطا داخل تربة اصطناعية تحاكي طبيعة سطح القمر، وإنتاج محصول يضاهي البطاطا المزروعة في التربة الأرضية من حيث النمو والإنتاجية، في تقدم علمي قد يمهد لتوفير الغذاء لرواد الفضاء وتقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض.

وأظهرت الدراسة، التي أُجريت بدعم من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن إضافة 30% من السماد العضوي الناتج عن تحلل المخلفات بواسطة ديدان الأرض إلى التربة القمرية الاصطناعية، مكّنت النباتات من إكمال دورة حياتها وإنتاج درنات قابلة للحصاد، بمعدلات نمو وتطور مماثلة للنباتات المزروعة في التربة الزراعية الطبيعية.

وبحسب النتائج المنشورة في الدورية العلمية "إن بي جي مايكروغرافيتي"، لم تُظهر البطاطا المزروعة في التربة القمرية المعالجة زيادة ذات دلالة إحصائية في بعض المركبات السامة الطبيعية التي قد تتراكم داخل المحصول.

وقال الباحث المشارك في الدراسة، أيمريك غوييه، من قسم علم النبات وأمراض النباتات في جامعة ولاية أوريغون، إن الفريق أثبت قدرة البطاطا على إكمال دورة حياتها بالكامل في تربة تحاكي تربة القمر، شريطة تزويدها بالمواد العضوية اللازمة.

وأضاف أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تطوير أنظمة موثوقة لإنتاج الغذاء، يمكن أن تدعم الوجود البشري طويل الأمد على سطح القمر.

وتكتسب الدراسة أهمية خاصة في ضوء برنامج "أرتميس" الذي تنفذه "ناسا"، بهدف إعادة البشر إلى سطح القمر وتطوير وجود بشري مستدام، وهو ما يتطلب توفير وسائل لإنتاج الغذاء محليًا، بدلًا من الاعتماد الكامل على رحلات الإمداد المكلفة من الأرض.

وتختلف طبيعة سطح القمر بصورة كبيرة عن التربة الزراعية على الأرض، إذ تغطي معظمه طبقة من الصخور المفتتة والغبار الدقيق، تُعرف علميًا باسم "الريغوليث"، وتكاد تخلو من المواد العضوية الضرورية لنمو النباتات.

كما تحتوي هذه الطبقة على تركيزات من بعض المعادن التي قد تصبح ضارة بالنباتات، وتفتقر إلى الخصائص الحيوية الموجودة في التربة الأرضية، بما في ذلك النشاط الميكروبي وعمليات تحلل المواد العضوية.

ولاختبار إمكانية التغلب على هذه العقبات، استخدم الباحثون خمسة أنواع من المواد المصممة لمحاكاة التربة القمرية، تمثل منطقتين جيولوجيتين رئيسيتين على سطح القمر.

وشملت العينات مواد تحاكي السهول القمرية الداكنة، المعروفة باسم "البحار القمرية"، وأخرى تمثل المناطق المرتفعة التي تختلف عنها في التركيب المعدني.

وقارن الفريق نمو البطاطا في هذه المواد بنموها داخل تربة زراعية مأخوذة من منطقة هيرميستون بولاية أوريغون الأميركية، المعروفة بإنتاجيتها المرتفعة من البطاطا.

وأظهرت التجارب أن النباتات المزروعة في التربة القمرية الاصطناعية دون إضافة مواد عضوية عانت من ضعف شديد في النمو، وظهرت عليها علامات التقزم وعدم اكتمال تطور الجذور.

وعند إضافة نسب تراوحت بين 5% و15% من السماد العضوي، تحسنت حالة النباتات جزئيًا، لكنها لم تصل إلى مستويات النمو المسجلة في التربة الزراعية الطبيعية.

أما عند رفع نسبة السماد العضوي إلى 30%، فقد تمكنت نباتات البطاطا من تحقيق معدلات نمو وتطور وإنتاجية مماثلة للنباتات المزروعة في التربة الأرضية.

واستخدم الباحثون سمادًا عضويًا يُعرف باسم "فيرمي كومبوست"، وهو مادة غنية بالعناصر الغذائية تنتج من تحلل المخلفات العضوية بواسطة ديدان الأرض، ويساعد على تحسين خصائص الوسط الزراعي وتوفير العناصر اللازمة لنمو النباتات.

وتشير النتائج إلى إمكانية تحويل المواد المعدنية التي تحاكي تربة القمر إلى وسط صالح لإنتاج المحاصيل الزراعية، بعد معالجتها بإضافات عضوية مناسبة.

ورغم نجاح التجربة، فإنها أُجريت باستخدام مواد اصطناعية تحاكي خصائص التربة القمرية، وليس عينات حقيقية مأخوذة من سطح القمر، ما يجعل النتائج خطوة بحثية نحو تطوير الزراعة الفضائية، دون أن تعني إثبات إمكانية زراعة البطاطا مباشرة على القمر.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في تطوير أنظمة زراعية قادرة على توفير جزء من احتياجات رواد الفضاء الغذائية خلال المهمات الطويلة، بما يقلل الحاجة إلى نقل كميات كبيرة من الغذاء والمواد الزراعية من الأرض.