أوضحت الجهات المتخصصة أن البرهان يتضمن نحو 17 مليون سطر من الشيفرة المكتوبة بلغة "لين"، وهي لغة تتيح تمثيل البراهين الرياضية والتحقق من صحتها حاسوبيًا...

أعلن عالم الرياضيات الأميركي من أصل تركي ليفنت ألبوغه، الباحث في شركة "أنثروبيك"، توصله إلى برهان لفرضية ريمان، إحدى أبرز المسائل الرياضية التي استعصت على العلماء منذ عام 1859، بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"، في إنجاز أعلنت جهات متخصصة لاحقًا التحقق من صحته باستخدام أدوات رياضية حاسوبية.

ونشر ألبوغه (34 عامًا)، مذكرة من أربع صفحات على موقعه الإلكتروني، قال فيها إنه يعتقد أنه توصّل، بالتعاون مع "كلود"، إلى برهان للفرضية التي طرحها عالم الرياضيات الألماني برنهارد ريمان قبل 167 عامًا.

وفي تطور لاحق، أعلنت مجتمعات "لين" و"ماثليب" المتخصصة في التحقق الرسمي من البراهين الرياضية، السبت، أنها تحققت من صحة البرهان الذي نشره ألبوغه، مؤكدة ثقتها الكاملة في النتيجة بعد فحص الشيفرة البرمجية ومقارنتها بالصياغة الرياضية للفرضية.

وأوضحت الجهات المتخصصة أن البرهان يتضمن نحو 17 مليون سطر من الشيفرة المكتوبة بلغة "لين"، وهي لغة تتيح تمثيل البراهين الرياضية والتحقق من صحتها حاسوبيًا.

وقالت إن عمليات الفحص أكدت أن الشيفرة تثبت الصياغة الصحيحة لفرضية ريمان، وأن أنظمة تحقق مستقلة تمكنت من مراجعة البرهان، ما يعزز الثقة بصحته، وإن كان فهم تفاصيله الرياضية وتفسيرها لا يزال يتطلب عملًا إضافيًا من الباحثين.

وكان ألبوغه قد أوضح في إعلانه الأول أن النسخة المكتوبة الكاملة من البرهان تتجاوز 250 ألف صفحة، مشيرًا إلى أنه لم يستوعب بعد جميع التفاصيل الرياضية التي يتضمنها، وأنه يعتزم إعداد عرض أكثر تنظيمًا لها.

وتُعد فرضية ريمان من أهم المسائل المفتوحة في الرياضيات البحتة، إذ تتناول خصائص دالة رياضية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوزيع الأعداد الأولية، التي تقوم عليها مجالات واسعة من نظرية الأعداد.

وتعود الفرضية إلى عام 1859، حين صاغها عالم الرياضيات الألماني برنهارد ريمان، ومنذ ذلك الحين أصبحت محورًا لبحوث رياضية عديدة، واستندت إليها مبرهنات وخوارزميات مختلفة.

وتندرج الفرضية ضمن "مسائل الألفية السبع" التي حددها "معهد كلاي للرياضيات" عام 2000، وخصص جائزة بقيمة مليون دولار لحل كل مسألة منها.

غير أن الحصول على الجائزة يخضع لشروط تتضمن نشر الحل في جهة علمية معترف بها، ومروره بفترة تدقيق تمتد عامين، ما يعني أن التحقق الحاسوبي من البرهان لا يشكل بحد ذاته إعلانًا عن استيفاء شروط الجائزة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عالم الرياضيات بريان كونري، أحد أبرز المتخصصين في فرضية ريمان، وصفه الإعلان بأنه لحظة تاريخية هائلة، معتبرًا أنه قد يكون من أهم التطورات التي شهدتها الرياضيات.

وكان كونري قد أكد، عقب الإعلان الأول، أنه لم يطّلع على البرهان الكامل، بل على الملاحظات التي نشرها ألبوغه، مشيرًا إلى أن المسألة تبدو شديدة التعقيد.

وتزامن إعلان ألبوغه مع تحرك بحثي مستقل، إذ كشف أستاذ الرياضيات في جامعة "ستانفورد"، راوي وكيل، أن باحثًا في مرحلة ما بعد الدكتوراه قدّم بدوره عملًا يتعلق ببرهان للفرضية، بصورة مستقلة عن المشروع الذي استعان بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التطور في ظل تسارع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في البحوث الرياضية، بعدما أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تحقيق تقدم في مسألة معادلات "نافييه-ستوكس"، وهي أيضًا من مسائل الألفية السبع.

وأثار ذلك الإعلان نقاشًا بين الباحثين، بعدما طرح عالم الرياضيات الأسترالي تريستان باكماستر تساؤلات بشأن أوجه التشابه بين المشروع وأبحاثه السابقة، التي عمل في بعضها مع ألبوغه.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت "أوبن إيه آي" كذلك نشر حلول لمئات المسائل الرياضية بمساعدة نماذجها للذكاء الاصطناعي، في مؤشر على اتساع استخدام هذه التقنية في معالجة المشكلات الرياضية المعقدة.

وقال ألبوغه إنه استخدم نموذج "كلود" الذي طورته "أنثروبيك"، من دون تحديد النسخة التي استعان بها، موضحًا أن العمل اعتمد على التعاون بينه وبين النموذج للوصول إلى البرهان.

ورأى أستاذ الرياضيات في جامعة "نيويورك"، نستور غيلين، أن النتيجة في حد ذاتها قد لا تترك أثرًا تطبيقيًا فوريًا، لكن الفهم الرياضي الذي يمكن أن توفره قد يقود إلى تطبيقات جديدة خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

واعتبر غيلين أن تجربة ألبوغه تختلف عن بعض المشاريع التي تسعى فيها شركات التكنولوجيا إلى تكليف أنظمة الذكاء الاصطناعي بحل المسائل بصورة شبه مستقلة، إذ اعتمد الباحث على التعاون المباشر مع النموذج خلال مراحل العمل.

وأشاد بالطريقة التي عرض بها ألبوغه حدود فهمه للبرهان، معتبرًا أن تجربته تقدم مثالًا على استخدام الذكاء الاصطناعي أداةً مساعدة في البحث العلمي، بدلًا من التعامل معه بوصفه بديلًا كاملًا عن الباحثين.

وفي المقابل، أعاد الإعلان إثارة النقاش بشأن سرعة تطور قدرات الذكاء الاصطناعي وتداعياتها المحتملة، ولا سيما في المجالات التي كانت تتطلب سابقًا سنوات طويلة من العمل البشري المتخصص.

وكان الباحث إليعزر يودكوفسكي، المعروف بتحذيراته من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قد أشار عبر منصة "إكس" إلى أن حل فرضية ريمان يُعد من المؤشرات التي طالما طُرحت لقياس التقدم الكبير في قدرات هذه الأنظمة.

وبينما يواصل الباحثون دراسة الأساليب الرياضية التي يقوم عليها البرهان، يبرز إعلان التحقق الحاسوبي منه بوصفه تطورًا مهمًا في العلاقة بين الرياضيات والذكاء الاصطناعي، مع استمرار الحاجة إلى تفسير أفكاره ومناقشة نتائجها داخل المجتمع العلمي.