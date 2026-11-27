تتجاوز علاقة المحيطات بالغلاف الجوي امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، إذ تشمل تبادل مجموعة واسعة من المركبات العضوية المتطايرة التي تحتوي على الكربون وتنتقل بسهولة إلى الهواء، حيث تدخل في تفاعلات كيميائية تؤثر في تكوّن الأوزون والجسيمات الدقيقة والسحب.

كشفت دراسة علمية حديثة أن التبادل الكيميائي بين المحيطات والغلاف الجوي أكثر تنوعًا وتعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا، وأن نشاط الكائنات البحرية الدقيقة والتغيرات الموسمية وحركة الرياح تؤدي دورًا رئيسيًا في تحديد كميات الغازات التي تطلقها المياه أو تمتصها.

ورصد الباحثون، في الدراسة التي نُشرت في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز" في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، 73 إشارة كيميائية لمركبات عضوية متطايرة تتبادلها مياه البحر مع الهواء، تمكنوا من تحديد الهوية الكيميائية المحتملة لـ48 منها.

وتتجاوز علاقة المحيطات بالغلاف الجوي امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، إذ تشمل تبادل مجموعة واسعة من المركبات العضوية المتطايرة التي تحتوي على الكربون وتنتقل بسهولة إلى الهواء، حيث تدخل في تفاعلات كيميائية تؤثر في تكوّن الأوزون والجسيمات الدقيقة والسحب.

غير أن معظم الدراسات السابقة اقتصرت على رصد عدد محدود من هذه المركبات خلال فترات زمنية قصيرة، ما حدّ من فهم تأثير النظم البيئية البحرية في تركيب الغلاف الجوي والمناخ.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، مهرشاد فروغان، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في قسم علم الأحياء بجامعة "كوبنهاغن" في الدنمارك، أن النتائج تكشف تنوعًا أكبر في التبادل الكيميائي بين المحيطات والهواء، مشيرًا إلى أن الدراسات السابقة قدمت صورة مبسطة عن هذه العلاقة.

51 يومًا من مراقبة التبادل الكيميائي

أجرى الباحثون قياساتهم على الساحل الغربي لجزيرة أوتو الفنلندية في بحر البلطيق، على مدى 51 يومًا، بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2024.

وشملت فترة الرصد مرحلة الانتقال من مياه الصيف الدافئة والغنية بالكائنات الدقيقة إلى مياه أكثر برودة واختلاطًا مع اقتراب الخريف، ما أتاح للباحثين تتبع التغيرات في التبادل الكيميائي بين البحر والغلاف الجوي.

واستخدم الفريق جهازًا قادرًا على تحليل مكونات الهواء عشر مرات في الثانية، بالتزامن مع قياس حركة الرياح ودرجة حرارة المياه وملوحتها ورطوبة الهواء.

كما تابع الباحثون التغيرات في أنواع العوالق النباتية، وهي كائنات مجهرية تستخدم ضوء الشمس لإنتاج غذائها، وتشكل أساس السلسلة الغذائية البحرية.

وبعد استبعاد القياسات غير الموثوقة، تمكن الفريق من تتبع معدلات انتقال مجموعة واسعة من المركبات الكيميائية بين المياه والهواء.

الكائنات الدقيقة تتحكم في الانبعاثات

أظهرت النتائج أن المركبات المحتوية على الكبريت كانت من أبرز المواد التي أطلقها البحر خلال المرحلة الأولى من الدراسة، ولا سيما غاز ثنائي ميثيل الكبريتيد، المسؤول عن جانب من الرائحة المميزة للبحر.

وقال فروغان، في تصريحات لموقع "الجزيرة نت"، إن انبعاثات هذا الغاز بلغت ذروتها في أواخر يوليو/ تموز، بالتزامن مع التكاثر الكثيف للبكتيريا الزرقاء، قبل أن تتراجع تدريجيًا وتقترب من الصفر في أواخر أغسطس/ آب، رغم استمرار هبوب رياح قوية خلال بعض الفترات.

وتشير هذه النتيجة إلى أن الرياح تسهّل انتقال الغاز من المياه إلى الهواء، لكنها لا تستطيع تعويض انخفاض إنتاجه داخل البيئة البحرية.

ووصف فروغان الارتباط بين انتشار البكتيريا الزرقاء وارتفاع انبعاثات الغاز الكبريتي بأنه إحدى النتائج المفاجئة للدراسة، نظرًا إلى أن هذه الكائنات لا تنتج بنفسها كميات كبيرة من المادة التي يتكوّن منها الغاز.

ويرجح الباحثون أن أنواعًا أخرى من البكتيريا البحرية قد تؤدي دورًا في تحويل بعض المواد العضوية إلى هذا المركب الكبريتي، إلا أنهم لم يتمكنوا من اختبار هذه الفرضية مباشرة.

وكشفت القياسات أيضًا أن تحديد أنواع الكائنات الدقيقة الموجودة في المياه يوفر تفسيرًا أدق لتغير معدلات الانبعاثات، مقارنة بقياس الكمية الإجمالية للعوالق النباتية وحدها.

البحر مصدر للغازات ومستودع لها

لم تقتصر نتائج الدراسة على المركبات التي تطلقها المياه، إذ أظهرت القياسات أن البحر يمتص باستمرار مركبات كيميائية من الغلاف الجوي، من بينها الأسيتون والأسيتالدهيد.

وازدادت معدلات امتصاص هذه المركبات خلال فترات هبوب الرياح القوية، التي تسهّل انتقالها من الهواء إلى المياه.

وفي المقابل، ارتفعت انبعاثات حمض الأسيتيك، المكوّن الحمضي الرئيسي للخل، مع تراجع انبعاثات المركبات الكبريتية، ليسجل أعلى متوسط لمعدل الانبعاث بين المركبات التي رصدتها الدراسة.

ويرجح الباحثون أن حمض الأسيتيك قد يتكوّن داخل الطبقة الرقيقة الفاصلة بين مياه البحر والهواء، نتيجة نشاط الكائنات الدقيقة أو التفاعلات الكيميائية عند سطح المياه.