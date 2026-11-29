تسعى الوكالة من خلال التجربة إلى تقييم كفاءة هذه التقنيات، تمهيدًا لتطوير أنظمة تساعد على تقليل اعتماد الطواقم في الرحلات الفضائية الطويلة على الإمدادات القادمة من الأرض...

تستعد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم الأحد، لإطلاق مهمة إمداد جديدة إلى محطة الفضاء الدولية، تحمل نحو خمسة أطنان من المؤن والتجهيزات والمعدات البحثية، بينها منظومة تجريبية لزراعة النباتات في الفضاء.

وأعلنت الوكالة وصول مركبة الشحن "سيغنوس إكس إل" وصاروخ "فالكون 9" إلى منصة الإطلاق رقم 40 في قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، استعدادًا لتنفيذ المهمة.

ومن المقرر إطلاق المركبة عند الساعة 10:47 صباحًا بالتوقيت المحلي لفلوريدا، الموافق 17:47 بتوقيت القدس، فيما بلغت احتمالات ملاءمة الظروف الجوية للإطلاق 75%، مع استمرار مراقبة السحب الكثيفة.

وأشارت الوكالة إلى إمكانية تأجيل الإطلاق حتى صباح الإثنين، في حال تعذّر تنفيذ المهمة في موعدها المحدد.

وبحسب موقع "سبيس فلايت ناو" المتخصص في أخبار الفضاء، تتولى شركة "نورثروب غرومان" تصنيع مركبة الشحن، فيما تتولى شركة "سبيس إكس" تشغيل صاروخ الإطلاق، ضمن برنامج خدمات الإمداد التجاري التابع لـ"ناسا".

وتضم الشحنة منظومة تجريبية لزراعة النباتات تحمل اسم "أوهالو 3"، وتهدف إلى اختبار تقنيات إنتاج الغذاء في ظروف الجاذبية الصغرى، بما يدعم تطوير أنظمة زراعية للبعثات الفضائية طويلة الأمد.

وتعتمد المنظومة، وفقًا لـ"ناسا"، على التشغيل الآلي وتقنيات استرجاع المياه وتبادل الهواء، وتتيح للباحثين دراسة وسائل تحسين إمداد النباتات بالمياه والاستفادة من المساحات المحدودة المتاحة للزراعة داخل المركبات الفضائية.

وتسعى الوكالة من خلال التجربة إلى تقييم كفاءة هذه التقنيات، تمهيدًا لتطوير أنظمة تساعد على تقليل اعتماد الطواقم في الرحلات الفضائية الطويلة على الإمدادات القادمة من الأرض.

وتحمل المركبة أيضًا جهازًا صغيرًا لمراقبة مستويات الإشعاع داخل أماكن إقامة رواد الفضاء، صُمّم للعمل بالتكامل مع أنظمة المركبات الفضائية وتوفير قراءات في الوقت الفعلي.

ويهدف اختبار الجهاز على متن المحطة الدولية إلى تقييم إمكانية استخدامه في بعثات مستقبلية، بينها بعثات برنامج "أرتميس" إلى القمر.

وتشمل الشحنة كذلك أغطية بديلة لأماكن نوم أفراد الطاقم، ومستلزمات لصيانة تجهيزات المحطة، إلى جانب المعدات المخصصة للأبحاث والتجارب العلمية.