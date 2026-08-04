"آبل" تطعن في طلب بريطاني جديد للوصول إلى بيانات "آيكلاود" المشفرة

بحسب أمر صادر عن المحكمة، وجهت الحكومة البريطانية إلى "آبل" طلبًا جديدًا يهدف إلى تمكين السلطات من الوصول إلى بيانات "آيكلاود" المشفرة الخاصة بالمستخدمين في المملكة المتحدة...

قدمت شركة "آبل" طعنًا قانونيًا جديدًا ضد طلب للحكومة البريطانية يهدف إلى إتاحة الوصول إلى بيانات مشفرة لمستخدمي خدمة "آيكلاود" في المملكة المتحدة، بعد نحو عام من تراجع لندن عن طلب سابق أثار خلافًا مع واشنطن بشأن حماية التشفير.

وقدمت الشركة الأميركية طعنها في تموز/يوليو الماضي أمام محكمة صلاحيات التحقيق البريطانية، وهي هيئة قضائية مستقلة تنظر في الشكاوى المرتبطة بمدى التزام أجهزة الاستخبارات والأمن بالقانون.

وبحسب أمر صادر عن المحكمة، وجهت الحكومة البريطانية إلى "آبل" طلبًا جديدًا يهدف إلى تمكين السلطات من الوصول إلى بيانات "آيكلاود" المشفرة الخاصة بالمستخدمين في المملكة المتحدة.

ويختلف الطلب الجديد عن أمر سابق كان يشمل بيانات مستخدمين في بريطانيا والولايات المتحدة، قبل أن تتراجع لندن عنه العام الماضي عقب خلاف مع واشنطن بشأن تأثيره في تقنيات التشفير وحماية البيانات.

وأصدرت السلطات البريطانية لاحقًا ما يعرف بـ"إشعار القدرة التقنية"، موجّهًا إلى "آبل"، لكن نطاقه هذه المرة يقتصر على المستخدمين البريطانيين.

وتطعن "آبل"، وفق تفاصيل القضية التي أوردتها صحيفة "فاينانشال تايمز"، في صلاحيات الحكومة لإصدار مثل هذه الإشعارات بموجب قانون صلاحيات التحقيق.

ويتيح القانون البريطاني إلزام الشركات بتقديم معلومات إلى جهات إنفاذ القانون في قضايا تشمل الإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، وقد تمتد صلاحياته إلى طلب الوصول إلى بيانات محمية بتشفير قوي.

وأخطرت المحكمة منظمة "برايفسي إنترناشونال" الحقوقية بالقضية الجديدة، بعدما كانت المنظمة قد تقدمت، إلى جانب "ليبرتي"، بطعن منفصل يتعلق بإشعارات القدرة التقنية.

وتطالب المنظمتان بعقد جلسات علنية للنظر في القضية بالنظر إلى أهميتها العامة، كما تشككان في قانونية الإشعار وضرورته وسريته، إلى جانب اعتراضهما على الإطار القانوني الذي تستند إليه هذه الأوامر.

وأفادت "برايفسي إنترناشونال" بأن جلسة إجرائية كانت مقررة للشهر المقبل لبحث كيفية التعامل مع القضايا المتوازية.

وترى المنظمة أن الطعون المرتبطة بالأوامر التي قد تضعف أمن "آيكلاود" تحمل أهمية واسعة لحماية الخصوصية والأمن الرقمي، سواء في القضية التي رفعتها "آبل" أو في الدعويين المرفوعتين من المنظمتين الحقوقيتين.

وكان إشعار القدرة التقنية السابق قد طالب "آبل" بإتاحة الوصول إلى بيانات مشفرة ضمن برنامج "الحماية المتقدمة للبيانات" في الحالات المرتبطة بمخاطر الأمن القومي.

وتوفر هذه الميزة تشفيرًا يمنع حتى "آبل" نفسها من الوصول إلى محتوى البيانات المشمولة بالحماية، فيما تقول الشركة إن إضعاف هذه الآلية أو إنشاء وسيلة وصول خلفية سيعرض المستخدمين لمخاطر أكبر تتعلق بالاختراق وانتهاك الخصوصية.

وحذرت "آبل" سابقًا من أن إنشاء ما يسمى "بابًا خلفيًا" قد يؤدي عمليًا إلى جعل البيانات قابلة للوصول من جانب الشركة، ومن ثم إمكانية مطالبتها بتسليمها إلى جهات إنفاذ القانون بموجب أوامر قضائية.

وفي كانون الثاني/يناير 2025، أوقفت "آبل" إتاحة برنامج "الحماية المتقدمة للبيانات" للمستخدمين في المملكة المتحدة على خلفية النزاع مع السلطات البريطانية.

في المقابل، تؤكد وزارة الداخلية البريطانية أن قانون صلاحيات التحقيق يتضمن ضمانات مشددة، وأن الصلاحيات الواردة فيه لا تستخدم إلا في الحالات التي تعتبرها السلطات ضرورية.