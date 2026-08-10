"آسك مابس": "غوغل" تدعم الخرائط بـ"جيمناي" لمحادثة المستخدم أثناء التنقل

تسعى الشركة من خلال "آسك مابس" إلى تحويل الخرائط من محرك للبحث عن المواقع إلى واجهة حوارية يمكنها فهم طلبات أكثر تعقيدًا...

توسّع شركة "غوغل" استخدام الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق خرائطها من خلال ميزة "آسك مابس" (Ask Maps)، التي تعتمد على نموذج "جيمناي" لفهم الأسئلة المركبة وربطها بموقع المستخدم ومساره وسياق رحلته، بهدف تقديم توصيات تتجاوز البحث التقليدي عن الأماكن والاتجاهات.

وتتيح الميزة للمستخدم طرح أسئلة بلغة طبيعية بشأن المطاعم ومحطات الشحن وأماكن التوقف والوجهات المناسبة، بدلًا من الاكتفاء بإدخال كلمات مفتاحية منفصلة. وتقول "غوغل" إن النظام يعتمد على معلومات تتعلق بأكثر من 300 مليون مكان، إضافة إلى مساهمات مجتمع يضم أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم.

وتسعى الشركة من خلال "آسك مابس" إلى تحويل الخرائط من محرك للبحث عن المواقع إلى واجهة حوارية يمكنها فهم طلبات أكثر تعقيدًا.

ويستطيع المستخدم البحث عن مكان لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ضمن مسافة قيادة محددة، أو مطعم نباتي يقع في منتصف الطريق بينه وبين أصدقائه، أو مكان لشحن الهاتف من دون انتظار طويل.

ويمكن مواصلة التفاعل مع الميزة عبر أسئلة متابعة تساعد في تضييق نطاق النتائج تدريجيًا من دون بدء عملية بحث جديدة. كما قد تستفيد التوصيات من الأماكن التي سبق للمستخدم البحث عنها أو حفظها، بما يسمح بتخصيص النتائج بدرجة أكبر وفق تفضيلاته.

وبعد اختيار مكان مناسب، يمكن الانتقال مباشرة إلى إجراءات أخرى داخل التطبيق، بينها الحصول على الاتجاهات أو حفظ الموقع أو مشاركته أو إجراء حجز، وفق الخدمات المتاحة لكل مكان.

وتقوم الفكرة الأساسية للميزة على الجمع بين الموقع الجغرافي والسياق الشخصي للمستخدم، إذ يمكن للنظام الاستفادة من السؤال نفسه، والأماكن المحفوظة، وسجل النشاط، إلى جانب تقييمات المستخدمين وساعات العمل وموقع الوجهة بالنسبة إلى المسار.

وتتيح قدرات "جيمناي" لـ"غوغل" دمج هذه البيانات وتقديم خلاصة مباشرة بدلًا من إجبار المستخدم على تصفح عدد كبير من النتائج ومقارنتها يدويًا.

وتقول الشركة إن "آسك مابس" مصممة للتعامل مع استفسارات واقعية مركبة يصعب على البحث التقليدي معالجتها، مع إمكان تحويل الإجابة إلى إجراء داخل الخرائط.

ولا يقتصر دمج "جيمناي" على مرحلة التخطيط للرحلة، إذ تعمل "غوغل" على إدخال المساعد إلى تجربة الملاحة نفسها، بما يسمح للمستخدم بالتحدث إليه أثناء القيادة أو المشي أو استخدام وسائل نقل أخرى، والحصول على المعلومات أو تنفيذ بعض المهام من دون الحاجة إلى التفاعل المتكرر مع الشاشة.

ويمكن للسائق، على سبيل المثال، الاستفسار صوتيًا عن محطة وقود أو مطعم أو مكان مناسب للتوقف أثناء الرحلة، بدلًا من الخروج من وضع الملاحة وإجراء بحث منفصل.

ويتزامن ذلك مع تطوير "غوغل" تجربة ملاحة تحمل اسم "الملاحة الغامرة" (Immersive Navigation)، وتوفر تصورات أكثر تفصيلًا وإرشادات بصرية تهدف إلى تسهيل فهم الطريق. كما تتيح الخرائط مقارنة المسارات وفق عوامل، من بينها رسوم الطرق والازدحام المروري.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه أوسع لدى "غوغل" نحو بناء مساعدين قادرين على تنفيذ مهام متعددة، بدلًا من الاكتفاء بالإجابة عن أسئلة المستخدم.

وفي حالة الخرائط، يمكن أن تبدأ المهمة بالبحث عن مكان، ثم تضييق الخيارات واختيار وجهة، قبل الانتقال إلى الحصول على الاتجاهات أو حفظ الموقع أو مشاركة الخطة مع الآخرين.

وتعمل "غوغل" كذلك على توسيع هذا النهج ضمن أدوات تطوير "جيمناي"، عبر الجمع بين خدمات مثل بحث "غوغل" وخرائط "غوغل" والوظائف البرمجية في طلب واحد، بما يسمح للمطورين ببناء أنظمة قادرة على استخدام عدة أدوات لتنفيذ مهام أكثر تعقيدًا.

وفي المقابل، يثير الاعتماد المتزايد على بيانات الموقع والنشاط الشخصي أسئلة تتعلق بالخصوصية، إذ قد تحتاج بعض وظائف "آسك مابس" إلى استخدام موقع المستخدم ومعلومات حسابه ونشاطه السابق لتقديم توصيات أكثر صلة بالسياق.

وتوضح "غوغل" أن بعض خصائص الميزة يمكن أن تستفيد من بيانات الموقع والمعلومات المرتبطة بالحساب والاهتمامات عند تفعيل التوصيات الشخصية، كما قد تتضمن بعض الإجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي معلومات عن موقع المستخدم وتُخزّن ضمن أنظمة الخدمة.

وفي الوقت نفسه، تقول الشركة إن الأسئلة التي يدخلها المستخدم في خرائط "غوغل" لا تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لكنها قد تُحلل بهدف تحسين المنتجات والخدمات.

وتنبه "غوغل" أيضًا إلى أن الإجابات المولدة بالذكاء الاصطناعي قد تتضمن أخطاء، وتوصي المستخدمين بالتحقق من المعلومات المهمة قبل الاعتماد عليها.

وبهذه الخطوات، تحاول "غوغل" إعادة تعريف وظيفة تطبيق الخرائط، عبر دمج الملاحة والبحث والتوصيات وتنفيذ بعض الإجراءات ضمن تجربة حوارية واحدة.

وسيظل نجاح هذا التوجه مرتبطًا بدقة المعلومات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، وقدرته على فهم سياق الرحلة، إلى جانب مستوى ثقة المستخدمين في مشاركة بيانات الموقع والنشاط مع نظام يعرف وجهاتهم وتفضيلاتهم أثناء التنقل.