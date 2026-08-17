هل تتفوّق "الثرثرة" مع الذكاء الاصطناعي على الأوامر الدقيقة؟

تقوم هذه الطريقة على تزويد النموذج بقدر كبير من الأفكار والتفاصيل بصورة تلقائية وغير مرتبة، ثم ترك مهمة استخلاص السياق وتنظيم المطلوب له، بدلًا من اختصار الطلب في أمر مكتوب ومصاغ بعناية...

تثير تجارب حديثة تساؤلات بشأن الاعتقاد السائد بأن الحصول على أفضل النتائج من نماذج الذكاء الاصطناعي يتطلب دائمًا كتابة أوامر دقيقة ومحكمة، إذ يشير خبراء ومستخدمون إلى أن الحديث المطول والعفوي مع هذه النماذج قد يكون أكثر فاعلية في بعض المهام.

وتقوم هذه الطريقة على تزويد النموذج بقدر كبير من الأفكار والتفاصيل بصورة تلقائية وغير مرتبة، ثم ترك مهمة استخلاص السياق وتنظيم المطلوب له، بدلًا من اختصار الطلب في أمر مكتوب ومصاغ بعناية.

ومن أبرز من تبنوا هذه الآلية الباحث في الذكاء الاصطناعي أندري كارباثي، الذي شارك تجربته عبر منصة "إكس". ويعتمد كارباثي على الوضع الصوتي للحديث مع النموذج لنحو 10 دقائق بصورة عفوية، عوضًا عن قضاء وقت طويل في إعداد أمر نصي مفصل، معتبرًا أن الحديث يكشف تفاصيل قد لا يرغب المستخدم في كتابتها أو قد لا ينتبه إلى أهميتها.

وأظهرت تجربة نشرها موقع "تيك رادار" التقني في 15 آب/أغسطس الجاري نتائج مشابهة، إذ خلصت إلى أن الحديث غير المنظم قد يمنح نموذج الذكاء الاصطناعي سياقًا أوسع مما توفره الأوامر المصاغة بعناية، ويساعده على اكتشاف جوانب لم يكن المستخدم نفسه قد حددها بوضوح.

وخلال التجربة، تحدث أحد محرري الموقع مع "شات جي بي تي" عبر الوضع الصوتي المتقدم في موضوعات متعددة، قبل أن يستخلص النموذج أن ما يبحث عنه المحرر يتمثل في إيجاد وسيلة لمنح اللحظات اليومية العادية قدرًا أكبر من المعنى.

وبحسب التجربة، يمكن لهذا الأسلوب أن يجعل الذكاء الاصطناعي أداة لتنظيم الأفكار واستخلاص الروابط بينها، بدلًا من اقتصار دوره على تنفيذ أمر محدد مسبقًا.

وكان الطبيب المتخصص في الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي المسؤول رامي عزام قد تناول أسلوبًا مشابهًا في نيسان/أبريل 2025، وأطلق عليه اسم "برومت وافلينغ"، في إشارة إلى الاسترسال في الحديث دون إعداد مسبق.

وحدد عزام أربعة جوانب يمكن أن يستفيد منها المستخدم عبر هذه الطريقة، أولها توفير سياق غني يكشف دوافع أو مهام مرتبطة بالطلب الأصلي، وثانيها نقل القصد العاطفي من خلال نبرة الصوت، بما يساعد النموذج على إدراك درجة الإلحاح أو الأهمية.

أما الجانب الثالث، فيتمثل في كشف تسلسل المهام والهدف النهائي منها، إذ قد يبدأ المستخدم بالحديث عن كتابة رسالة إلى مديره، ثم يتبين أن حاجته الفعلية هي إعداد عرض تقديمي. ويتمثل الجانب الرابع في إظهار أفكار لم يكن المستخدم قد صاغها بوضوح، بما يسمح للنموذج بالمساعدة في اكتشافها وتنظيمها.

ولا تعني هذه التجارب أن الحديث العفوي يتفوق في جميع الحالات على الأوامر الدقيقة، إذ يعتمد اختيار الأسلوب على طبيعة المهمة. ففي المهام المحددة، مثل كتابة شيفرة برمجية أو تعديل نص وفق شروط واضحة، تكون الأوامر المنظمة أكثر ملاءمة لقدرتها على تحديد المطلوب والقيود بدقة.

في المقابل، قد يكون الحديث المطول أكثر فائدة في العصف الذهني واستكشاف الأفكار والمهام التي لم تتبلور أهدافها بالكامل، لأنه يتيح للنموذج جمع سياق أوسع ومساعدة المستخدم على تحديد ما يريد الوصول إليه قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.