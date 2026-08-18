نقص الرقائق يثير تساؤلات بشأن توسع الشركات في الذكاء الاصطناعي

مع أن "مايكروسوفت" تُعد تاريخيًا من كبار عملاء "إنفيديا"، تظهر الوثائق أن عدد رقائق "بلاكويل" المثبتة لديها يقل عن نصف مليون رقاقة، أي أقل من تقديرات كانت تفترض امتلاكها عددًا يقارب المليون...

أظهرت وثائق داخلية اطلعت عليها صحيفة "ذا غارديان" فجوة محتملة بين ما أعلنته "مايكروسوفت" عن توسع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، وبين عدد رقائق المعالجة المتقدمة التي تشغلها فعليًا في مراكز بياناتها.

وبحسب الوثائق، تمتلك الشركة نحو 2.2 مليون رقاقة مخصصة للذكاء الاصطناعي مثبتة حاليًا، رغم تقارير سابقة أشارت إلى أنها كانت تستهدف تركيب 1.8 مليون رقاقة بحلول نهاية 2024، قبل أن تطلق خطة توسع ضخمة في مراكز البيانات والبنية الحاسوبية.

وأنفقت "مايكروسوفت" منذ 2022 نحو 280 مليار دولار على الأراضي والمنشآت والبنية التحتية الحاسوبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينها أكثر من 41 مليار دولار خلال الربع الأخير، فيما قال رئيسها التنفيذي ساتيا ناديلا إن الشركة تعتزم مضاعفة حضورها العالمي في مراكز البيانات بحلول منتصف 2027.

وتشير تصريحات وتقارير الشركة إلى أنها أضافت نحو خمسة غيغاواط من قدرات مراكز البيانات خلال العامين الماضيين، بينما ورد في عرض داخلي سابق أن لديها بالفعل نحو خمسة غيغاواط مثبتة في 2024، ما قد يرفع القدرة الإجمالية إلى نحو 10 غيغاواط.

لكن هذه الأرقام تثير تساؤلات بشأن عدد الرقائق اللازمة لتشغيل مثل هذه القدرة. ووفق تقديرات خبراء استعانت بهم الصحيفة، فإن منشآت بقدرة 10 غيغاواط قد تحتاج إلى نحو 6.4 ملايين وحدة معالجة رسومية، بعد احتساب استهلاك أنظمة التبريد والمكونات الأخرى داخل مراكز البيانات.

ويرى أستاذ في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، شاوليه رين، أن تقارير الاستدامة الخاصة بـ"مايكروسوفت" ترسم صورة أكثر تحفظًا، إذ تشير إلى أن قدرتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في 2024 ربما كانت أقرب إلى 1.2 غيغاواط. ومع ذلك، فإن إضافة خمسة غيغاواط لاحقًا قد تستلزم، بحسب تقديره، نحو أربعة ملايين رقاقة ذكاء اصطناعي.

وقال رين إن المشكلة تكمن في غياب سياق واضح لما تقصده الشركة عند الحديث عن إضافة قدرات جديدة لمراكز البيانات، مشيرًا إلى أن إعلان توفر قدرة كهربائية لا يعني بالضرورة أن المنشآت أصبحت جاهزة فعليًا لتشغيل الحوسبة.

وقالت مصادر داخل "مايكروسوفت" إن العدد الإجمالي لرقائق الذكاء الاصطناعي لدى الشركة لم يرتفع بصورة كبيرة خلال العام الماضي، فيما قد يكون جزء من الفجوة الظاهرة مرتبطًا بشراكتها مع شركة "أوبن إيه آي"، إذ قد تدخل بعض منشآت مراكز البيانات ضمن ترتيبات لا تظهر في الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.

وتبرز مشروعات مراكز البيانات غير المكتملة عاملًا آخر في تفسير الفارق. ففي مشروع "فير ووتر" بولايتَي ويسكونسن وجورجيا، قال ناديلا في نيسان/أبريل إن منشأة ويسكونسن بدأت العمل، لكن صورًا بالأقمار الصناعية أشارت إلى أن جزءًا منها فقط كان قيد التشغيل، قبل أن تقر الشركة لاحقًا بأنها لم تدخل الخدمة بالكامل.

وتشير الوثائق أيضًا إلى أن عدد رقائق "بلاكويل" الأحدث من شركة "إنفيديا" والمثبتة لدى "مايكروسوفت" أقل مما قد توحي به تقديرات السوق. وكان الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، جنسن هوانغ، قد قال إن طلبيات أكبر أربعة عملاء للشركة بلغت 3.6 ملايين رقاقة من هذه الفئة، من دون الكشف عن حصة كل شركة.

ومع أن "مايكروسوفت" تُعد تاريخيًا من كبار عملاء "إنفيديا"، تظهر الوثائق أن عدد رقائق "بلاكويل" المثبتة لديها يقل عن نصف مليون رقاقة، أي أقل من تقديرات كانت تفترض امتلاكها عددًا يقارب المليون.

غير أن ناديلا أشار سابقًا إلى أن التحدي الرئيسي لا يتعلق بتوفر الرقائق، بل بنقص المواقع والمنشآت المزودة بالطاقة والقادرة على استيعابها وتشغيلها، موضحًا أن الشركة قد تمتلك رقائق في المخازن من دون أن تتوفر لها مراكز بيانات جاهزة.

من جهتها، رفضت "مايكروسوفت" استنتاجات الصحيفة، وقالت إن التقديرات استندت إلى افتراضات غير صحيحة، مؤكدة أن مراكز بياناتها تستخدم مزيجًا من رقائق "إنفيديا" و"إيه إم دي" و"إنتل"، إلى جانب رقائق مصممة داخليًا، ومن أجيال متعددة.

وأضافت الشركة أنها لا تنشر أعدادًا تفصيلية للرقائق المستخدمة في بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، ولم تحدد أي الأرقام الواردة في التحقيق تعتبرها غير دقيقة.

وتكشف هذه الفجوة صعوبة تقييم الحجم الفعلي لطفرة الذكاء الاصطناعي، في ظل امتناع شركات مثل "إنفيديا" وكبار عملائها عن نشر بيانات تفصيلية بشأن أعداد الرقائق المباعة أو المركبة، ما يجعل تقدير القدرات الحاسوبية الفعلية للشركات الكبرى مسألة تعتمد بدرجة كبيرة على الحسابات غير المباشرة.