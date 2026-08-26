"جيمناي" بأدوات جديدة للقطاع القانوني: هل يهدد الذكاء الاصطناعي عمل المحامين؟

تأتي الخطوة وسط توسع المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي الموجه للشركات، إذ طورت شركات أخرى، بينها "أنثروبيك"، خدمات مخصصة لقطاعات مهنية، من بينها المجال القانوني...

وسّعت شركة "غوغل" منصة "Gemini Enterprise" بإطلاق أدوات مخصصة لمكاتب المحاماة والمحامين، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة بين شركات التكنولوجيا لتوفير حلول ذكاء اصطناعي موجهة إلى القطاع القانوني.

وقالت الشركة، التابعة لـ"ألفابت"، إن منصة "Gemini Enterprise for Legal" صُممت لمساعدة مكاتب المحاماة على تنفيذ مهام قانونية وإدارية، من الأعمال الروتينية إلى العمليات الأكثر تعقيدًا، بما يسمح للمحامين بالتركيز على الخدمات الأعلى قيمة، مع الحفاظ على أمن البيانات وسريتها.

وتتضمن المنصة تكاملًا مع برامج قانونية ومنصات بيانات متخصصة، إلى جانب مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين، وفق "غوغل"، على تنفيذ مهام قانونية وإدارية متخصصة بدرجة محدودة من الإشراف البشري، وهو ما أثار انتقادات عديدة موجّهة لنماذج الذكاء الاصطناعي، بتهديد قطاعات كاملة من الأعمال، لا سيما عمل المحامين.

وكانت "ألفابت" قد أطلقت "Gemini Enterprise" لعملائها من الشركات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ضمن جهودها لتوسيع حضورها في سوق حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية، في وقت تعد فيه "Google Cloud" من أسرع أعمال المجموعة نموًا.

وقالت "غوغل" إنها تستعد أيضًا للكشف عن أدوات مخصصة لقطاع الخدمات المالية، على أن تطلق لاحقًا حلولًا تستهدف قطاعات أخرى.

وتأتي الخطوة وسط توسع المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي الموجه للشركات، إذ طورت شركات أخرى، بينها "أنثروبيك"، خدمات مخصصة لقطاعات مهنية، من بينها المجال القانوني.

وأشار تقرير حديث لشركة "ديلويت" إلى أن مكاتب المحاماة تزيد استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن تحول لا يزال في مراحله الأولى.

وتدخل شركة "تومسون رويترز" أيضًا في المنافسة على سوق التكنولوجيا القانونية، إذ أطلقت الاثنين نموذجًا لغويًا كبيرًا خاصًا بها يحمل اسم "Thomson 1.0"، بعد تدريبه على محتواها البحثي القانوني وتصميمه للاستخدام المهني.

وقالت الشركة إن النموذج يعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر، إضافة إلى عقود من المحتوى القانوني الذي تملكه.

وأوضحت "غوغل" أن منصتها الجديدة ستتصل بصورة مباشرة وآمنة مع منصات قانونية أخرى تابعة لـ"تومسون رويترز"، إلى جانب شركة "هارفي" المتخصصة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية، وشركة "ليكسيس نيكسيس" العاملة في التكنولوجيا وتحليل البيانات، فضلًا عن جهات أخرى.

وتستخدم مكاتب المحاماة على نحو متزايد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث القانوني، وإعداد المذكرات والمستندات القضائية، وتنفيذ مهام قانونية أخرى، كما تعتمد عليها في إدارة العملاء والقضايا بهدف خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

وقالت مديرة المنتجات في "Google Cloud"، أمريتا ميهروك، إن العرض الجديد صُمم بطريقة تتيح لمكاتب المحاماة اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة وفق احتياجاتها.

وفي موازاة ذلك، أبرمت بعض مكاتب المحاماة الكبرى شراكات استراتيجية مع مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي، بينما اتجهت مكاتب أخرى إلى تطوير منصاتها الخاصة.