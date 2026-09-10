جدل كبير بعد حلّ "أوبن إيه آي" لمعادلة "نافييه ستوكس" التي حيّرت علماء الرياضيات

قالت الشركة إن مشروعها استغرق 88 ساعة، وشارك فيه 10 آلاف وكيل ذكاء اصطناعي عملوا بالتوازي وتبادلوا المعلومات في ما بينهم، مع تخصيص قدرات حاسوبية بلغت تكلفتها ملايين الدولارات...

أثار إعلان شركة "أوبن إيه آي" توصل نظام ذكاء اصطناعي تابع لها إلى حل لمسألة "نافييه-ستوكس"، إحدى أشهر المعضلات المفتوحة في الرياضيات، جدلًا حول أسبقية الإنجاز والطريقة التي قادت إليه، فيما لا يزال الحل بحاجة إلى مراجعة واعتماد المجتمع الرياضي قبل اعتباره حاسمًا.

وقالت الشركة إن مشروعها استغرق 88 ساعة، وشارك فيه 10 آلاف وكيل ذكاء اصطناعي عملوا بالتوازي وتبادلوا المعلومات في ما بينهم، مع تخصيص قدرات حاسوبية بلغت تكلفتها ملايين الدولارات.

وتندرج مسألة "نافييه-ستوكس" ضمن سبع "مسائل الألفية" التي أعلنها معهد كلاي للرياضيات عام 2000، ورصد جائزة قدرها مليون دولار لكل واحدة منها. ولم تُحل رسميًا حتى الآن سوى مسألة واحدة من القائمة.

وتتعلق المسألة بالمعادلات التي تصف حركة الموائع، ومنها الماء والهواء والدم، وتبحث خصوصًا في إمكان إثبات استمرار الحلول بسلاسة وانتظام في جميع الظروف، أو احتمال ظهور حالات تنهار فيها هذه الخاصية رياضيًا. وبحسب "أوبن إيه آي"، قاد العمل الذي أنجزه نموذجها إلى نتيجة تفيد بإمكان حدوث مثل هذا الانهيار.

ووصف كبير مسؤولي الأبحاث في الشركة، مارك تشين، النتيجة بأنها محطة مهمة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أنها قد تظهر قدرة هذه الأنظمة على الإسهام في التعامل مع مسائل علمية شديدة التعقيد.

لكن إعلان الشركة لا يعني أن المسألة أصبحت محلولة رسميًا. إذ تشترط قواعد معهد كلاي نشر البرهان في دورية علمية محكمة، ثم حصوله على قبول واسع في المجتمع الرياضي وبقائه صامدًا أمام التدقيق لمدة عامين، قبل أن ينظر المعهد في منحه الجائزة.

وأكد رئيس معهد كلاي، مارتن بريدسون، أن تقييم أي حل محتمل سيجري ببطء مقصود وبمعايير شديدة الصرامة.

وبحسب رواية "أوبن إيه آي"، بدأت الشركة في أواخر آب/أغسطس 2026 تدريب نموذج جديد قالت إنه يتفوق على جميع نماذجها السابقة. وبعد انتشار تقارير تفيد بأن جهة منافسة ربما أحرزت تقدمًا في إحدى مسائل الألفية، وُجّه النموذج إلى فحص المسائل الست التي بقيت بلا حل رسمي.

وأظهرت التجارب على "نافييه-ستوكس" نتائج اعتبرتها الشركة واعدة، ما دفعها إلى تكثيف الموارد المخصصة للمسألة. وقال الباحث في "أوبن إيه آي" سيباستيان بوبيك إن آلاف الوكلاء عملوا في الوقت نفسه على مقاربات متعددة، قبل الوصول إلى النتيجة بعد أقل من أربعة أيام على بدء المشروع.

غير أن توقيت الإعلان أثار خلافًا مع باحثين آخرين. فقد نشر عالم الرياضيات في جامعة نيويورك تريستان باكماستر، والباحث في شركة "أنثروبيك" ليفينت ألبوغ، قبل إعلان "أوبن إيه آي" بساعات، نتائج عمل استخدما فيه الذكاء الاصطناعي لمعالجة ثلاث معادلات مرتبطة بمسألة "نافييه-ستوكس".

وقال باكماستر إن فريق "أوبن إيه آي" لم يبدأ التركيز على المسألة إلا بعدما انتشرت معلومات عن عمله مع ألبوغ، مشيرًا إلى تشابه النهج غير التقليدي الذي استخدمته الشركة مع مقاربة أمضى الباحثان شهورًا في تطويرها.

ونفى باحثو "أوبن إيه آي" الاستفادة المباشرة من براهين الفريق الآخر أو استخدام مدخلاته في توجيه النماذج والوكلاء المشاركين في المشروع. وأوضحوا أنهم طرحوا في مرحلة ما فكرة تقاسم الفضل، قبل أن يخلصوا إلى أن العمل السابق لم يصل إلى حل كامل للمسألة.

إلا أن الشركة أقرت لاحقًا ببقاء جانب من عدم اليقين، إذ قالت عبر منصة "إكس" إنها لا تستطيع الجزم بأن بيانات مجهولة الهوية ناجمة عن استخدام الباحثين منتجاتها لم تسهم بصورة غير مباشرة في تحسين نماذجها.

ويضع هذا الجدل الإنجاز المعلن أمام اختبارين منفصلين: الأول رياضي يتعلق بصحة البرهان وقدرته على اجتياز سنوات من التدقيق العلمي، والثاني يتعلق بأسبقية الأفكار ومدى استقلال المسار الذي اتبعته أنظمة "أوبن إيه آي" للوصول إلى النتيجة.