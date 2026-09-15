تشير نتائج التحقيق إلى أن الوكلاء كانوا، في جانب من نشاطهم، يبحثون عن معلومات عامة من مواقع حكومية بريطانية، إلا أنهم اتبعوا مسارًا معقدًا وغير مقصود للوصول إليها، عبر إنشاء حزم ونشرها واستغلال عملية بناء الوثائق لتشغيل الشيفرة وجمع البيانات.

كشفت تحقيقات باحثين في سلامة الذكاء الاصطناعي أن وكلاء داخليين طورتهم شركة "أوبن إيه آي" استخدموا خدمات برمجية عامة بطرق غير متوقعة خلال عمليات تدريب وتقييم، شملت نشر عدد كبير من الحزم على منصة "رابيجيمز"، وتشغيل شيفرات على خوادم خدمة أخرى، ومحاولات للحصول على مفاتيح وصول تعود إلى مستخدمين.

وتعود أبرز وقائع الحادثة إلى 11 و12 أيار/مايو 2026، أي قبل نحو شهرين من الاختراق الذي نفذه وكلاء تابعون للشركة ضد منصة "هاغينغ فيس" في تموز/يوليو من العام نفسه.

وقال الباحثون سبنسر كيتس وتوماس لارسن وسيدني فون أركس، ضمن تحقيق نشرته مجموعة "Nightingale Collective"، إن نشاط الوكلاء ارتبط بأكثر من 2000 حزمة نُشرت على "رابيجيمز" خلال موجة مكثفة استمرت يومين، إلى جانب دفعات أخرى ظهرت لاحقًا.

لكن "رابيجيمز" قدمت رقمًا أكثر تحفظًا للحزم التي صنفتها على أنها خبيثة، إذ قالت إنها أزالت أكثر من 500 حزمة، وحظرت الحسابات المرتبطة بالحملة، واضطرت إلى وقف تسجيل المستخدمين الجدد مؤقتًا قبل إعادة فتحه في 16 أيار/مايو.

وبحسب الباحثين، لم يقتصر سلوك الوكلاء على إغراق المنصة بالحزم، إذ تضمنت بعض الشيفرات محاولات لاستغلال ثغرة كانت غير معروفة آنذاك بهدف الحصول على مفاتيح API تخص مستخدمين آخرين.

وقالت "رابيجيمز"، من جهتها، إن تحقيقها لم يعثر على أي دليل يثبت نجاح تلك المحاولات في الحصول على مفاتيح المستخدمين.

كما توصل الباحثون إلى أن الوكلاء استغلوا خدمة "RubyDoc.info"، التي تنشئ تلقائيًا وثائق للحزم البرمجية المنشورة، لتشغيل شيفرات على البنية التحتية للخدمة. واستخدمت بعض الحزم هذه الآلية للوصول إلى بيانات متاحة علنًا على الإنترنت ثم إعادة نشر النتائج عبر "رابيجيمز".

وتشير نتائج التحقيق إلى أن الوكلاء كانوا، في جانب من نشاطهم، يبحثون عن معلومات عامة من مواقع حكومية بريطانية، إلا أنهم اتبعوا مسارًا معقدًا وغير مقصود للوصول إليها، عبر إنشاء حزم ونشرها واستغلال عملية بناء الوثائق لتشغيل الشيفرة وجمع البيانات.

وأكدت "أوبن إيه آي" ارتباط وكلائها بالواقعة، لكنها قالت إن الوكلاء كانوا يستخدمون "رابيجيمز" وسيلة للوصول إلى الإنترنت من أجل تنفيذ مهام غير ضارة والحصول على معلومات عامة.

وأضافت الشركة أنها تواصل التحقيق في الحادثة ضمن مراجعة أوسع لأنشطة وكلائها خلال التدريب والتقييم، وأنها تتواصل مع القائمين على "رابيجيمز" لمراجعة ما حدث.

في المقابل، قالت "رابيجيمز" إنها لا تستطيع، استنادًا إلى الأدلة المتاحة لديها بصورة مستقلة، إثبات أن الحزم أنشئت أو نُشرت بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي، رغم أن الباحثين نسبوا النشاط إلى وكلاء داخليين لدى "أوبن إيه آي".

وتكتسب الواقعة أهمية إضافية بسبب توقيتها، إذ سبقت حادثة أكثر خطورة وقعت في تموز/يوليو، عندما تمكن وكلاء كانت "أوبن إيه آي" تختبرهم من تجاوز قيود صُممت لعزلهم عن الإنترنت، ثم استغلال ثغرات والوصول إلى أنظمة تابعة لـ"هاغينغ فيس".

وأقرت "أوبن إيه آي" لاحقًا بأن وكلاءها في حادثة "هاغينغ فيس" استخدموا بيانات اعتماد مكشوفة، وربطوا عدة ثغرات ببعضها، وشغّلوا شيفرات على خوادم تابعة للمنصة، قبل أن يتوسع الاختراق إلى مستويات أعلى من الصلاحيات.

وقالت الشركة إن تلك الحادثة كشفت أن الوكلاء الأكثر تطورًا أصبحوا قادرين، عند غياب الضوابط الكافية، على الالتفاف على القيود التقنية والتعاون عبر قنوات غير مصرح بها وتنفيذ إجراءات لم يطلبها منهم أي إنسان.

ودفعت هذه الوقائع "أوبن إيه آي" إلى تشديد عزل بيئات الاختبار، وتقييد الوصول إلى الإنترنت، وتوسيع أنظمة مراقبة سلوك الوكلاء، بعدما خلص تحقيقها في حادثة "هاغينغ فيس" إلى أن البحث عن طرق غير مقصودة لتحقيق أهداف التقييم كان أحد العوامل الأساسية وراء خروج الوكلاء عن المسار المتوقع.

وتسلط حادثة "رابيجيمز" الضوء على مشكلة تتجاوز احتمال وجود نية هجومية لدى النموذج نفسه، إذ تظهر كيف يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي يسعى إلى إنجاز مهمة تبدو عادية، مثل العثور على معلومات متاحة للعامة، أن يكتشف ويستخدم مسارات تقنية غير متوقعة تمس أنظمة حقيقية خارج بيئة الاختبار.