"شايني هانترز" تعلن اختراق بوابة توظيف "إف بي آي" وتهدد بنشر البيانات

أكد "إف بي آي" علمه بنشاط غير مصرّح به استهدف موقع التوظيف، موضحًا أنه فتح تحقيقًا في الحادث ويعمل مع الجهات الخارجية التي تدعم الموقع لتقليل المخاطر، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كانت نقطة الاختراق لدى طرف ثالث أم

أعلن قراصنة مجموعة "شايني هانترز" مسؤوليتهم عن اختراق موقع خارجي تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، مخصص للتوظيف، زاعمين الاستيلاء على بيانات حساسة تخص آلاف الموظفين والعناصر الحاليين والسابقين ومتقدمين للعمل لدى المكتب.

وأكد "إف بي آي" علمه بنشاط غير مصرّح به استهدف موقع التوظيف، موضحًا أنه فتح تحقيقًا في الحادث ويعمل مع الجهات الخارجية التي تدعم الموقع لتقليل المخاطر، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كانت نقطة الاختراق لدى طرف ثالث أم ضمن أنظمة تابعة للمكتب.

وأعلنت "شايني هانترز" مسؤوليتها عن الهجوم في 22 أيلول/سبتمبر 2026، ونشرت عبر موقعها على الإنترنت المظلم عينة قالت إنها تضم بيانات نحو 5 آلاف شخص، إلى جانب صورة لموقع التوظيف قالت إنها تثبت نجاح الاختراق. وذكرت وكالة "رويترز" أنها اطلعت بصورة مستقلة على عينة البيانات، لكنها لم تتمكن من التحقق من صحة صورة الموقع المنشورة.

وتزامنت الادعاءات مع تعطل موقع التوظيف وبوابة أخرى مرتبطة بالمكتب. وشملت البيانات التي عرضتها المجموعة معلومات مرتبطة بمدير "إف بي آي"، كاش باتيل، من دون أن يتضح ما إذا كانت هذه البيانات انتُزعت مباشرة من أنظمة المكتب أو جُمعت من مصادر أخرى.

وزعمت المجموعة أنها حصلت على نحو 3 تيرابايتات من البيانات من منصة التوظيف ومنصات حكومية أخرى مرتبطة بالمكتب، إلا أن هذا الحجم لم يُؤكد بصورة مستقلة.

وحذرت سينثيا كايزر، المسؤولة السابقة في "إف بي آي"، من خطورة تسريب مثل هذه المعلومات، لكونها قد تُستخدم لاستهداف العاملين في المكتب أو أفراد عائلاتهم والضغط عليهم. وأشارت إلى أن معلومات سُرقت في اختراقات سابقة عام 2016 ما زالت تُستخدم في مضايقة عناصر بالمكتب.

وقالت "شايني هانترز" إن الهجوم جاء ردًا على إعلان للخدمة العامة أصدره "إف بي آي" في أيار/مايو الماضي بشأن المجموعة، واتهمته باحتواء معلومات غير صحيحة تضر بنشاطها. وطالبت المجموعة المكتب بسحب الإعلان أو تصحيحه، مهددة بنشر البيانات المسروقة على منتديات الإنترنت المظلم، ومنحته مهلة تقارب أسبوعًا.

ولم تكشف المجموعة ما إذا كانت قد استعانت بأدوات للذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجوم. وكانت شركة "أنثروبيك" قد أعلنت، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تعطيل حسابات قالت إنها مرتبطة بالمجموعة.

وتُعرف "شايني هانترز" بنشاطها في سرقة بيانات المؤسسات وابتزازها عبر التهديد بنشر المعلومات المسروقة، وتضم أفرادًا ينشطون من دول مختلفة.

ويواصل "إف بي آي" التحقيق في الحادث لتحديد نقطة الاختراق وحجم المعلومات التي تعرضت للسرقة، في وقت لم تُثبت فيه بصورة مستقلة جميع الادعاءات التي أعلنتها المجموعة بشأن نطاق البيانات المسربة.