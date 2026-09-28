العراق يدخل في حالة طوارئ بيئية مع تفاقم الأزمات البيئية والتلوّث

لا تقتصر الأزمة على المياه، إذ تحذّر الجهات المختصة من تدهور جودة الهواء بسبب الانبعاثات الصناعية وحرق النفايات ومعامل الطابوق...

أعلنت وزارة البيئة العراقية حالة الطوارئ البيئية في البلاد، بالتزامن مع إطلاق تحرّك حكومي وبرلماني لمواجهة تفاقم تلوّث المياه والهواء وتراكم النفايات والانبعاثات الصناعية، وسط تحذيرات من تداعيات متزايدة على الصحة العامة والموارد المائية.

وقالت وزيرة البيئة العراقية، سروه عبد الواحد، إن استمرار التلوّث من دون معالجة جدية يهدد مستقبل الحياة في البلاد، محذّرة من أن الأوضاع قد تصبح شديدة الخطورة خلال 20 عامًا إذا استمرت مصادر التلوّث على حالها.

وجاء إعلان الطوارئ بالتزامن مع تحركات حكومية ونيابية تناولت تلوّث نهري دجلة والفرات. وصوّت مجلس النواب على توصيات لجنة مختصة بالتحقيق في أسباب التلوّث وتحديد مصادره والجهات المسؤولة عنه، في ظل مؤشرات إلى وصول كميات كبيرة من النفايات والمواد الملوّثة إلى مصادر المياه، مع تسجيل مستويات مرتفعة بصورة خاصة في نهر دجلة.

وأطلقت وزارة البيئة كذلك منصة لرصد البلاغات البيئية وتوثيق المخالفات وتحديد مواقع التلوّث ومصادره، وربطها بالإجراءات القانونية، إلى جانب إعداد خطة طوارئ تحدد أولويات المعالجة. وتقول الوزارة إن احتواء الأزمة يتطلب تعاونًا بين مؤسسات الدولة وتوفير الموارد المالية والفنية اللازمة لمعالجة المشكلات المتراكمة.

وكانت الوزيرة قد أكدت أن المؤسسات الحكومية المعنية مطالبة بوضع خطط لمعالجة تلوّث دجلة والفرات ضمن جداول زمنية لا تتجاوز عامًا واحدًا، بالتوازي مع التوسع في محطات مراقبة جودة المياه. كما شددت، في تصريحات لاحقة، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات التي تواصل طرح الملوّثات والنفايات في الأنهار.

ولا تقتصر الأزمة على المياه، إذ تحذّر الجهات المختصة من تدهور جودة الهواء بسبب الانبعاثات الصناعية وحرق النفايات ومعامل الطابوق. وأفادت وزارة البيئة بأن بعض القرى بدأت تشهد حالات نزوح، محذّرة من تفاقم التداعيات إذا لم تُعالج مصادر التلوّث بصورة فعلية.

وسبق لمنظمة الصحة العالمية أن نبّهت إلى أن التلوّث في العراق يمثل تحديًا للصحة العامة والتنمية، مشيرة إلى ارتباط تلوّث الهواء بارتفاع مخاطر أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية وسرطان الرئة، فيما يزيد تلوّث المياه مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه.

وفي ما يتعلق بنهر دجلة، أفاد "مرصد العراق الأخضر" برصد نحو 500 مصدر للتلوّث على امتداد النهر، ناتجة من مخلفات صناعية وطبية ومياه صرف صحي غير معالجة. وبحسب المرصد، توجد في بغداد 23 بؤرة شديدة التلوّث، تشمل مصبات تطرح مياه الصرف والمخلفات الطبية مباشرة في النهر، فيما تُعد البصرة وبغداد وواسط وميسان وذي قار من المحافظات الأكثر تأثرًا.

وقال عضو "مرصد العراق الأخضر"، عمر عبد اللطيف، إن الإجراءات المترتبة على إعلان الطوارئ لم تتضح بالكامل بعد، مشيرًا إلى أن معالجة المشكلة تصطدم باعتماد أجزاء واسعة من بغداد على مصبات تستقبل مياه الصرف من المناطق السكنية والمستشفيات قبل طرحها في دجلة.

وأوضح أن وقف هذه المصبات من دون إنشاء بدائل قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في شبكة الصرف داخل العاصمة، فيما تحتاج الحلول المستدامة إلى مشروعات لمعالجة مياه الصرف قبل وصولها إلى النهر، وهي مشروعات تتطلب تمويلًا كبيرًا وتنفيذًا طويل الأمد.

وأضاف أن إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة قد توفر جدوى اقتصادية أكبر لبعض المشروعات، في حين تبقى كلفة تحويل شبكات الصرف أو إنشاء منشآت معالجة واسعة من أبرز العقبات أمام الاستثمار في هذا القطاع.

من جهته، قال الخبير البيئي أسعد كاظم إن أزمة دجلة لا ترتبط بالتلوّث وحده، بل بتداخل شح المياه مع ضعف شبكات الصرف والمعالجة والتلوّث الصناعي والزراعي، ما جعل النهر أكثر عرضة لأي مصادر إضافية للملوّثات.

ورأى أن معالجة الأزمة تقتضي وقف التلوّث عند مصادره وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية.

بدوره، وصف الخبير البيئي أوس الطياوي إعلان الطوارئ بأنه اعتراف رسمي بحجم الأزمة، لكنه أشار إلى أن الإجراء الإداري وحده لا يكفي لمعالجتها.

وأكد أن الحل يتطلب إصلاحات طويلة الأمد تشمل البنية التحتية والإدارة والتشريعات والرقابة، معتبرًا أن تداخل المشكلات الاقتصادية والخدمية والإدارية مع الملف البيئي يستدعي تحويل حالة الطوارئ إلى برنامج وطني مستدام لمعالجة أسباب التلوّث، لا الاكتفاء بالتعامل مع نتائجه.