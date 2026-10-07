كوريا الجنوبية تحقق في استخدام الذكاء الاصطناعي بهجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات مالية

تواجه كوريا الجنوبية تحديات متزايدة مرتبطة بقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي وسرعة تطورها، وسط مخاوف بشأن مدى جاهزية الأطر القانونية والأمنية للتعامل مع المخاطر التي تفرضها هذه التكنولوجيا...

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الثلاثاء، إن هناك دلائل تشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في سلسلة هجمات إلكترونية حديثة استهدفت القطاع المالي في البلاد، بعدما أبلغت سبع مؤسسات مالية على الأقل، بينها مصارف، عن اختراقات لبيانات شخصية.

وأضاف لي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية أثار "قلقاً بالغاً" لدى الكوريين، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا باتت تسهّل تنفيذ الهجمات حتى على أشخاص لا يملكون مهارات متخصصة.

وقال إن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يجعل أساليب القرصنة "أكثر تطوراً وتعقيداً"، داعياً الحكومة والشركات والمجتمع إلى إدراك خطورة الوضع ورفع مستوى اليقظة.

وباشرت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقاً في الهجمات التي استهدفت المؤسسات المالية، فيما قالت "هيئة الخدمات المالية" الحكومية إن أكثر من 68 ألف شخص تضرروا من الاختراقات الأخيرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول حكومي قوله إن الهجمات قد تكون نُفذت باستخدام "أرتكس إيه آي"، وهي أداة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر طُورت في الصين. لكن مسؤولين أكدوا أنه لا يمكن الجزم بأن منفذي الهجمات صينيون.

وفي موازاة المخاوف الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، استفادت كوريا الجنوبية من الطفرة العالمية في هذا القطاع، إذ سجلت صادراتها من أشباه الموصلات مستوى قياسياً بلغ 60.3 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، تواجه البلاد تحديات متزايدة مرتبطة بقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي وسرعة تطورها، وسط مخاوف بشأن مدى جاهزية الأطر القانونية والأمنية للتعامل مع المخاطر التي تفرضها هذه التكنولوجيا.