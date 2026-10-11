فجوة إفصاح في اختبارات سلامة الذكاء الاصطناعي بالصين

اشترطت المنهجية وجود نتيجة كمية أو استنتاج جوهري يتعلق بالمخرجات الضارة أو تجاوز الحواجز الوقائية أو الخصوصية أو رفض الطلبات أو القدرات الخطرة...

وجد تقرير بحثي أن نتائج اختبارات السلامة المنشورة لا تغطي سوى 3.6% من 857 إصدارًا لنماذج ذكاء اصطناعي طورتها 9 شركات صينية كبرى، كاشفًا فجوة في الإفصاح العام، لا دليلًا على غياب الاختبارات الداخلية.

ورصد التقرير نتائج مرتبطة بنماذج محددة في 31 إصدارًا، لكن 9 إصدارات فقط أتيحت نتائجها قبل الإطلاق أو عنده، وشملت المراجعة الفترة من 2021 حتى 15 أيلول/ سبتمبر 2026.

ونقلت "رويترز" النتائج عن مؤسسة "سيمي أناليسيس"، التي درست إصدارات شركات بينها "علي بابا" و"بايت دانس" و"تنسنت" و"بايدو" و"ديب سيك".

وأوضح الباحثون أنهم جمعوا 741 نموذجًا مخصصًا للمنتجات و116 نموذجًا بحثيًا. وربطوا كل إصدار بتاريخ ظهوره العلني وترخيصه وحالة إتاحة أوزانه، ثم راجعوا بطاقات النماذج وملاحظات الإطلاق والتقارير التقنية بحثًا عن نتائج سلامة محددة.

واشترطت المنهجية وجود نتيجة كمية أو استنتاج جوهري يتعلق بالمخرجات الضارة أو تجاوز الحواجز الوقائية أو الخصوصية أو رفض الطلبات أو القدرات الخطرة. ولم تعدّ العبارات العامة عن التدريب الآمن أو إجراء التقييمات نتائج منشورة، كما لم تعمم نتائج نموذج رئيسي على أحجامه وإصداراته الأخرى.

وحذرت المؤسسة من تحويل نسب الشركات إلى ترتيب مباشر للأمان، لأن طرق تسمية النسخ والأحجام تختلف بينها. وأكدت أن عدم العثور على نتيجة يقتصر على المواد التي فُحصت، ولا يساوي إثبات عدم إجراء اختبار. لذلك تقيس الدراسة ما يستطيع القارئ الخارجي التحقق منه، لا مجمل أنشطة السلامة داخل الشركات.

وتأتي هذه النتائج بعد نشر الصين إطار حوكمة سلامة الذكاء الاصطناعي بنسخته 14 أيلول/ سبتمبر. وأعدته اللجنة الوطنية للتقييس في الأمن السيبراني، بإشراف الإدارة الصينية للفضاء السيبراني، لتحديث تصنيف المخاطر ووسائل مواجهتها.

ويحذر الإطار الرسمي من أن النماذج قد تحصل على صلاحيات أو موارد خارجية من دون إذن، أو تتجاوز وسائل الحماية وتخدع المقيمين وتخفي قدراتها. ويعرض ذلك بوصفه فئة من السلوك المنحرف عن التوقعات، مع التشديد على بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية.

كما يناقش انتقال المخاطر من الفضاء الرقمي إلى العالم المادي مع توسع استخدام الوكلاء والأنظمة المتجسدة. ويشير إلى أن منح الوكلاء إمكان الوصول إلى الشبكات وتشغيل البرامج والتعامل مع الملفات قد يحول ضعف المراقبة أو العزل إلى عمليات فعلية خارج الحدود المقصودة.

ومن جانبها، تقول "ديب سيك" في وثيقتها العامة عن آليات النماذج والتدريب إنها تجري تقييمات للسلامة واختبارات هجومية، وتطور نظمًا داخلية لإدارة المخاطر. وتوضح أنها تستخدم بيانات متخصصة أثناء تحسين النماذج لتعزيز توافقها مع القيم البشرية، وتجمع بين المرشحات الآلية والمراجعة البشرية لمعالجة بعض مشكلات البيانات.

وتقر الشركة كذلك بأن نماذجها قد تنتج معلومات خاطئة، وأنها لا تستطيع ضمان منع هذه الأخطاء بالكامل. وتوفر تقارير تقنية لشرح النماذج، لكن وصف سياسات التدريب وإدارة المخاطر يختلف عن نشر نتيجة اختبار قابلة للربط بإصدار محدد؛ وهو الفارق الذي تقوم عليه المراجعة الجديدة.