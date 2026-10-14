ماسك يوحّد خدمات "إكس" و"غروك" و"كيرسر" في اشتراك واحد

تزداد حدود استخدام الذكاء الاصطناعي مع الانتقال إلى الباقات الأعلى سعرًا، في حين يتطلب الوصول إلى أحدث إصدارات "غروك" الاشتراك في فئة "بريميوم" أو أعلى...

أطلقت شركة "سبايس إكس إس آي"، التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، نظام اشتراكات موحدًا يحمل اسم "الاشتراك إكس"، يجمع خدمات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والمزايا المدفوعة لمنصة "إكس"، ضمن خمس باقات تبدأ بخطة مجانية وتصل إلى 200 دولار شهريًا.

ويضم الاشتراك الجديد خدمات روبوت الدردشة "غروك"، وأداة البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "كيرسر"، إلى جانب المزايا التي توفرها خدمة "إكس بريميوم"، في خطوة تهدف إلى إتاحة هذه الخدمات ضمن اشتراك واحد بدلًا من الاشتراك في كل منها بصورة منفصلة، بحسب ما أورده موقع "تك كرانش" التقني.

ويتيح النظام الجديد للمشتركين استخدام "غروك" لإجراء محادثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانات التعامل مع الصوت والصور والفيديو، والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات. كما يشمل وكيل "غروك" الذكي، المصمم لتنفيذ المهام، وأداة "كيرسر" التي تساعد المستخدمين على كتابة الشيفرات البرمجية وتطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أما على منصة "إكس"، فيوفر الاشتراك مزايا مدفوعة تشمل علامة التوثيق الزرقاء، وأدوات مخصصة لصنّاع المحتوى، وتقليل الإعلانات، مع اختلاف مستوى المزايا بحسب الباقة المختارة.

يتضمن "الاشتراك إكس" خمس فئات تختلف في أسعارها وحدود استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتتيح الباقة المجانية استخدامًا محدودًا لخدمات المحادثة والأدوات الذكية، فيما تبلغ تكلفة باقة "بلس" 8 دولارات شهريًا، وتوفر حدود استخدام أعلى.

أما باقة "بريميوم"، فتبلغ تكلفتها 30 دولارًا شهريًا، وتتيح الوصول إلى أحدث نماذج "غروك"، إلى جانب مزايا إضافية في خدمات البرمجة والمنصة الاجتماعية.

وتصل تكلفة باقة "سوبر" إلى 100 دولار شهريًا، بينما تبلغ تكلفة الفئة الأعلى، "أولترا"، 200 دولار شهريًا.

وتزداد حدود استخدام الذكاء الاصطناعي مع الانتقال إلى الباقات الأعلى سعرًا، في حين يتطلب الوصول إلى أحدث إصدارات "غروك" الاشتراك في فئة "بريميوم" أو أعلى.

وبحسب إعلان الشركة، يمكن للمشتركين الحاليين في الخدمات المنفصلة الاحتفاظ باشتراكاتهم وأسعارها ومزاياها، أو الانتقال إلى النظام الجديد، على أن يتاح خيار التحويل تدريجيًا عبر إعدادات الاشتراك.

ويأتي إطلاق الاشتراك الموحد بعد تغيير اسم الشركة من "سبايس إكس إيه آي" إلى "سبايس إكس إس آي"، في أعقاب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استبدال مصطلح "الذكاء الاصطناعي" بمصطلح "الذكاء الفائق".

ويشير المقطع "إيه آي" في الاسم السابق إلى اختصار مصطلح الذكاء الاصطناعي بالإنجليزية، بينما يرمز المقطع "إس آي" في الاسم الجديد إلى الذكاء الفائق.

وجاء تغيير التسمية بعدما دعا ترامب إلى اعتماد مصطلح "الذكاء الفائق" بدلًا من "الذكاء الاصطناعي"، وهو توجه استجاب له ماسك بإعادة تسمية شركته.