تقادم رقائق الذكاء الاصطناعي: "مايكروسوفت" تتراجع عن تجديد عقودها مع أوراكل

يعود التعاون إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عندما أعلنت "أوراكل" اتفاقًا متعدد السنوات مع "مايكروسوفت" لتوفير قدرات حوسبية إضافية تدعم خدمات البحث الحواري المدعومة بالذكاء الاصطناعي في "بينغ"...

تتجه شركة "مايكروسوفت" إلى إنهاء ترتيب تجاري لاستئجار قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي من "أوراكل"، بعدما امتنعت عن تجديد عقد كانت تستخدم بموجبه خوادم الشركة لدعم محرك البحث "بينغ"، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أوسع لشراكاتها السحابية واستثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن "مايكروسوفت" بدأت خلال الأشهر الماضية إيقاف استخدام القدرات الحوسبية المستأجرة من "أوراكل" تدريجيًا، بعدما أصبحت أقل ملاءمة لمتطلباتها التقنية المتغيرة.

وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة "رويترز"، تعتمد المعدات المشمولة بالعقد على جيل أقدم من رقائق "إنفيديا"، ولم تعد تلبي المواصفات التي تحتاج إليها "مايكروسوفت" لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وفي رد على التقرير، أكدت "أوراكل" أن الطلب على بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا، بما يشمل وحدات معالجة الرسوميات من الأجيال السابقة.

ولم تكشف الشركتان عن القيمة المالية للعقد أو حجم القدرات الحوسبية التي يجري الاستغناء عنها، فيما لم تقدم "مايكروسوفت" تعليقًا فوريًا على المعلومات التي أوردتها الوكالة.

ويقتصر التطور المعلن على ترتيب محدد لاستئجار موارد حوسبية، ولا يشير إلى إنهاء جميع أوجه التعاون بين الشركتين.

يعود التعاون إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عندما أعلنت "أوراكل" اتفاقًا متعدد السنوات مع "مايكروسوفت" لتوفير قدرات حوسبية إضافية تدعم خدمات البحث الحواري المدعومة بالذكاء الاصطناعي في "بينغ".

وبموجب الاتفاق، استخدمت "مايكروسوفت" البنية التحتية السحابية لـ"أوراكل" إلى جانب منصتها "أزور"، لتشغيل عمليات الاستدلال في نماذج الذكاء الاصطناعي، وهي العمليات التي تتيح للنماذج معالجة طلبات المستخدمين وإنتاج الإجابات بعد اكتمال تدريبها.

وأتاح الربط بين المنصتين إدارة الموارد الحوسبية وتوزيع أعباء التشغيل، بما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على خدمات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت "أوراكل" عند إعلان الاتفاق إن التعاون يهدف إلى توفير قدرات تشغيلية إضافية تدعم التوسع في استخدام البحث الحواري، بينما ربطت "مايكروسوفت" المشروع بتحسين سرعة النتائج والوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين.

غير أن احتياجات الحوسبة لدى "مايكروسوفت" تغيرت منذ توقيع الاتفاق، وفق المصادر التي تحدثت إلى "بلومبيرغ"، ما قلل من جدوى الاستمرار في استئجار المعدات المشمولة بالعقد.

ورغم قرار عدم التجديد، تؤكد "أوراكل" استمرار الطلب على رقائق المعالجة القديمة، مشيرة إلى أنها تمكنت من تجديد عقود لتشغيل وحدات معالجة رسوميات يعود عمرها إلى أربع سنوات، بأسعار تزيد بنسبة 20% على أسعار العقود الأصلية.

مراجعة أوسع لشراكات الحوسبة

يأتي تقليص العقد في وقت تعيد فيه "مايكروسوفت" تقييم طريقة تأمين الموارد الحوسبية اللازمة لاستثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي.

ولا تقتصر هذه المراجعة على "أوراكل"، إذ أفادت "بلومبيرغ" بأن الشركة عززت رقابتها على مشروعات مراكز البيانات التي تنفذها جهات متعاقدة معها، بينها "آيرن" و"نيبيوس" و"إن سكيل"، وسط تأخيرات وارتفاع في تكاليف بعض المشروعات.

وفي تطور منفصل، أعلنت شركة "آيرن"، الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، تأجيل الموعد المستهدف لتشغيل قدرات مرتبطة بإيرادات سنوية متكررة متعاقد عليها تتجاوز أربعة مليارات دولار.

وكانت الشركة تستهدف تشغيل هذه القدرات بنهاية عام 2026، لكنها نقلت الموعد إلى يناير/ كانون الثاني 2027، مع احتمال امتداده حتى نهاية فبراير/ شباط، بسبب تعديلات طلبها أحد العملاء على التصميم وتأخر تسليم بعض المعدات من الموردين.

وربطت "رويترز" التعديلات التي طلبها العميل بشركة "مايكروسوفت"، فيما أوضح الرئيس التنفيذي المشارك لـ"آيرن"، دانيال روبرتس، أن الشركة طلبت إعادة تهيئة وتحديث بعض مكونات الشبكة لتلبية متطلبات تشغيل أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأشار روبرتس إلى أن التعديل يهدف إلى تمكين قدرة حوسبية تبلغ 200 ميغاواط من خدمة النماذج المتقدمة، وأن بعض هذه المتطلبات لم تكن محسوبة عند توقيع العقد الأصلي في عام 2025.

ارتفاع إيرادات "آيرن" رغم التأجيل

ورغم تأخر تشغيل بعض القدرات، أعلنت "آيرن" دخول منشأة "هورايزن 1" الخدمة لصالح "مايكروسوفت"، مع تقدم أعمال إنشاء المنشآت الأخرى التابعة للمشروع.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع إيرادات نشاطها السحابي للذكاء الاصطناعي إلى 200 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول 2026، مقارنة بـ71 مليون دولار في الربع السابق، بزيادة بلغت 182%.

كما ارتفعت إيرادات الشركة الإجمالية إلى 228 مليون دولار، مقابل 137 مليون دولار في الربع السابق.

وأكدت "آيرن" أن هدف الإيرادات السنوية المتكررة الذي يتجاوز أربعة مليارات دولار لا يزال مدعومًا بعقود موقعة وتمويل متاح، رغم تأجيل الجدول الزمني لتشغيل القدرات المرتبطة به.

وتوضح هذه النتائج أن تأخر تجهيز بعض البنية التحتية لا يعني بالضرورة إلغاء العقود، كما أن تقليص استئجار معدات قديمة لا يشير وحده إلى تراجع إجمالي الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي.

ويبرز التطوران اختلاف التحديات التي تواجهها "مايكروسوفت" في تأمين قدراتها الحوسبية، بين معدات مستأجرة لم تعد تلائم متطلباتها التقنية، ومنشآت جديدة تحتاج إلى تحديث تصميمها قبل بدء التشغيل.

ولا تتوافر حتى الآن معلومات تحدد الأثر المالي المباشر لعدم تجديد عقد "أوراكل"، أو ما إذا كانت قدراته قد استُبدلت بالكامل بموارد أخرى.

ومع استمرار "مايكروسوفت" في مراجعة شراكاتها السحابية، تتمسك "أوراكل" بقوة الطلب على خدماتها، بينما تواصل شركات البنية التحتية الأخرى تنفيذ عقود جديدة وتوسيع قدراتها، في سوق تتغير فيه المتطلبات التقنية بوتيرة سريعة.