إعلان المخترق الجديد تضمن ملفات وبيانات تتعلق بالمرضى والمواعيد والمراسلات الطبية، ما أثار تساؤلات بشأن نطاق الاختراق مقارنة بالتوضيحات السابقة للشركة...

كشف مرصد فرنسي متخصص في الهجمات الإلكترونية، عن حصوله على عينات من بيانات يُشتبه في تسريبها إثر هجوم إلكتروني استهدف شركة "لوجيسيال نت" ومنصتها لحجز المواعيد الطبية "1001 آر دي في"، بعدما عرض قرصان إلكتروني نحو 23.3 مليون سجل بيانات للبيع، بينها معلومات تتعلق بالمرضى ومواعيدهم ومراسلاتهم الطبية.

وبحسب مرصد "سايبر أتاك"، نشر مخترق يُعرف باسم "كايميرا"، إعلانًا يعرض فيه للبيع قاعدة بيانات ضخمة زعم أنها تعود إلى الشركة الفرنسية ومنصتها الطبية، وأرفق الإعلان بملفات منظمة تتضمن معلومات عن المرضى والمواعيد والمراسلات وحسابات المستخدمين.

وادعى امتلاكه 23 مليونًا و295 ألفًا و794 سجلًا، موزعة على ملفات يبلغ حجمها الإجمالي 4.9 غيغابايت.

ووفقًا لقائمة البيانات التي نشرها، تشمل المعلومات المعروضة 4.34 ملايين رقم هاتف، و312 ألفًا و860 عنوان بريد إلكتروني، و295 ألفًا و284 تعليقًا، إضافة إلى 16 ألفًا و20 رقم ضمان اجتماعي.

وأكد مرصد "سايبر أتاك"، بعد فحص عينات حصل عليها، وجود ملفات منظمة تحتوي على معلومات المرضى ومواعيدهم، ورسائل مرتبطة بخدمات السكرتارية الطبية عن بُعد، فضلًا عن بيانات تقنية.

وكان المرصد قد أصدر تحذيرًا أوليًا بشأن هجوم إلكتروني استهدف منصة "1001 آر دي في"، بعدما ظهرت مزاعم عن اختراق بيانات تخص أكثر من تسعة ملايين مريض، إلى جانب كمية كبيرة من الملفات العائدة إلى شركة "لوجيسيال نت".

وفي رد نقلته وسائل إعلام متخصصة، أقرت الشركة الفرنسية بتعرضها لهجوم إلكتروني، لكنها أكدت أن الاختراق اقتصر على موقعها الإلكتروني، مشددة على أن البيئة التقنية للموقع منفصلة تمامًا عن التطبيقات المهنية وقواعد البيانات التي تتضمن معلومات المرضى.

ونفت الشركة، في ذلك الوقت، وقوع تسريب واسع النطاق، موضحة أن التحقيقات التي أجرتها لم تكشف عن أي عملية لاستخراج بيانات شخصية.

غير أن إعلان المخترق الجديد تضمن ملفات وبيانات تتعلق بالمرضى والمواعيد والمراسلات الطبية، ما أثار تساؤلات بشأن نطاق الاختراق مقارنة بالتوضيحات السابقة للشركة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت جميع السجلات التي عرضها القرصان أصلية، أو ما إذا كانت الكمية المعلنة تعكس الحجم الفعلي للبيانات التي تعرضت للاختراق.

وتتخصص شركة "لوجيسيال نت" الفرنسية في تطوير حلول إدارة الاتصالات الهاتفية وخدمات السكرتارية الطبية عن بُعد.

وتطور الشركة منصة "1001 آر دي في"، التي يستخدمها العاملون في القطاع الصحي لتنظيم المواعيد والاستشارات الطبية، وإدارة مكالمات المرضى، وإرسال رسائل التذكير بالمواعيد.

وتؤدي هذه الخدمات دورًا في تنظيم العمل اليومي للعيادات والمؤسسات الصحية التي تعتمد على المنصة في إدارة التواصل مع المرضى وجدولة استشاراتهم.