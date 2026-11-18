رغم الانتشار الواسع للتكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، تتمسك الإدارة الأميركية بموقفها القائل إن الأعطال الأخيرة غير مترابطة، وإن المعلومات المتاحة لا تشير إلى تعرض البلاد لهجوم إلكتروني منسق...

أثارت سلسلة من الأعطال التقنية الواسعة التي ضربت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، وشملت خدمات البريد الإلكتروني والمصارف والمطارات وشركات الطيران، موجة من نظريات المؤامرة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات من شخصيات مقربة من الرئيس دونالد ترامب بمزيد من الشفافية بشأن أسباب الاضطرابات وطريقة تعامل إدارته معها.

وبدأت سلسلة الأعطال عندما تعرضت أنظمة شركة "مايكروسوفت" الأميركية لخلل عالمي أثّر في خدمات يستخدمها نحو نصف مليار شخص، قبل أن تتسع الاضطرابات في اليوم التالي لتشمل حركة الطيران في الولايات المتحدة.

وأصدرت "إدارة الطيران الفيدرالية" الأميركية، قرارًا بوقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، ما أدى إلى اضطرابات واسعة وإلغاء قرابة 20 ألف رحلة حتى صباح الإثنين.

وتواصلت المشكلات التقنية إذ أعلن بنك "جي بي مورغان تشيس" أن خللًا برمجيًا تسبب في تعطيل معاملات مالية، بينما أفادت شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" بتعطل أدوات الاتصال التي تستخدمها للتواصل مع الطيارين، ما أدى إلى تأخير رحلات.

وفي اليوم التالي، أعلن مسؤولون أميركيون تعطل شبكة اتصالات داخلية سرية تابعة لـ"وكالة الأمن القومي" الأميركية، في أحدث حلقة من سلسلة الاضطرابات التي طاولت مؤسسات وخدمات حيوية.

وأدى تتابع هذه الحوادث خلال فترة قصيرة إلى انتشار تكهنات بشأن احتمال وجود علاقة بينها، رغم تأكيد السلطات الأميركية أنها وقائع منفصلة، وعدم ظهور أدلة تشير إلى هجوم إلكتروني منسق.

وانتشرت على منصة "تيك توك" آلاف المقاطع المصورة التي تناولت الأعطال تحت وسم "هجوم سيبراني"، وحصدت أكثر من 14 مليون مشاهدة خلال أسبوع، وفق بيانات شركة "إكسوليت" المتخصصة في تحليلات منصات التواصل الاجتماعي.

ورجّح عدد من صناع المحتوى أن تكون الأعطال نتيجة عملية اختراق واسعة ومنسقة، فيما ذهب آخرون إلى تقديمها باعتبارها مؤشرًا على حدث كارثي، من دون الاستناد إلى أدلة تؤكد هذه المزاعم.

وفي أحد المقاطع التي حصدت أكثر من نصف مليون إعجاب، شككت صانعة محتوى قالت إنها تعمل في مجال الأمن الإلكتروني منذ 18 عامًا في الرواية الحكومية، معتبرة أن طبيعة الأعطال توحي بوقوع هجوم إلكتروني، رغم نفي السلطات وجود مؤشرات تدعم هذا الاحتمال.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى داخل الدائرة السياسية المحيطة بترامب، حيث انتقد حلفاء للرئيس الأميركي محدودية المعلومات التي قدمتها الإدارة بشأن أسباب الأعطال، محذرين من أن غياب التوضيحات الدقيقة يغذي الشائعات ويضعف الثقة بالمؤسسات.

وكان ترامب قد علّق على الاضطرابات التقنية بالقول إن مثل هذه الأمور قد تحدث عندما تكون الدولة كبيرة وقوية وتمتلك موارد مالية ضخمة، معتبرًا أن وقوعها ليس أمرًا مستغربًا.

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الجمعة، أرجع وزير النقل الأميركي شون دافي ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين توقف حركة الطيران إلى تقادم نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد، من دون تحديد السبب المباشر للعطل بصورة قاطعة.

وقال مولين إن السلطات لم ترصد حتى ذلك الوقت أي مؤشر على وقوع هجوم إلكتروني، لكنه أقر بأن التحقيقات لم تصل بعد إلى نتائج نهائية.

وفي ظل استمرار الجدل، دعت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الإدارة الأميركية إلى تقديم توضيحات أكثر تفصيلًا للرأي العام.

وقالت ليفيت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الشفافية تمثل عنصرًا أساسيًا في التعامل مع الأزمة، وإن توضيح الحقائق سيساعد البلاد على فهم ما يجري ومواجهة حالة القلق.

وانتقد برايان هاريل، الذي شغل منصب مساعد وزير حماية البنية التحتية في وزارة الأمن الداخلي خلال الولاية الأولى لترامب، طريقة تواصل المسؤولين مع الجمهور.

واعتبر هاريل أن الإجابات التي قدمتها الإدارة حتى الآن غير كافية ومتضاربة، محذرًا من أن استراتيجية التواصل الإعلامي الحالية لا تحقق أهدافها، بل تؤدي إلى تراجع الثقة.

في المقابل، أكد البيت الأبيض أن مسؤولي الإدارة راجعوا كل حالة من حالات الانقطاع التقني بصورة مستقلة، وخلصوا إلى عدم وجود علاقة بين الحوادث.

وشدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن السلطات لا تمتلك مؤشرات أو أدلة تدعم فرضية ارتباط الأعطال بعضها ببعض، مؤكدًا عدم وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأنها جزء من عملية واحدة.

وتأتي هذه الاضطرابات في وقت يتزايد فيه عدد الثغرات البرمجية الخطيرة التي يجري الإبلاغ عنها، وسط تحذيرات من خبراء الأمن الإلكتروني بشأن إمكان توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تطوير محاولات الاختراق وتنفيذها.

وفي الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى إمكان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حماية الأنظمة واكتشاف الثغرات ومعالجتها، في ظل اتساع الاعتماد على البنية التحتية الرقمية في الخدمات الأساسية.

ورغم الانتشار الواسع للتكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، تتمسك الإدارة الأميركية بموقفها القائل إن الأعطال الأخيرة غير مترابطة، وإن المعلومات المتاحة لا تشير إلى تعرض البلاد لهجوم إلكتروني منسق.