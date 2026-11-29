تعتزم "غوغل" إتاحة مشاركة سياق المحادثات بين تطبيق "جيميناي" ووضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث، بما يسمح للمستخدم بمواصلة العمل على المهام والاستفسارات التي بدأها عبر إحدى الخدمتين، دون إعادة إدخال المعلومات...

أعلنت شركة "غوغل" توسيع قدرات وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث، عبر إتاحة ربطه بخدماتها المختلفة، بما يشمل الملفات والمستندات والبيانات المالية والمحادثات الشخصية، بهدف تقديم إجابات تستند إلى معلومات المستخدم واحتياجاته، بدلًا من الاقتصار على المعلومات العامة المتاحة عبر الإنترنت.

وبحسب إعلان نشرته الشركة عبر مدونتها الرسمية بدأت "غوغل" طرح إمكانية ربط محرك البحث بخدمة "محفظة غوغل"، على أن يتبع ذلك دعم خدمتي "غوغل درايف" و"جيميناي" خلال الأسابيع المقبلة، ضمن توسيع خاصية الذكاء الشخصي.

ويتيح التحديث للمستخدمين اختيار الخدمات التي يرغبون في ربطها بمحرك البحث، والتحكم في تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها عبر إعدادات التخصيص.

يتيح التكامل مع "غوغل درايف" لوضع الذكاء الاصطناعي الاستفادة من المعلومات الواردة في المستندات وجداول البيانات والملفات المخزنة في حساب المستخدم، بما في ذلك ملفات بصيغة "بي دي إف".

ومن شأن هذه الإمكانية مساعدة المستخدمين على تلخيص المستندات واستخراج المعلومات منها، والحصول على إجابات مرتبطة بمشاريعهم، دون الحاجة إلى البحث يدويًا داخل الملفات.

كما يتيح ربط "محفظة غوغل" الاستفادة من المعلومات المالية في مراجعة النفقات وفهم أنماط الإنفاق، والتعرف على المزايا والمكافآت المرتبطة ببطاقات الدفع.

وأوضحت الشركة أن صلاحيات وضع الذكاء الاصطناعي تقتصر على قراءة المعلومات المالية من الحسابات المرتبطة، ولا تشمل نقل الأموال أو إدارتها أو استثمارها نيابة عن المستخدم.

وتعتزم "غوغل" إتاحة مشاركة سياق المحادثات بين تطبيق "جيميناي" ووضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث، بما يسمح للمستخدم بمواصلة العمل على المهام والاستفسارات التي بدأها عبر إحدى الخدمتين، دون إعادة إدخال المعلومات.

ويمكن أن يشمل السياق المحادثات والملفات والصور والمرفقات الصوتية والمرئية التي شاركها المستخدم مع التطبيق.

وأعلنت الشركة كذلك تحسين الإجابات التي يقدمها وضع الذكاء الاصطناعي وملخصات الذكاء الاصطناعي، عبر الاستفادة من سياق عمليات البحث الأخيرة.

وتخطط لإضافة أيقونة للتخصيص أسفل الإجابات الشخصية، تتيح للمستخدم الاطلاع على السياق الذي استند إليه النظام في إعدادها.

وتتوافر تجربة البحث بالذكاء الاصطناعي عبر أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة، بما فيها الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" وهواتف "آيفون"، مع اختلاف بعض الإعدادات وفقًا لنظام التشغيل والمنطقة الجغرافية.

ويشترط ربط التطبيقات تسجيل الدخول إلى حساب "غوغل"، فيما تقتصر إتاحة الخاصية على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، في البلدان واللغات المدعومة، ووفق إعدادات سجل البحث والتخصيص.

ويثير توسيع نطاق وصول محرك البحث إلى المستندات والمحادثات والمعلومات المالية تساؤلات بشأن خصوصية المستخدمين، وحدود استخدام بياناتهم الشخصية في تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي.

وفيما تؤكد "غوغل" أن ربط التطبيقات اختياري، وأن المستخدمين يستطيعون إلغاءه في أي وقت، تشير الشركة في صفحات المساعدة الرسمية إلى إمكانية الاستفادة من بعض البيانات المستمدة من التطبيقات المتصلة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتوضح الشركة أنها لا تستخدم المحتويات الأصلية للبريد الإلكتروني أو ملفات "غوغل درايف" أو المعلومات المالية الموجودة في "محفظة غوغل" مباشرة في تدريب نماذجها، لكنها قد تستخدم الملخصات والمقتطفات والاستنتاجات المستمدة منها لتحسين النماذج والخدمات، مع اتخاذ إجراءات للحد من ظهور المعلومات الشخصية.

ولا تقتصر آثار الموافقة على ربط التطبيقات على وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث، إذ قد تستفيد خدمات أخرى تابعة للشركة من البيانات المتصلة، بما يشمل الخرائط والتسوق والأخبار والترجمة والرحلات الجوية والفنادق، وفقًا لإعدادات كل خدمة.

وتنصح "غوغل" المستخدمين بعدم ربط حساباتهم إذا كانت تتضمن معلومات شخصية أو سرية لا يرغبون في استخدامها لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.