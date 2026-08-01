اقتحامات واعتقالات في الضفة: مداهمة عشرات المنازل واحتجاز مواطنين للتحقيق

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين خلال اقتحامها عددا من القرى والبلدات في محافظة نابلس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومداهمات في عدد من بلدات وقرى محافظتي نابلس وبيت لحم، اعتقلت خلالها ستة مواطنين، بينهم طفل، واحتجزت عشرات آخرين للتحقيق الميداني.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية، واحتجزت عشرات المواطنين داخل أحد المنازل بعد تحويله إلى مركز للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت قرية عوريف جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل واعتقلت يوسف علي شحادة، فيما اعتقلت محمد أنور جميل عرندة وجواد رشدان من بلدة عينابوس، وعبد الكريم الدسوقي من بلدة برقة شمال غرب المدينة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عبيدة وائل مصطفى الحروب (16 عامًا)، خلال اقتحامها قرية واد فوكين غرب المحافظة، والشاب محمد سلامة رشايدة عند حاجز «الكونتينر» العسكري شمال شرقها.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومناطق أبو نجيم ورفيدا ورخمة وزعترة والشواورة شرق المحافظة، من دون الإبلاغ عن اعتقالات.