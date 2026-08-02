الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية عبر سلسلة اقتحامات متزامنة استهدفت عددا من المحافظات، رافقها انتشار عسكري واسع وعمليات دهم واعتقال، وسط استمرار التوتر والمواجهات في عدة مناطق.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات واسعة طالت مدنا وبلدات ومخيمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل، واعتقالات، وتحقيقات ميدانية، إلى جانب إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، فيما اندلعت مواجهات في عدد من المناطق.

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ففي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة واحتجزت شابًا، كما داهمت عددًا من المنازل في بلدة دير غزالة، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين سهل قرية عربونة شمال شرقي المحافظة.

وفي نابلس، اقتحمت القوات المدينة عبر حاجز حوارة، وداهمت قرية عوريف، حيث اعتقلت يوسف علي شحادة، كما اعتقلت محمد أنور جميل عرندة وجواد رشدان من بلدة عينابوس، وعبد الكريم الدسوقي من بلدة برقة. كذلك داهمت عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية، واحتجزت عشرات الفلسطينيين داخل أحد المنازل الذي حولته إلى مركز تحقيق ميداني.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات في بلدة سعير شمال المدينة، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية. كما اعتقلت 11 عاملا في منطقة خشم الدرج ببادية يطا، بعد ملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات تقوع والخضر، ومخيم الدهيشة، إلى جانب مناطق أبو نجيم ورفيدا ورخمة وزعترة والشواورة، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين. كما اعتقلت الطفل عبيدة وائل الحروب من قرية واد فوكين، والشاب محمد سلامة رشايدة على حاجز الكونتينر العسكري.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة، إضافة إلى بلدات سنجل وسلواد والمزرعة الشرقية، وقرى أبو فلاح ودير جرير ودير أبو مشعل ودير نظام، وسيرت آلياتها العسكرية في الشوارع والأحياء، دون الإبلاغ عن اعتقالات في معظم هذه المناطق.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل مسلم محمد علي بشارات بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة طمون.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وانتشرت في حي كفر سابا، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات.