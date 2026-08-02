العدوان في الضفة: توسيع للاستيطان وإصابة شاب بالرصاص وإخطارات هدم

واصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون عدوانهم على مناطق متفرقة من الضفة الغربية، عبر توسيع بؤر ومستوطنات وشق طرق استيطانية جديدة، بالتزامن مع اقتحامات واعتداءات أسفرت عن إصابات إحداها بالرصاص الحيّ، وإخطار بهدم سبعة منازل في بلدة نحالين

جيش الاحتلال والمستوطنون في أحد الاقتحامات في الضفة الغربية، للتوضيح فقط (Getty Images)

شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية، اليوم الأحد، تصعيدا إسرائيليا متزامنا من الجيش والمستوطنين، شمل توسيع النشاط الاستيطاني، وتنفيذ إجراءات ميدانية طالت أراضي وممتلكات الفلسطينيين، إلى جانب اعتداءات إحداها إصابة فلسطيني برصاص الجيش، واقتحامات وإجراءات هدم، في سياق مواصلة فرض وقائع جديدة على الأرض.

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إصابة بالرصاص الحيّ في مخيم الجلزون

أُصيب شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، خلال اقتحام الجيش مدخل مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (19 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، نُقل على إثرها إلى المستشفى وأدخل إلى غرفة العمليات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال شرعت بأعمال شق طريق استيطاني لخدمة المستوطنين في ضاحية الزراعة التابعة للمخيم.

(Getty Images)

الاعتداء على سائق حافلة مقدسي

اعتدى مستوطنون إرهابيون على سائق حافلة فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وجاء الاعتداء على يد مجموعة من المستوطنين، هاجمت سائق الحافلة معتصم القاق في أثناء عمله في مدينة القدس، واعتدت عليه بالضرب المبرح ما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد الهجمات العنصرية التي ينفذها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، بمن فيهم العاملون في قطاع المواصلات.

توسيع الاستيطان في بيت إكسا

أدخل المستوطنون آليات وجرافات إلى البؤرة الاستيطانية التي أقاموها على أراضي بلدة بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة، حيث شرعوا بأعمال تجريف وتسوية للأراضي بغية توسيع البؤرة الاستيطانية، والاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين، وجرى ذلك كله بحماية قوات من جيش الاحتلال، التي تواصل تأمين تحركات المستوطنين ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

مستوطنون يتجولون في أراضي الفلسطينين (Getty Images)

وبدأ المستوطنون بإقامة هذه البؤرة الاستيطانية في 11 آذار/ مارس 2026، بعد اقتحامهم مناطق رأس فريج وكروم الغرابة والمطاطة في أراضي بلدة بيت إكسا برفقة أربع شاحنات وجرافة، حيث نفذوا أعمال تجريف ونصبوا منشآت استيطانية، كما أغلقوا الطريق الزراعي الوحيد الذي يستخدمه الأهالي للوصول إلى أراضيهم، وهددوا المواطنين تحت حماية جيش الاحتلال.

وتعاني بلدة بيت إكسا، التي يقطنها نحو ألفي مواطن، من سياسة تضييق متواصلة من قبل الاحتلال، تشمل عزلها بالحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري، إلى جانب مصادرة مساحات واسعة من أراضيها لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية، في محاولة لتقييد التوسع الفلسطيني وفرض مزيد من السيطرة على أراضي البلدة.

توسيع بؤر استيطانية شمال رام الله واقتحام بلدة سنجل

وفي سياق التوسع الاستيطاني، واصل المستوطنون بمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعمال توسيع مستوطنة "عيلي"، المقامة على أراضي الفلسطينيين في قريتي ترمسعيا واللبّن الشرقية، جنوب نابلس، حيث نفذت جرافات الاحتلال أعمال تجريف وتوسعة في المستوطنة.

بؤرة استيطانية بمحاذاة قرية أم الخير (Getty Images)

وفي السياق ذاته، واصل مستوطنون توسيع البؤرة الرعوية الاستيطانية المقامة في سهل بلدة ترمسعيا، شمال رام الله، عبر استقدام معدات وآليات إلى المنطقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

كما اقتحم مستوطنون بلدة سنجل، شمال رام الله، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في محيط البلدة، ما أثار حالة من التوتر بين المواطنين.

الاعتداء على فلسطيني في مسافر يطا وشق طرق استيطانية شمال الخليل

أصيب فلسطيني برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا، فيما واصل الاحتلال شق طرق استيطانية شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي، أسامة مخامرة، إن المستوطنين قطعوا الطريق على مركبة المواطن أدهم الواوي في منطقة وادي ماعين بمسافر يطا، واعتدوا عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض نُقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، كما حطّموا مركبته.

آثار عدوان للمستوطنين على مركبة فلسطيني (Getty Images)

وقامت قوات الاحتلال بشق طريق استيطاني للبؤرة الاستيطانية في جبل القرن، الواقع بين بلدة بيت أُمر ومخيم العروب شمال الخليل.

كما صادرت قوات الاحتلال مركبة على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، ومنعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة.

الإخطار بهدم سبعة منازل في نحالين غرب بيت لحم

قدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات شفوية بهدم سبعة منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية نحالين، نعيم فنون، بأن الإخطارات طالت منازل المواطنين: أحمد محمود عبد الحافظ شكارنة، المكون من طابقين وتبلغ مساحته 180 مترا مربعا، ومحمد إسماعيل سلمان فنون، المكون من طابقين وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا، ومحمد حسن عبد الحافظ شكارنة، المكون من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا.

كما طالت منازل محمد إبراهيم محمد عطية شكارنة، المكون من طابقين، ومحمد محمود عيسى مصطفى، المكون من طابق واحد، وعيسى محمود عيسى مصطفى، المكون من طابق واحد وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا، وأحمد خالد محمد نجاجرة، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا.

فلسطينيون يشاهدون قوات الاحتلال تهدم منزل أحد الأهالي، توضيحية (Getty Images)

وأشار فنون إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت، قبل ثلاثة أيام، بهدم منشأة تجارية مقامة على مساحة دونمين، ومنزل المواطن محمد يوسف محمود عوض المكون من طابقين، ومنزل المواطن أحمد محمد إسحق نجاجرة المكون من طابقين وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا.