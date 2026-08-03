مصرع شخصين وإصابة آخر بحادث طرق في الضفة

أسفر حادث تصادم مروع بين شاحنتين على شارع 60 في الضفة الغربية، صباح الإثنين، عن مصرع شخصين وإصابة رجل بجروح متوسطة، فيما أُصيب شاب بجروح خطيرة في حادث منفصل لدراجة نارية على الطريق ذاته.

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب رجل (50 عاما) بجروح متوسطة، صباح اليوم الإثنين، إثر حادث طرق خطير بين شاحنتين فلسطينيتين على شارع 60 في مساره عند مفترق "زعترة" في الضفة الغربية، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابساته.

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ووصلت طواقم اتحاد الإنقاذ إلى مكان الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاة شخصين في موقع التصادم متأثرين بإصاباتهما البالغة، بينما تلقى المصاب العلاج الميداني قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أحد ضحايا حادث الطرق قرب حاجز زعترة

صادق سكر من بلدة جينصافوط

وقال أحد أفراد طاقم الإسعاف إن الحادث وقع بين شاحنتين فلسطينيتين، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية أعلنت وفاة المصابين في المكان، في حين جرى إسعاف رجل يبلغ من العمر 50 عاما أصيب بجروح متوسطة.

من جانبها، أفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن فرقها باشرت عمليات تخليص عالقين من داخل الشاحنتين فور وصولها إلى الموقع، حيث كان شخص محاصرا داخل كل شاحنة.

وبعد انتهاء عمليات الإنقاذ، أعلنت الطواقم الطبية وفاة أحد العالقين، فيما نقل الآخر لتلقي العلاج قبل أن يعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بجراحه.

ونقل الضحايا والجريح عبر طواقم الإسعاف التاعبة للهلال الأحمر إلى المستشفيات الفلسطينية..

في حادث منفصل، أصيب سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة إثر حادث سير على شارع 60 قرب مستوطنة "عوفرا"، حيث قدمت له طواقم نجمة داوود الحمراء العلاج الأولي، قبل نقله إلى مستشفى "هداسا جبل المشارف" في القدس لاستكمال العلاج.