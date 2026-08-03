"مجلس السلام": لا انسحاب كامل خلف "الخط الأصفر" قبل نزع سلاح غزة

"مجلس السلام" يعلن أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء "الخط الأصفر" لن يتم قبل استكمال نزع السلاح، في صيغة تتماهى مع الموقف الإسرائيلي وتناقض تفاهمات شرم الشيخ التي نصت على التموضع خلفه ثم الانسحاب تدريجيًا بالتزامن مع العملية.

أعلن "مجلس السلام"، مساء الإثنين، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأصفر" في قطاع غزة لن يتم إلا بعد استكمال نزع السلاح، بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وذلك في تناقض صارخ مع تفاهمات شرم الشيخ.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع عقده الممثل السامي، نيكولاي ملادينوف، وطاقم المجلس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وفريقه، إن اللقاء تناول عملية نزع السلاح في غزة والانتقال إلى إدارة مدنية.

ووصف المجلس الاجتماع بأنه "بنّاء ومفصل"، وقال إن إسرائيل والمجلس يتشاركان فهمًا مشتركًا للأهداف النهائية للعملية.

وأضاف أن "الهدف واضح وليس موضع خلاف، ويتمثل في نزع السلاح بالكامل في القطاع، والانتقال من حكم السلاح إلى إدارة مدنية".

وأشار إلى أن الوصول إلى هذا الهدف "سيكون عملية"، على أن تحدد آلياتها وخطواتها خلال المرحلة المقبلة من العمل.

ونفى المجلس ما وصفها بأنها "تقارير غير دقيقة"، مشددا على أن "الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال نزع السلاح، وفق ما التزمت به حماس أمام الوسطاء".

وقال إن عملية نزع السلاح ستشمل "الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق على حد سواء".

وبحسب البيان، ستتولى قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق من التنفيذ، الإشراف على تطبيق الترتيبات، بمشاركة الولايات المتحدة و"مجلس السلام" في اللجنة.

وختم المجلس بأن مواصلة التقدم نحو التنفيذ الكامل تتوقف على وفاء كل طرف بالتزاماته الواردة في الإطار المتفق عليه.

الوسطاء يدينون الانتهاكات الإسرائيلية ويحذرون من تقويض المرحلة الثانية

بدورها، أدانت مصر وقطر وتركيا، بصفتها الدول الوسيطة، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية وسقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، معتبرةً ذلك "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد الوسطاء، في بيان مشترك صدر مساء الإثنين، على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بتعهداتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار الانتهاكات يشكل خرقًا للاتفاق، ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ مرحلته الثانية، خصوصًا بعد إعلان حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على "خارطة الطريق"، بما في ذلك حصر السلاح.

وحذر البيان من أن استمرار الهجمات يهدد مسار التهدئة ويزيد معاناة المدنيين في غزة، داعيًا إلى ضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين دخول المساعدات والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع من دون عوائق.

كما دعا الوسطاء المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها، بما يضمن استكمال تنفيذ الخطة الأميركية، ويحول دون تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت تهدئة مستدامة، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

حماس: متمسكون بتفاهمات المرحلة الثانية وننتظر ردًا من ملادينوف والوسطاء

من جانبها، قال مصدر مسؤول في حركة حماس إن الحركة والفصائل الفلسطينية "متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك التزامات الأطراف كافة".

وشدد المصدر، بحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر عن الحركة، على أنها تنتظر "ردًا واضحًا ورسميًا" من ملادينوف والوسطاء بشأن "ما تم الاتفاق عليه"، في إشارة إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إلى تكثيف جهود الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت "حاسمة ومهمة"، وتتطلب الانتقال إلى متابعة عملية تضمن تطبيق ما جرى التوافق عليه.

وقالت حركة حماس، في بيان صدر بعد انتصاف ليل الإثنين - الثلاثاء، إن الحية بحث هذه الملفات خلال اجتماعه برئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن، بمشاركة وفد قيادي ضم محمد درويش وخالد مشعل وزاهر جبارين وباسم نعيم.

وأكد الحية ضرورة مواصلة الدور التركي، بالتنسيق مع سائر الوسطاء، في متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان تحقيق أهداف الفلسطينيين وتطلعاتهم إلى حياة حرة وكريمة.

وأعرب عن تقديره لدور تركيا في الوساطة خلال العملية التفاوضية، ولمواقفها تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرض الحية الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وعمليات القتل اليومية، مطالبًا بوقفها فورًا.

كما أطلع قالن على اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وتصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويكشف بيان "مجلس السلام" تناقضًا مع تفاهمات شرم الشيخ؛ إذ كان يفترض أن تتموضع القوات الإسرائيلية أصلًا خلف "الخط الأصفر"، ثم تواصل الانسحاب تدريجيًا بالتزامن مع نزع السلاح.

بينما بات "مجلس السلام" يربط الانسحاب إلى ما وراء الخط نفسه باستكمال العملية بالكامل، متجاهلًا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزًا في مناطق تتجاوزه، في موقف ينسجم مع الموقف الإسرائيلي المعلن ويخالف الخطة الأميركية.

وتسيطر إسرائيل في الوضع الراهن على أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة، بعدما وسّع الجيش مواقعه إلى ما بعد "الخط الأصفر" الذي حُدد في اتفاق شرم الشيخ، وكان يفترض أن تُبقي المرحلة الأولى القوات الإسرائيلية خلفه، بما يوازي قرابة 52% من مساحة القطاع.

وكانت القناة الإسرائيلية 12 قد أفادت بأن اجتماعًا "صعبًا" عُقد بين نتنمياهو وملادينوف، الذي طالبه بوقف الهجمات على قطاع غزة والالتزام بالخطة الأميركية. وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، رفض نتنياهو عمليًا المطلبين، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنسحب من مواقعها الحالية وستواصل استهداف ما تصفه بـ"التهديدات".