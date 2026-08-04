إسرائيل توافق على ترحيل 4.5 مليارات شيكل من المصارف الفلسطينية

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية بدء تنفيذ قرار يسمح بنقل نحو 4.5 مليارات شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين إلى البنك المركزي الإسرائيلي، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة فائض الشيكل وتعزيز السيولة واستقرار عمل المصارف

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، موافقة إسرائيل على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، بعد "تدخلات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية"، وبمساعدة الشركاء الدوليين.

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وجاء ذلك في إعلان محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، الذي أفاد بأنّ تنفيذ القرار سوف يبدأ اليوم الثلاثاء.

وأوضح شنار أنّ القرار يقضي بالسماح بنقل نحو 4.5 مليارات شيكل فورا إلى البنك المركزي الإسرائيلي، في مساع لمعالجة أزمة فائض الشيكل التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأضاف المحافظ أنّ من شأن هذا القرار دعم السيولة لدى المصارف العاملة في فلسطين، وتغذية حساباته في البنوك الإسرايلية، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة، لا سيّما في الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة التي يعانيها الفلسطينيون.

وقال إنّ هذا التطور سيسهم في تخفيف الضغوط التي يسبّبها تراكم فائض الشيكل، مؤكدًا أنها ستنعكس إيجابًا على خدمة المواطنين والقطاع الخاص في ما يتعلق بالخدمات المصرفية، وتسهم في استقرار السوق المالية في المرحلة الجارية.

وأفاد شنار بأنّ سلطة النقد باشرت بمعالجة الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ الشحن في أسرع وقت فور الحصول على الموافقة، لضمان الاستفادة الفورية من القرار، وذلك بالتنسيق مع المصارف والجهات ذات العلاقة.

ونوّه بأنّ هذا الإجراء ليس سوى معالجة عاجلة للضغوط الحالية التي تعانيها المصارف، وبأنّ إيجاد آلية مستدامة لتخفيف الاعتماد الكلي على الشيكل في المعاملات اليومية أمر ضروري، مشيرًا إلى أهمية تعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمي التي تتيحها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية.