مصابون وإحراق مساكن في هجوم للمستوطنين بالخليل وشرق نابلس

تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال بالضفة والقدس؛ إذ أُصيب أهال وأُحرقت مساكن بخربة الطوبا، وصُودرت مياه بمادما وسُرقت أراضٍ بالأغوار، واعتُدي على أهالي بيت فوريك وقلنديا، فيما أُصيب شاب بالرصاص الحي ببلدة الرام.

أصيب عدد من الأهالي، بينهم أطفال ونساء، مساء الأربعاء، وأحرقت مساكن في هجوم للمستوطنين على خربة الطوبا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين، هاجمت خربة الطوبا بمسافر يطا، واعتدت على الأهالي وأضرمت النيران في عدد من مساكن الأهالي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، بينهم نساء وأطفال، بحالات اختناق.

وشرع مستوطنون بتسييج مئات الدونمات من الأراضي في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية.

وفي نابلس، أقدم مستوطنون على سرقة المياه من بلدتي مادما وعصيرة القبلية جنوب المحافظة.

ممتلكات أضرم مستوطنون النار فيها في خربة الطوبا بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.



للتفاصيل: https://t.co/eXJxpZN5o0 pic.twitter.com/uHwa5L8gih — موقع عرب 48 (@arab48website) August 5, 2026

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بلدتي مادما وعصيرة القبلية، ربطوا أنابيب ناقلة بالمضخة الرئيسية التي تزود المنطقة بالمياه، بهدف نقل المياه إلى موقع البؤرة.

وفي طولكرم، خطّ مستوطنون شعارات عنصرية على جدار منزل قيد الإنشاء في المنطقة الشمالية من بلدة رامين شرق المدينة.

وأصيب ثلاثة أشخاص، مساء الأربعاء، إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من البلدة بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا بالضرب على المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم برضوض.

مصابون في الرام وقلنديا

وأصيب شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة الضاحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تعامل الهلال الأحمر الفلسطيني مع 8 حالات اعتداء بالضرب، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، بالإضافة إلى إخلاء 5 حالات مرضية من داخل المخيم.