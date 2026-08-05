هدم 3 منازل واقتلاع أشجار زيتون في الضفة

تتواصل عمليات هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، وسط تصاعد الإجراءات الإسرائيلية المرتبطة بالبناء والتوسع العمراني، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين ويزيد من حدة التوتر في المناطق المستهدفة.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ثلاثة منازل في بلدة نحالين وقرية المنية بمحافظة بيت لحم، فيما شرعت بتجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون في بلدة عجة جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتأتي عمليات الهدم في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث كثفت قوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة من عمليات هدم المنازل والمنشآت في محافظة بيت لحم.

ففي بلدة نحالين غرب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "قرنة الدعمس" برفقة جرافات وآليات عسكرية، وشرعت بهدم منزلين مأهولين مكوّنين من طابقين يعودان للمواطنين أحمد محمد نجاجرة ومحمد يوسف عوض، بعد إجبارهما على إخلائهما قبل نحو أسبوع عقب تسلمهما إخطارات نهائية بالهدم.

وأوضحت مصادر محلية أن عملية الهدم تأتي ضمن قرار إسرائيلي سابق يستهدف 14 منزلا ومنشأة في أنحاء بلدة نحالين، حيث كانت قوات الاحتلال قد هدمت أربع منشآت من بينها أواخر شهر تموز/يوليو الماضي.

وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن المسن عبد ربه محمود كوازبة، بعد اقتحام القرية والتمركز في منطقة "خلايل القص" شرقها.

وقال رئيس مجلس قروي المنية أحمد كوازبة إن قوات الاحتلال أجبرت المواطن كوازبة على إخلاء منزله المكوّن من طابق واحد، والبالغ مساحته نحو 150 مترًا مربعًا، قبل أن تبدأ بهدمه.

وأضاف أن القوات أغلقت المنطقة بالكامل وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون في عجة جنوب جنين

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شرعت بتجريف أراض زراعية في بلدة عجة جنوب جنين، واقتلعت عددا من أشجار الزيتون، ضمن إجراءات تستهدف الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

وأضافت المصادر، أن عمليات التجريف تأتي بعد عشرة أيام من إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بإزالة أشجار الزيتون والنباتات من أراض تعود لبلدتي جبع وعجة جنوب جنين، وتبلغ مساحتها 32.941 دونمًا.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال في محافظة جنين، التي تشمل تجريف الأراضي الزراعية، والاستيلاء على مساحات واسعة منها، بموجب أوامر عسكرية، إلى جانب مواصلة الاقتحامات والاعتقالات في عدد من بلدات وقرى المحافظة، في إطار سياسة تستهدف التضييق على المواطنين، وتعزيز السيطرة على الأراضي.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت منطقة "قرنة الدعمس" في 27 تموز/يوليو الماضي، ومنحت أصحاب المنازل مهلة أسبوع لإخلائها.

كما اقتحمت قبل يومين منطقة باقوش وسلمت إخطارات هدم جديدة طالت سبعة منازل تعود لعائلات مصطفى ونجاجرة وشكارنة، إضافة إلى منشأة تجارية.

وبحسب معطيات ميدانية، نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي 80 عملية هدم طالت 165 منشأة فلسطينية، بينها 80 منزلا مأهولا، و8 منازل غير مأهولة، و63 منشأة زراعية، و11 مصدر رزق.

وتركزت عمليات الهدم في محافظات قلقيلية بـ34 منشأة، والخليل بـ26، ورام الله والبيرة بـ22، وبيت لحم بـ16 منشأة، إضافة إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية.