إسرائيل تعيد اعتقال 80 أسيرا محررا منذ بدء حرب غزة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن السلطات الإسرائيلية أعادت اعتقال أكثر من 80 أسيرا محررا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن عددا منهم أُخضع للاعتقال الإداري أو لا يزال قيد التحقيق، في انتهاك صريح لصفقات التبادل

قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن عدد حالات إعادة اعتقال الأسرى المحررين منذ بدء الحرب على قطاع غزة تجاوز 80 حالة.

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وأوضح النادي في بيان أن غالبية المعتقلين أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل، فيما خضع عشرات منهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم، وحُوّل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري.

وأشار نادي الأسير إلى أن من بين الأسرى الذين حُوّلوا إلى الاعتقال الإداري وائل الجاغوب، وبلال أبو زيد، وعيسى البطاط.

وأضاف أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير المحرر عيسى البطاط (53 عاما) من محافظة بيت لحم، بعد إعادة اعتقاله في 25 يوليو/ تموز الماضي".

وذكر النادي أن البطاط كان قد اعتُقل عام 2003، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 3 مرات، إضافة إلى 40 عاما، قبل أن يفرج عنه ضمن صفقة التبادل التي وقعت في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2025.

وأضاف أن "قوات الاحتلال أعادت اعتقال البطاط بعد أسبوع من ولادة طفله، ثم مددت توقيفه قبل تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر".

وفي السياق، قال النادي إن "سلطات الاحتلال مددت أيضا اعتقال الأسير المحرر سلامة قطاوي من بلدة بيرزيت شمال رام الله، وهو رهن التحقيق، بعد اعتقاله في 30 يوليو/ تموز الماضي".

وأكد النادي أن سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحررين تمثل خرقا واضحا لصفقات الإفراج، وتعكس استمرار استهدافهم.

وأشار إلى أن "ملاحقة الأسرى السابقين والمحررين تُعد من أبرز السياسات التي صعّدها الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة".

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.