إصابات واعتقالات خلال اقتحامات بالضفة والقدس

شهدت مناطق متفرقة من الضفة والقدس، تصعيدا ميدانيا تخللته اقتحامات إسرائيلية واعتداءات نفذها مستوطنون، أسفرت عن إصابات وأضرار في ممتلكات فلسطينية، فيما تواصلت عمليات الاعتقال والمداهمات بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عمليات الاقتحام والمداهمة في مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون أسفرت عن إصابات وإحراق مساكن وأراضٍ فلسطينية. كما واصلت قوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، عدوانها على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب.

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وفي هذا السياق، فعّلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذارات تحسبًا لتسلل فلسطينيين إلى مستوطنتي "كوخاف يعقوب" و"تل تسيون" قرب رام الله، قبل أن تشير المعطيات الأولية التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحديث يدور عن "إنذار كاذب".

في محافظة جنين، داهمت قوات الاحتلال منزلين في حي الهدف المحاذي لمخيم جنين، وأمهلت سكانهما عدة ساعات لإخلائهما، كما اعتدت على شاب خلال اقتحام حي الزهراء، واقتحمت قرية المطلة شرق المدينة وداهمت أحد المنازل.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيت فوريك وصرة وبيت إمرين، وداهمت منزلا في قرية صرة واعتقلت الشاب يزن منذر ترابي، كما اقتحمت محلا تجاريا في بيت فوريك واحتجزت عدداً من الشبان. وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب في المنطقة الشرقية من البلدة.

وفي السياق ذاته، تصدى شبان لمركبة مستوطنين وأجبروها على الفرار بعد محاولتها الاعتداء على شاب قرب قرية أوصرين جنوب نابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إياد دغلس عقب مداهمة منزله في بلدة برقة، قبل أن تقتحم قرية تل جنوب غربي نابلس وتداهم منزلين.

وفي محافظة الخليل، هاجم مستوطنون خربة الطوبا في مسافر يطا، وأضرموا النيران في عدد من مساكن الفلسطينيين، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة ستة مواطنين برضوض جراء اعتداءات المستوطنين على عائلات في المنطقة، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما خط المستوطنون شعارات معادية في خربة الطوبا، وأشعلوا النيران في أراضٍ فلسطينية قرب البؤرة الاستيطانية في منطقة العديسة ببلدة سعير، بينما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة واد الشيخ قرب مخيم العروب.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدتي دير غسانة وبيت ريما شمال غربي رام الله، كما شهدت قرية قراوة بني زيد مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان.

أما في محافظة طولكرم، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدات عتيل وزيتا ودير الغصون، وأطلقت قنابل الإنارة والقنابل الصوتية خلال اقتحام عتيل وزيتا، فيما داهمت عددا من المنازل في دير الغصون، قبل أن تعيد اقتحام البلدة وتعتقل شابا.

وفي محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة هندازة جنوب المدينة.

وفي القدس المحتلة، واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب لليوم الثاني، حيث اعتقلت شابا خلال اقتحام المخيم، كما اعتقلت محمد جميل عمار وفجرت أجزاء من منزله، بالتزامن مع الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة.