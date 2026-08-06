48 إصابة في قلنديا وكفر عقب وإصابتان إحداهما لطفل بالرصاص الحي في جنين

أٌصيب طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام جيش الاحتلال لجنين، الذي اعتدى بالضرب على مواطن آخر، وتسلمت الجهات الفلسطينية جثمانا احتجزه الاحتلال 3 أشهر، وأفاد الهلال الأحمر بتعامله مع 48 حالة منذ بدء العدوان على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب

أصيب فلسطينيان، مساء الخميس، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي وسط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما سلمت السلطات الإسرائيلية جثمان فلسطيني كانت تحتجزه منذ نحو 3 أشهر، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع 48 حالة منذ بدء العدوان على مخيم قلنديا، وبلدة كفر عقب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلنت محافظة القدس في بيان، أصدرته بعد انتصاف ليل الخميس، "انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة، عقب عدوان عسكري استمر يومين، تخلله اقتحام واسع للمخيم وبلدة كفر عقب، وعمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيانين منفصلين، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلا (14 عاما) أصيب بالرصاص الحي في أسفل الظهر، إضافة إلى مواطن اعتدى عليه جنود إسرائيليون بالضرب.

وأضافت بأن طواقهما تعاملت مع 48 حالة منذ بداية العدوان على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب؛ هي 35 اعتداء بالضرب المبرح نُقلت إلى المستشفى، و6 اعتداءات بالضرب تم التعامل معها ميدانيا، وإصابة بالرصاص المطاطي، و6 حالات اختناق بقنابل الغاز.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، واعتدت على عدد من المواطنين.

وفي حادثة منفصلة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تسلمت جثمان فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي واحتجزه منذ 3 أشهر، على حاجز تياسير في الأغوار الشمالية.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وهي جهة الاتصال الرسمية مع الجانب الإسرائيلي، إن طواقمها في محافظة طوباس تسلمت جثمان الفلسطيني علاء خالد محمد صبيح من قرية تياسير، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت تحتجزه منذ 9 نيسان/ أبريل الماضي.

كما أفادت مصادر محلية بوجود مصابين جراء اعتداء مستوطنين على تجمع نايف الكعابنة، في بلدة الطيبة بقضاء رام الله.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 25 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.