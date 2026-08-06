قلنديا وكفر عقب تحت الحصار: هدم واعتقالات وإصابات وتخريب للممتلكات

تواصلت العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا وكفر عقب لليوم الثاني، وسط تصعيد ميداني شمل مداهمات واعتقالات وهدم منشآت، إضافة إلى إصابات وأضرار واسعة في الممتلكات. وتأتي التطورات ضمن تصعيد متزامن في عدد من مخيمات الضفة الغربية.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، عدوانها العسكري على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وسط تصعيد ميداني شمل مداهمات واسعة، وإصابات، وعمليات هدم وتخريب للممتلكات، وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، إلى جانب تشديد الإجراءات العسكرية ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المخيم.

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وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا، الخميس، إن العدوان أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح خطيرة، إضافة إلى أكثر من 60 حالة اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن قوات الاحتلال أجبرت سكان ثمانية منازل على إخلائها، قبل تحويلها إلى نقاط عسكرية ومراكز للتحقيق، فيما واصلت اقتحام منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.

وأضاف أن عددا من السكان أبلغوا عن سرقة مبالغ مالية ومصاغات ذهبية خلال عمليات التفتيش التي نفذتها قوات الاحتلال داخل المنازل.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 60 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، خلال عملية متواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، تخللتها عمليات تحقيق ميداني واعتداءات وانتهاكات بحق الأهالي، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة عشرة مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب، مؤكدة أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من دخول المخيم فجرا وأجبرتها على المغادرة، كما أعاقت نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات. وتعاملت الطواقم الطبية مع إصابة شاب مقدسي تعرض للضرب على يد جنود الاحتلال في حارة الياسمين داخل المخيم.

كما فجرت قوات الاحتلال أجزاء من منزل عائلة محمد جميل عمار بعد إخلائه وزرع متفجرات داخله، قبل اعتقاله، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم وواصلت احتجاز أحد الشبان خلال العملية المستمرة.

وفي محيط حاجز قلنديا وشارع المطار، شرعت جرافات الاحتلال في هدم محال ومنشآت تجارية ومغاسل سيارات، بالتزامن مع تدمير أجزاء من البنية التحتية في المنطقة.

وقالت محافظة القدس إن العدوان على مخيم قلنديا يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، محذرة من محاولات نقل نموذج الاقتحامات الواسعة التي شهدتها مخيمات شمال الضفة الغربية إلى مخيمات القدس، بما يفرض واقعاً ميدانياً جديداً على الأرض.

في المقابل، أعلن الجانب الإسرائيلي أن العملية العسكرية تهدف إلى استهداف ما وصفه بـ"البنى التحتية الإرهابية" داخل المخيم، فيما تابع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سير العملية، بعد أيام من إعلان وزير الأمن يسرائيل كاتس، توجيه الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في مخيمات الضفة الغربية.

ويعد مخيم قلنديا، الذي تأسس عام 1949، من أبرز مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في محافظة القدس، إذ يقع على بعد نحو 11 كيلومتراً شمال القدس و5 كيلومترات جنوب رام الله، بالقرب من مطار قلنديا.

ويكتسب المخيم أهمية إستراتيجية بسبب موقعه الذي يربط بين القدس ومحافظة رام الله والبيرة، فيما يرى مراقبون أن استهدافه يأتي في سياق السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقليص وجود المخيمات الفلسطينية واستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ويأتي اقتحام مخيم قلنديا وكفر عقب وحصارهما في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عملياتها العسكرية ضد مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقاً على تلك المخيمات حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتمنع الأوامر العسكرية الجديدة الدخول إلى هذه المناطق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من جيش الاحتلال، مع استثناء قواته والشرطة الإسرائيلية من هذه القيود.

وكانت الأوامر السابقة قد انتهت في 31 تموز/يوليو الماضي، قبل تمديدها، في ظل استمرار الحصار ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، بالتزامن مع عمليات هدم وتجريف واسعة وتهجير قسري لعشرات آلاف العائلات.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ عدوانه الواسع على مدينة ومخيم جنين في 21 كانون الثاني/يناير 2025، قبل أن يوسعه لاحقاً ليشمل مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط عمليات اقتحام وتجريف وهدم للمنازل والبنية التحتية، وتهجير قسري لأعداد كبيرة من العائلات.

ويأتي هذا التصعيد المتزامن في عدة مخيمات فلسطينية في إطار توسع العمليات العسكرية وتشديد الحصار، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد معاناة السكان في المناطق المستهدفة.