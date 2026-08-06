"يسعون إلى تهجيرنا": المستوطنون يصعّدون عدوانهم في مسافر يطا

تصاعدت اعتداءات المستوطنين بحماية عسكرية وحكومية على التجمعات بالضفة الغربية، لفرض التهجير القسري وتوسيع الاستيطان، وتجلّى ذلك بهجوم حرق ومداهمة واسع على منازل وممتلكات ومصادر طاقة بمسافر يطا، مما أسفر عن إصابة أهال بينهم نساء وأطفال.

شيخ فلسطيني ومن ورائه سيارة شرطة إسرائيلية في مسافر يطا، توضيحية (Getty Images)

تتعالى حدّة الاعتداءات التي يشنّها المستوطنون على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي وبدعم صريح من الحكومة الإسرائيلية، وذلك بغية فرض وقائع جديدة على الأرض تشمل تهجير أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين، وتوسيع الاستيطان.

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وقال علي عوض الذي يعيش في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، إن المستوطنين الإسرائيليين يحاولون إجبار سكان المنطقة على ترك أراضيهم، عبر تصعيد الاعتداءات التي تطال المنازل والسكان.

وأفاد بأن ما بين 30 و40 مستوطنا هاجموا تجمعا سكنيا في قرية خربة الطوبا التي يعيش فيها مساء الأربعاء، وأضرموا النار في الغرف ومخازن القش والشعير، وحطموا الخلايا الشمسية التي تزود المنطقة بالكهرباء.

ممتلكات أضرم مستوطنون النار فيها في خربة الطوبا بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.



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وأضاف أن المستوطنين وسعوا اعتداءاتهم لتشمل منازل مجاورة، حيث أحرقوا ممتلكات واعتدوا بالضرب على نساء وأطفال، كما أشعلوا النيران في الأشجار، مشيرا إلى احتراق ما بين 5 و6 مساكن خلال الهجوم.

وأوضح عوض أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من السكان دون ذكر رقم محدد، بينهم أطفال ونساء، جراء الاعتداءات المباشرة وحالات اختناق بسبب الحرائق.

وأكّد أن "الهدف من كل هذه الاعتداءات هو الضغط علينا حتى نترك المنطقة، ليبقى المستوطنون فيها"، مضيفا: "ما يجري من حرق وتخريب وتكسير يهدف إلى تهجيرنا قسرا من أرضنا".

وطالب عوض بتوفير معدات لإخماد الحرائق، بينها طفايات إضافية ووسائل للوقاية من الدخان، لمساعدة السكان على التعامل مع أي هجمات مماثلة مستقبلا.

وكان 6 فلسطينيين، بينهم 3 نساء، أصيبوا الأربعاء جراء هجوم نفذه مستوطنون على خربة الطوبا، فيما أُحرقت عدة مساكن خلال الهجوم، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتشهد منطقة مسافر يطا تصعيدا متواصلا يتمثل في هدم المنازل والمنشآت، وإخطارات الهدم، واعتداءات المستوطنين، في ظل مساع إسرائيلية لتهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان في المنطقة.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفق معطيات رسمية فلسطينية.