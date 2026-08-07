المستوطنون في الضفة الغربية... من الاستيلاء على الأرض إلى احتلال البيوت

دخل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية مرحلة جديدة تُوصف بـ"الاستيطان المنزلي"، حيث شرع مستوطنون بالسيطرة على مساكن الأهالي وتهجير أصحابها في قريوت جنوب نابلس، تمهيدًا للإحلال المباشر وتوسيع البؤر الاستيطانية، داخل الأحياء السكنية.

لم يعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يقتصر على السيطرة على الأراضي، بل امتد إلى مساكن الأهالي أنفسهم، في تحوّل يؤسس لمرحلة جديدة من الاستيطان تبدأ بتهجير أصحاب البيوت، وتنتهي بإحلال المستوطنين مكانهم.

وفي بلدة قريوت جنوبي محافظة نابلس، رصد أهال هذا التحول بعدما شرع مستوطنون في الاستيلاء على مساكن تعود لتجمع بدوي فلسطيني، وتجهيزها للسكن بعد تهجير أصحابها، إثر أشهر من الاعتداءات والضغوط.

يقول الناشط في مقاومة الاستيطان، بشار القريوتي، إن المستوطنين شرعوا في ترميم مساكن التجمع البدوي الفلسطيني وطلائها وتجهيزها للسكن، بعد تهجير أصحابها بفعل اعتداءات استمرت طوال أشهر.

لم يعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يقتصر على السيطرة على الأراضي، بل امتد إلى مساكن الأهالي أنفسهم، في تحوّل يؤسس لمرحلة جديدة من الاستيطان تبدأ بتهجير أصحاب البيوت، وتنتهي بإحلال المستوطنين مكانهم.



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ويضيف أن هذه المساكن لا تبعد سوى أمتار قليلة عن منازل الأهالي في بلدة قريوت، ما يثير مخاوف من تمدد الوجود الاستيطاني إلى داخل التجمعات السكنية الفلسطينية، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

"استيطان منزلي"

ويضيق القريوتي أن "ما يجري يمثل مرحلة جديدة وخطيرة من المشروع الاستيطاني، فلم يعد الأمر يقتصر على إقامة بؤر رعوية أو السيطرة على الأراضي الزراعية، وإنما وصل إلى احتلال مساكن الفلسطينيين أنفسهم، وتحويلها إلى بؤر استيطانية".

ويتابع: "في منطقة جنوب نابلس، وخاصة بلدات قريوت وجالود وتلفيت وقصرة، دخلنا مرحلة يمكن تسميتها بالاستيطان المنزلي، حيث يتوغل المستوطنون في أحياء الفلسطينيين وفي مساكنهم، الأمر الذي يمهد لمرحلة أكثر خطورة تستهدف جميع مناحي الحياة الفلسطينية".

مخطط متدرّج

ويشير القريوتي إلى أن التجمع البدوي تعرض خلال الفترة الماضية لسلسلة اعتداءات وضغوط، شملت استهداف الأهالي، وسرقة ممتلكاتهم وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة، ما أجبرهم على الرحيل، قبل أن يحول المستوطنون مساكنهم إلى بؤرة استيطانية.

ويلفت إلى أن المنطقة تقع بمحاذاة مستوطنة "شيلو"، وتحيط بها عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، مؤكدا أن الجماعات الاستيطانية تعمل على فرض وقائع جديدة، عبر السيطرة التدريجية على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

ويؤكد أن الجماعة الاستيطانية التي تسيطر على الموقع يقودها المستوطن المتطرف أفيخاي السويسة، مضيفا أنه يقود مجموعة من المستوطنين تحاول السيطرة على مزيد من الأراضي والمواقع.

ويذكر أنه سبق أن فرضت على السويسة عقوبات دولية، بينما واصلت الحكومة الإسرائيلية دعمه، وتوفير الإمكانيات اللازمة له من أجل توسيع النشاط الاستيطاني.

ويقول إن المنطقة تشهد منذ أشهر تصعيدا استيطانيا متواصلا، مضيفا: "لم تتبقَّ في هذه المنطقة تقريباً سهول أو جبال أو أراضٍ لم تصل إليها البؤر الاستيطانية، واليوم انتقل المستوطنون من السيطرة على الأرض إلى السيطرة على المنازل الفلسطينية".

شهادات

من جهته، يقول المزارع الفلسطيني أيسر معين إن مستوطنا يقيم بؤرة رعوية في المنطقة بدأ قبل نحو عام ونصف بالسيطرة على الأراضي الزراعية المحيطة، قبل أن يتوسع تدريجيا باتجاه مساكن التجمع البدوي.

ويضيف أن المستوطن "استولى على البركسات (بيوت متنقلة حديدية) والخيام بعد تهجير أصحابها، وقام بتنظيفها وطلائها باللون الأبيض، وبدأ تجهيزها للسكن، فيما يواصل تهديد المواطنين بشكل يومي".

ويفيد معين بأن المستوطن هدده قائلا: "لن أترك لك شيئا هنا، وسأزيل كل شيء حتى بالجرافات"، بحسب ما نقلت عنه "الأناضول".

ويلفت المزارع إلى أن مصدر رزقه الوحيد هو تربية المواشي والزراعة، وأن سيطرة المستوطنين على المنطقة أثّرت مباشرة على معيشته.

ويقول: "في السابق كانوا يستخدمون الرعي ذريعة للسيطرة على الأراضي، أما اليوم فأصبحوا يسيطرون على البيوت نفسها، وهذه مرحلة جديدة لم نكن نشهدها من قبل".

وذكر أن المستوطن بدأ بالتوسع تدريجيا، حيث فتح الطرق بين الأراضي، وأزال الأسلاك الفاصلة، ثم سيطر على مساكن التجمع البدوي، والآن بات يتقدم باتجاه منازل المواطنين داخل البلدة.

وأعرب عن خشيته، قائلا: "نخشى أن يصل المستوطنون إلى داخل البلدة نفسها إذا استمر هذا الوضع، لكننا باقون في أرضنا ولن نغادرها مهما كانت التهديدات".

واقع استيطاني

وخسرت بلدة قريوت خلال السنوات الأخيرة معظم أراضيها البالغة نحو 22 ألف دونم، ولم يتبق منها سوى نحو 400 دونم تضم المساكن، فيما تحيط بها سلسلة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ويؤكد الأهالي أن البؤر الاستيطانية الرعوية تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز أدوات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وتبدأ هذه البؤر بالسيطرة على المراعي والأراضي الزراعية، قبل أن تتحول تدريجيا إلى بؤر دائمة تتوسع على حساب التجمعات الفلسطينية.

وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حكومته أقامت 160 مزرعة استيطانية، ووافقت على إنشاء أكثر من 100 مستوطنة جديدة.